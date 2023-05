MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Receita libera hoje consulta ao primeiro lote do IR

Bancos terão de compartilhar dados de fraudes, diz BC

‘Meta é que não haja fome no País em 2030’

Tributos e encargos trabalhistas são vilões, aponta levantamento

CNI aponta que só uma a cada 5 empresas planeja aumentar instalações

Setor financeiro pede que reforma poupe o crédito

Reunião com empresários sela a volta do diálogo entre Pacheco e Arthur Lira

Com folga, texto-base da nova regra fiscal passa na Câmara

Análise Silvio Cascione: A hora da reforma tributária está próxima

Análise Adriana Fernandes: Rombo maior afasta Haddad dos números que prometeu

Yuri Schmitke: Energia do lixo é questão de saneamento e economia circular

O GLOBO

O que está envolvido na exploração

Iniciativa Valongo ganha fundo de R$ 20 milhões do BNDES

Unimed-Rio quer transferir clientes do interior para federação

País apura 4 suspeitas de gripe aviária em humanos

Senado adia votação sobre desoneracão da folha

Pacheco defende BC, privatização da Eletrobras e marco do saneamento

Arcabouço: texto tem ajuste e é levado a plenário

Após quase 2 dias de pane, Meu INSS ainda está instável

Instituições financeiras terão de compartilhar dados sobre fraudes

Petrobras terá de ampliar estudos para explorar Foz do Amazonas

A persistência insidiosa do Custo Brasil

‘Se o vírus da gripe aviária se adaptar aos humanos, há risco de pandemia’

Indicações de primeiras-damas ao TCE têm destinos diferentes

FOLHA DE S.PAULO

Superfungo faz PE restringir trabalho em dois hospitais

Ministério da Saúde compra R$ 392 mi em remédios sem registro da Anvisa

BNDES cria grupo de trabalho por equidade racial

Trainee para negros foi maior paulada que tomei, diz Trajano

Receita abre consulta ao 1° lote do IR, com valor recorde de restituição

Governo adia votação de projeto que estende desoneração da folha

Agência pode ficar sem orçamento e fechar as portas em 2024 se nada for feito, diz Freixo

Congresso articula reduzir em MP valor para Embratur

Lira e Pacheco reagem a investidas contra saneamento, BC e Eletrobras

O arcabouço fiscal

Relator do arcabouço recua e reduz avanço de gastos extras

VALOR ECONÔMICO

Gripe aviária afeta ações de frigoríficos

Um dia após o Ministério da Agricultura ter declarado emergência zoossanitária no país, a Marfrig recuou 5,18% e liderou as quedas do Ibovespa; BRF teve declínio de 4,91% na B3

STF nega vínculo de motorista com aplicativo

Com decisão inédita, ministro Alexandre de Moraes cassou deliberação da Justiça do Trabalho e determinou a remessa do processo à Justiça comum

Lei do Bem, o pós arcabouço e o passado à porta

Se corte de imposto para montadoras vingar será preciso muito contorcionismo para evitar que vire estímulo ao consumo de combustíveis fósseis

PIB melhor não impede corte de juro, diz SPE

Secretaria eleva projeção de crescimento para primeiro trimestre e diz observar quedas ‘expressivas’ no IPCA

Mercado de crédito privado dá sinais de retomada, após três meses parado

O custo para levantar recursos parou de subir, depois da alta ocorrida de janeiro a abril, e captações via debêntures e CRAs voltam ao radar das empresas

Câmara aprova texto-base do arcabouço com 372 votos

Deputados concedem ampla margem na primeira votação da nova âncora fiscal, em vitória para o governo

Lira e Pacheco mandam recado ao governo

Presidentes da Câmara e do Senado defenderam a autonomia do BC, a capitalização da Eletrobras e marco legal do saneamento

Relator de CPI propõe marco legal para combater fraudes

Sessão da CPI do MST é marcada por bate-boca e relator quer investigar os organizadores e financiadores das invasões de terra

Defesa determina inclusão da China em seminário

Lista de 33 países havia excluído parceiro estratégico da diplomacia brasileira

China pressiona Holanda por acesso à tecnologia de chips

Pressão chinesa ocorre no mesmo dia que Japão anuncia novas restrições à exportação de itens ligados a semicondutores

EUA e UE preparam reação a riscos tecnológicos

Tecnologia de chips avançado e de inteligência artificial estão entre as preocupações de Washington e Bruxelas

Salários mexicanos mais altos preocupam planos de realocação de empresas

Acordo renovado com EUA e Canadá estabelece regras de pagamento mínimo a trabalhadores para que país se beneficie de redução de tarifas

Atividade nos EUA sobe a máxima em 13 meses

Esse ganho foi liderado pelo setor de serviços, cujas empresas relataram uma demanda mais forte por viagens, restaurantes e outras atividades de lazer, segundo a S&P Global

Inflação de demanda?

Deflação do IPA-DI em 12 meses é a maior desde 1945

‘Argentina pode superar a crise com ajuda do Brasil’, diz pré-candidato à presidência

O embaixador da Argentina no Brasil e pré-candidato à presidência, Daniel Scioli, fala sobre as eleições, inflação de mais de 100% e de ajuda do Brasil

Aneel fala em avaliar histórico de concessões

O governo, além de definir diretrizes para a renovação das concessões das distribuidoras de energia, pode também considerar seu desempenho passado

Eletrobras defende continuidade de exportações

Companhia engrossar o grupo de geradoras que defendem a manutenção da exportação do excedente de energia aos países vizinhos

Recessão mundial afeta resultado no curto prazo

O crescimento menor da economia mundial é mais desafiador para as empresas de commodities

Milho safrinha deve ter produtividade recorde

Produção brasileira chegará a 102,4 milhões de toneladas em 2022/23, projeta Agroconsult

Gripe aviária derruba ações de exportadores de frango na bolsa

Ontem, a Marfrig recuou 5,18% e liderou as quedas do Ibovespa, enquanto a BRF teve a terceira maior baixa do índice da B3, com declínio de 4,91% na sessão

Bancos e concorrentes trocarão informações para coibir fraudes

Objetivo de regra, segundo o BC, é evitar ações de criminosos em mais de uma instituição