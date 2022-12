O Estado de S. Paulo

Manchete: Lula e Lira fazem acordo sobre emendas; PEC passa no 1º turno

Reajuste de salário para Lula, Alckmin, ministros e Congresso é aprovado

Aeroportos voltam a registrar paralisações

Senado aprova PEC que viabiliza piso da enfermagem

Câmara aprova plano de extensão da Marginal do Pinheiros

Companhia de saneamento do RS é vendida por R$ 4,1 bi.

Senadores levam a melhor na troca do orçamento secreto por emendas em 23

Verão começa com chuvas frequentes na maior parte do país

Chuva em Santa Catarina deixa ao menos 2 mortos e bloqueia estradas

Parceria entre motoboy e pet nas ruas e nas redes

Marco do saneamento: retroceder jamais

Brasil pode passar em branco por principal temporada do ano para títulos de dívida

Gratuidade em SP volta a valer a partir dos 60 anos

O que precisa para usar os transportes gratuitos

Projeto de descarbonização de Fernando de Noronha ganha reforço

O Globo

Manchete: Câmara aprova PEC que libera gastos por um ano

Bolsa sobe 2,03% após desidratação da PEC

Petrobras: venda de unidades de fertilizantes não avança

STF prorroga adesão a acordo sobre planos econômicos

Governo Bolsonaro renova concessão da TV Globo

No STJ, Lula diz não ter compromisso de seguir lista tríplice para a PGR

Lula cogita ex-ministro de Dilma para a Indústria

Inflação global em queda não aliviará aperto monetário

Onda de reajustes ao funcionalismo já marca novo governo

Após 10 anos voluntário, voto volta a ser obrigatório no Chile

Congresso do Peru antecipa eleições gerais para 2024

Congresso reajusta salários de presidente e parlamentares

Rateio do Orçamento Secreto: Acordo entre governo eleito e Congresso dá super cota a parlamentares e abre brecha para reciclar modelo

Folha de S. Paulo

Manchete: Deputados aprovam formato desidratado da PEC da Gastança

PEC dribla STF e mantém R$ 10 bi nas mãos de relator

Bolsonaro decide renovar contratos de concessão da Globo e de outras emissoras

Fim de emenda não resolve transparência, dizem ONGs

Dólar cai 1,8% e Bolsa sobe com texto desidratado

Ampla presença no cotidiano

Impacto econômico

Escolha para empresário para Indústria trava

100 mil pessoas esperam emissão de passaporte no Brasil, afirma PF

Cédulas de libra com o rei Charles 3º são reveladas e vão circular em 2024

Tecnologia o que vem por aí

Sem restrições sanitárias, Rio espera Réveillon lotado

Temporal deixa mortos e bloqueia rodovias em SC

Câmara distribui aumentos de até 50%

Transmissão é caminho fundamental para energia renovável

Valor Econômico

Câmara aprova em 1º turno versão desidratada da PEC

Acordo limitou prazo a um ano e contornou proibição do Orçamento Secreto

Wongtschowski: situação de Lula é mais difícil hoje

Sondado para o Ministério de Desenvolvimento, presidente do conselho do grupo Ultra deve recusar o convite para a pasta

Gestão da saúde é ponto mais crítico do governo

Presidente adotou postura anticiência, defendeu medicamentos sem eficácia, atrasou a compra de vacinas e trocou vários ministros na área

Reforma tributária tem de ser prioridade para futuro governo, dizem executivos

Redução do gasto público e atenção com a educação são as outras questões mais importantes a serem atacadas pela administração eleita, aponta pesquisa

100 mil esperam emissão de passaporte, afirma PF

Atraso na emissão do documento decorre da falta de recursos orçamentários

MPF pede planejamento para evitar distúrbios na posse de Lula

Foi pedida a coordenação de medidas da Polícia Federal, Polícia Militar do Distrito Federal e Comando Militar do Planalto