Manchete dos Jornais desta Quarta-feira, 20 de Julho de 2022

O Estado de S.Paulo

Frete marítimo entre Ásia e Brasil volta a subir e preocupa indústria

‘Paridade é a única forma de manter a competitividade’

Redução da gasolina dá alívio à inflação

Projeto prevê zerar IR na compra de debêntures por não residentes no País.

Co geração atinge 20GW em operação comercial no País

Lei do Distrato e sua importância para os compradores de imóveis

Economia descarta unificação de tributos para indústria

Vendas de imóveis novos resistem à alta do juro e da inflação

Caixa muda estrutura corporativa e troca mais executivos

Pequenos negócios veem queda nas vendas em junho

Otimismo nos mercados ajuda bancos no Brasil

A crise das startups

Com poucos interessados em Via, bancos têm de ficar com 67% de novos

Calor expõe a urgência climática

Pesquisa constata efeitos da vacina sobre a menstruação

Limite de consultas foi alterado pela ANS

Suplemento alimentar ganha nova regra para prescrição

O Globo

Governo quer reduzir preço de combustíveis adiando meta ambiental

BID: Brasil tem melhor ambiente para parcerias público-privadas

Caixa destitui mais dois vice-presidentes

Alívio nas bombas

Folha de S. Paulo

R$ 100 em 1994, quando nasce o Real, valem hoje R$ 13,91

Alta da inflação reduz variedade de produtos nos supermercados

Importar diesel da Rússia é difícil e não traz impacto, diz setor

Empresa dará boa notícia, disse Bolsonaro antes de comunicado

Petrobras anuncia redução de 4,9% no preço da gasolina

Chefe da Receita adota como ‘diretriz’ transação que dá desconto a devedor.

Índia tem protestos contra inflação e desemprego

Populismo e a derrocada ARGENTINA

Covid aumenta a chances de desenvolver diabetes e doenças cardiovasculares

Crise do clima e novas pandemias

Alemanha cede e gás russo deve voltar; Japão também

Onda de calor faz Reino Unido superar marca de 40ºC pela 1ª vez na história

Valor Econômico

Renda fixa não premia opção pelo longo prazo

Estudo da gestora Sparta mostra que, na última década, investir em títulos públicos atrelados à inflação foi vantajoso para quem ficou numa cesta de ativos com vencimento em até cinco anos

Petrobras reduz em 5% o preço da gasolina

A diminuição foi a primeira promovida pela estatal em sete meses e também a primeira sob a gestão Caio Mário Paes de Andrade, há pouco mais de 20 dias na presidência

Receita muda notificação de sócio por débito

Portaria publicada pelo órgão passou a exigir a comprovação de fatos que indiquem a ocorrência de um crime antes que pedidos de investigação sejam enviados ao Ministério Público

Calor recorde leva morte e caos à Europa

Estima-se que ondas de calor reduziram o crescimento do PIB europeu em até 0,5% na última década, mais do que o dobro dos danos causados nas décadas anteriores

Ramificações de crimes ambientais na Amazônia atingem 24 Estados

Estudo do Instituto Igarapé mostra que efeitos dos ilícitos se espalham por 254 cidades do país e incluem fraudes, crimes financeiros e tributários, tráfico de drogas e de pessoas, além de lavagem de dinheiro

Diesel russo no Brasil: por que os planos do governo de trazer o combustível até agora não deram certo. Dificuldades em realizar o pagamento e para obter licença estão entre os obstáculos à importação

Governo tenta antecipar pagamento de auxílio

Maior dificuldade será agilizar pagamento de caminhoneiros e taxistas

Dólar volta a bater recorde na Argentina

Moeda americana subiu 25% no mercado paralelo desde a saída de Martín Guzmán do Ministério da Economia

Calor recorde causa transtornos, incêndios e mortes na Europa

No Reino Unido, calor paralisou um aeroporto, linhas ferroviárias, escolas e universidades. Espanha e Portugal somam mais de mil mortes atribuídas à atual onda de calor

Temperatura alta ameaça a indústria na China

Promessa do governo de evitar a repetição dos apagões que paralisaram a indústria no ano passado está sendo duramente testada pelo calor do verão

Brasil e AL correm contra o tempo para metas da ONU

Pesquisa mostra atraso no cumprimento de indicadores; situação é pior com doenças negligenciadas durante a pandemia de covid-19

Pandemia atrasa combate à pobreza e amplia perdas

Para sociólogo Pedro Herculano Guimarães Ferreira de Souza, covid aumentou em muito o desafio de erradicar a pobreza até 2030

Solar se torna a terceira maior fonte da matriz elétrica

Fonte fotovoltaica atinge 16,4 GW em pequenos projetos de geração própria e em usinas de grande porte no país

Clima reduz produção de frutas, e embarques caem 11%

Receita com as vendas ao exterior também recuou 11%, para US$ 397,5 milhões; após queda de 17%, manga perdeu a liderança nas exportações

Bolsa sobe, mas volume é o mais baixo desde 2019

Em meio à alta de juros e incertezas globais e locais, média diária em julho está 21,8% abaixo da observada em junho e 22,7% abaixo de um ano atrás

Liminar autoriza compensação de contribuição ao INSS

Medida judicial foi proposta após a Receita Federal retirar do sistema comando que permitia a realização dessas operações

Conter inflação vai dar mais trabalho, diz Verde Asset

Gestora considera que problema global pode exigir que bancos centrais elevem juros mais que o previsto; no Brasil, eleições complicam cenário