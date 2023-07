MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2023

Adulto com gordura no fígado tem risco 30% maior de diabete

Quadro pode causar uma inflamação crônica e danos no tecido hepático; sem tratamento, a esteatose hepática pode evoluir ainda para cirrose ou até mesmo câncer. Normalmente é uma situação benigna, mas sem cuidados e na sua evolução pode induzir à fibrose do fígado (substituição das células normais do fígado por tecido fibroso) e até evoluir para cirrose, inclusive com aumento de risco de câncer. Estima-se que o problema atinja ao menos 25% da população adulta – na amostra avaliada, a esteatose estava presente em 35,5% dos voluntários. (Estado)

PF apontou ‘percalços’ em apuração da Polícia Civil

Polícia Federal diz em relatório que buscou ‘dar sustentáculo às movediças premissas fixadas’ no inquérito original.Em relatório no qual pede autorização da Justiça fluminense para cumprir as diligências da operação que prendeu mais um réu pelo assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL)

O ESTADO DE S.PAULO

Pacote traz mudanças em operações com Tesouro

Governo define alíquota de 18% para empresas de apostas online

Como chefe do banco dos Brics, Dilma se reúne com Putin na Rússia

Serasa vê alta de 62% em renegociação de dívidas

FGTS vai distribuir R$ 12,7 bi a cotistas

Deflação reforça aposta em corte da Selic

Indústria usa máquina velha, diz CNI

Municípios poderão receber recursos do Fundo Amazônia

Ação antidesmate no Cerrado incluirá embargos e créditos

Moraes decide vetar a remoção compulsória de morador de rua

O GLOBO

Arrecadação federal bate recorde no semestre

Nubank passa BB e se torna quarto maior do país

Empresas de apostas pagarão imposto de 18%

IPCA-15 tem deflação e reforça expectativa sobre corte nos juros

Fundo aumenta em R$ 28,5 bi recursos para habitação

FGTS vai distribuir R$ 12,7 bilhões de lucro

FMI eleva previsão do PIB do país em 2023 para 2,1%

Governo vai propor nova regra fiscal para estados e municípios

FOLHA DE S.PAULO

Cesta básica aprovada não diferencia rico de pobre, dizem analistas

Carga de construção e serviços deve subir com a Reforma Tributária

Lula volta a prometer isenção de IR a salário de até R$ 5.000

Arrecadação federal recua 3,37% em junho, mas registra melhor semestre desde 1995

Governo cede e revê regras de recuperação para estados

IPCA-15 tem 1ª deflação em dez meses com queda da conta de luz e de alimento

Conselho aumenta recursos para o Pró-Cotista

Negociação de dívidas sobe 41% após Desenrola, afirma Serasa

Bancos tentam travar proposta que limita os juros do cartão

FGTS vai distribuir R$ 12,7 bilhões do lucro de 2022 aos trabalhadores

Empresa de aposta poderá ter compensação

Regulamentação de apostas é positiva, mas taxação não pode ser única meta

Economia global não permite complacência

Zeina Latif: A inflação de serviços não assusta mais

Alexandre Mello: Simplificação tributária sob risco

Nísia recomendará a Lula vetar PL que autoriza ozonioterapia

Jornal Independente

GAZETA DO POVO

Lula duplica multas ambientais, mas desmatamento e queimadas aumentam em algumas áreas

Discurso de Lula sobre armas é ignorância pura

Novo decreto de Lula pode tornar revólver de calibre 38 de uso restrito ás forças de segurança

Tá ruim? Mas pode ficar pior CNJ quer revisar 100 mil processos em novo mutirão carcerário

AGU aciona corregedoria contra juiz que acusou Lula de “relativizar” furtos de celulares Alguma novidade pra nação?

Polícia da ditadura de Ortega cerca entrada de paróquia na Nicarágua

Paraná decreta estado de emergência zoosanitária por causa da influenza aviária

Conta de luz virou “cabide” de subsídios que deveriam sair do Tesouro

Em ano eleitoral, Argentina caminha para a sexta recessão em dez anos sob controle da esquerda

Alguma novidade? China envia secretamente equipamentos militares para a Rússia, diz jornal

Moares proíbe remoção forçada de pessoas em situação de rua

Justiça, governo e mídia se unem para perseguir e culpar sem provas

Juiz bloqueia novas restrições de asilo de Biden para fronteira sul dos EUA

Republicano diz que oposição está perto de abrir processo de imeachment contra Biden

Bolsonaro se hospeda no Palácio dos Bandeirantes e reforça aliança com governador de São Paulo

FGTS aprova distribuição de R$ 12,7 bilhões a trabalhadores

São Paulo vai sediar primeira fábrica de “carros voadores” do Brasil

VALOR Econômico

Paraná decreta emergência zoossanitária

Estado registrou focos de gripe aviária em aves silvestres

Banco coreano quer investir em recuperação de pastagens

Fávaro reuniu-se com o presidente da instituição e apresentou proposta a brasileira para ampliar a área de lavouras e intensificar a produção de alimentos em áreas de pasto com baixa produtividade

Queda do preço do boi pode acelerar a consolidação de confinamentos no país

Prejuízos financeiros no ano passado desencorajaram o confinamento em unidades de pequeno e médio porte em 2023; grandes devem manter os números

Agropecuária de Marcos Molina substitui aditivo por extrato de plantas

A empresa já obteve resultados bons o suficiente para expandir o novo protocolo de manejo para os mais de 200 mil animais que confina por ano

TCU vai investigar declaração de Campos

Presidente da autoridade monetária disse considerar uma eventual terceirização da gestão de ativos do BC. Resumo, a roubalheira vai na fonte

Chile deve começar ciclo de corte de juro agressivo

Chile está prestes a se tornar a primeira grande economia latino-americana a relaxar a política monetária

Plastic Bank quer oferecer crédito a coletores de lixo

Projeto criado como empresa social em 2013 para reduzir pobreza e impedir que plásticos cheguem aos oceanos prepara modelo de empréstimo em plataforma própria protegida por blockchain

A prova do crime da corrupção : Lei Anticorrupção devolve bilhões aos cofres públicos Passados dez anos da edição da Lei 12.846, porém, especialistas apontam que sua aplicação tem brecado negócios

Arbitragem pode levar Petrobras a indenizar acionistas

Ação na CAM, da B3, busca responsabilizar a estatal por supostos danos causados por informações incompletas e falsas prestadas entre 2010 e 2015

Aumentam os casos de aquisição de empresas por conversão de dívida

Gestoras especializadas compram de bancos e outros credores débitos de companhias garantidos por ações

Preocupação com guerra persiste, mas preços dos grãos perdem força

Depois de uma alta de 8,6% na segunda-feira, os contratos do trigo para setembro subiram 0,36% para US$ 7,6025 por bushel em Chicago

Governo ainda avalia o futuro dos Juros sobre Capital Próprio

A depender de uma conclusão sobre a viabilidade política e do impacto financeiro, a proposta poderá ser encaminhada ao Congresso Nacional em agosto, segundo fonte

Com serviços mais comportados, IPCA-15 tem deflação de 0,07%

Entre as boas notícias da prévia da inflação oficial destaca-se a queda do índice de difusão para 48%, o mais baixo desde junho de 2020

Copel lança oferta para privatização

Previsão é que lançamento ocorra nesta quarta-feira (26) com o objetivo privatizar o capital da companhia do Estado do Paraná para transformá-la numa “corporation”, sem controlador definido

Faltam regras em 60% dos municípios e sete Estados

A regulamentação da Lei Anticorrupção é o primeiro passo para ela poder ser aplicada

O trailer da reforma do Imposto de Renda

Na primeira metade do ano, a agenda avançou de forma inédita e isso distensionou o ambiente, mas o debate sobre a revisão tributária no país está longe de acabar

Governo define plano para Fundo Amazônia

Ministério e BNDES criam diretrizes para aplicação dos recursos próximos dois anos

Governo cria pacote para ter ‘déficit zero’ em 2024

Medida inclui mudança em juro sobre capital próprio e taxação a ‘offshore’ e fundos fechados

Remessa Conforme é mantida para dia 1º

Mesmo com baixa adesão e reclamação de empresas governo não cogita alterar prazo de programa para marketplaces estrangeiros

De volta ao ‘normal’, arrecadação recua 3,37% em junho

Para Receita Federal, resultado está em linha com a atividade econômica deste ano

IPCA-15 de julho com retração de 0,07% eleva otimismo com inflação

Indicador tem deflação no mês após desaceleração de preços em bens e serviços e leva bancos e consultorias e revisar para baixo projeções para IPCA do ano

Desenrola e juro em queda vão animar Natal, diz BRP

BC vai precisar de ‘mão de ourives’ para não acelerar demais ciclo de corte da Selic, diz Nelson Rocha Augusto, presidente do banco

Estados e municípios terão apoio federal

Medidas incluem ações para ajudar na capacitação de profissionais e soluções de gestão fiscal e na estruturação de projetos de concessões e parcerias público-privadas

Apostas esportivas terão taxação de 18%

Alíquota será aplicada sobre o valor líquido remanescente após o pagamento dos prêmios aos vencedores

Processo de reequilíbrio de poder na capital

Seja qual for o desfecho da reforma ministerial, o recado de Lira é que a pauta da Câmara será conduzida por ele até fevereiro de 2025

Bolsonaro diz que retorno à Presidência é ‘missão’

Ex-presidente ataca Lula e diz que foi punido pelo TSE por suas ‘virtudes’

Moraes diz à PF que ataques tiveram motivação política

Ministro, que preside o TSE, relatou que foi acusado de ter “fraudado as urnas e roubado as eleições” (O que o mundo e os eleitores brasileiros já sabem)

FMI eleva projeções para economia global no curto prazo

Economista-chefe alerta para inflação persistente e perspectiva de fraco crescimento no longo prazo por causa dos juros em elevação

Bom desempenho agrícola dobra expectativa de crescimento do Brasil

Projeção de expansão do PIB passa de 0,9%, em abril, para 2,1% e puxa para cima previsões para a América Latina

Disposição de Netanyahu em ceder a radicais leva Israel à beira da destruição

Esta é uma crise criada pelo premiê israelense, em meio à ambição de retornar ao poder alinhado aos elementos mais extremistas da direita do país

IPCA-15 e expectativas confirmam cenário benigno para inflação

O câmbio valorizado, há semanas abaixo de R$ 5, e uma atividade econômica que perde força também colaboram para a redução da taxa básica de juros

Supervisão de plataformas gera impasse

Relator propõe estrutura administrativa para supervisionar o cumprimento de parâmetros legais pelas big techs

Novos emergentes ofuscam Brics em busca de voz global

China e Rússia tentam aglutinar forças contra Ocidente, mas bloco patina

Hidrogênio verde e seus desafios tributários

Com uma caneta e três linhas de texto, os Estados poderão garantir a segurança jurídica e viabilizar todo um setor industrial

Investimento deve dobrar para atender objetivos do marco legal

Meta de levar água potável para 99% da população e estender a coleta de esgoto para 90% dos domicílios brasileiros até 2033, mas dificilmente será atingida

Atraso: Acordo político pode destravar concessões e PPPs

Companhias estaduais ganharam prazo até dezembro de 2023 para comprovar capacidade econômico-financeira de cumprir as metas de universalização

Projetos estaduais somam R$ 18,4 bilhões

Resultados foram alcançados por concessões e parcerias público-privadas a partir de 2020

Mercado aguarda privatizações

Sabesp e Copasa buscam a construção de um modelo para a venda do controle acionário

Inteligência artificial reduz desperdício na distribuição

Um dos sistemas usa sons gerados pela perda de água na tubulação para identificar vazamentos que não chegam até a rua

MATÉRIA TOP

Correntes marinhas que aquecem Europa podem colapsar

Em meados deste século, sistema pode ser ‘desligado’, deixando Europa Ocidental mais fria e seca. O sistema de correntes marinhas que há milênios ajuda a esquentar o Atlântico Norte, produzindo, por exemplo, um clima relativamente ameno na Europa, pode acabar sendo “desligado” já em meados deste século, afirma uma dupla de pesquisadores dinamarqueses.

É o que indicam os cálculos feitos por Peter Ditlevsen e Susanne Ditlevsen, da Universidade de Copenhague, que acabam de sair no periódico Nature Communications.

Eles argumentam que os modelos climáticos adotados por pesquisadores hoje para tentar prever o futuro dessas correntes podem ser otimistas demais, não levando em conta mudanças mais sutis que já estariam alterando a dinâmica da circulação da água.

“Nenhum dos modelos climáticos usados pelo IPCC [o painel do clima das Nações Unidas] mostra um colapso já neste século. Entretanto, sabemos que esses modelos são conservadores e estão regulados para reproduzir o clima do século 20”, disse Peter Ditlevsen à Folha.

Os especialistas de Copenhague usaram medidas indiretas para estimar os riscos para o funcionamento da chamada AMOC (sigla inglesa de “circulação meridional invertida do Atlântico”).

A AMOC depende de dois fatores principais: as diferenças de temperatura e de salinidade entre as massas de água. De maneira geral, massas de água mais quentes e com menos sal tendem a ser menos densas e a ficar por cima, enquanto a água mais fria e com mais salinidade tende a afundar.

Isso significa que a água do Atlântico que é aquecida nas regiões próximas dos trópicos tende a carregar esse calor rumo ao norte, até chegar perto do Ártico, esfriar e afundar. O inverso acontece com a água fria das profundezas. É por isso que a AMOC é designada como parte da circulação termohalina (junção dos termos para “calor” e “sal” em grego).

“É algo que está presente no Atlântico, mas não no Pacífico. É por isso que o Alasca, que está do lado do Pacífico, tem um clima bem mais rigoroso que o da Escandinávia, com sua costa atlântica, embora ambos os lugares estejam na mesma latitude”, explica Ditlevsen.

É por causa da importância do equilíbrio entre a temperatura e a salinidade da água que a AMOC pode acabar ficando desequilibrada. Com um derretimento maior das geleiras do planeta, por exemplo, a tendência é que ocorra um aporte cada vez mais intenso de água doce no oceano, o que altera sua salinidade.

O temor dos cientistas é que esse processo produza um “desligamento” abrupto, no que eles chamam de distribuição bimodal do sistema. Segundo esse raciocínio, haveria um “ponto de não retorno” a partir do qual o equilíbrio de temperatura e salinidade não sustenta mais o funcionamento da AMOC.

Como há poucos dados de longo prazo sobre a AMOC, o que os pesquisadores tentaram fazer foi extrapolar o que poderia acontecer com ela com base em dados de temperatura da superfície da água das correntes. A ideia era estabelecer qual seria o nível natural de variabilidade das correntes e compará-lo com o que pode acontecer no futuro.

Esses cálculos indicaram que o colapso teria alta probabilidade de acontecer no período de 2025 a 2095, com o ano de 2057 apontado como o mais provável.

Ditlevsen destaca que medidas mais precisas da AMOC são essenciais para diminuir as incertezas. Enquanto isso, a única possibilidade de minimizar ou adiar o risco está na redução de emissões de gases causadores da mudança climática.

Sabemos que esses modelos [climáticos adotados atualmente] são conservadores e estão regulados para reproduzir o clima do século 20 peter ditlevsen pesquisador da Universidade de Copenhague

Folha de S.Paulo, 26 Julho de 2023

Por: Reinaldo José Lopes

Oppenheimer e a falta que a bomba atômica fez a Hitler

Além de operação que sabotou fábrica nazista, projeto de arma nuclear teve investimento muito inferior ao dos EUA. AOperação Gunnerside completou 80 anos em fevereiro e segue bastante presente na memória não só dos noruegueses. A missão de sabotagem a uma fábrica de produtos químicos alemães, em Telemark, na Noruega ocupada pelos nazistas, é considerada um dos mais dramáticos e importantes episódios militares da Segunda Guerra Mundial, segundo o professor Timothy J. Jorgensen, especialista em radiação da Universidade de Georgetown, nos EUA. Sem a produção de Telemark, era impossível fazer uma bomba atômica.

Para alcançar a fábrica que ficava no alto de uma montanha isolada, em pleno inverno norueguês, os militares foram lançados de paraquedas. Em seguida, usaram esquis para se moverem mais rápido em meio à neve. A fábrica era cercada por uma ravina e o único acesso era por uma ponte altamente policiada pelos nazistas. Para driblá-los, os noruegueses desceram ao fundo da ravina, cruzaram o rio congelado e escalaram a encosta de mais de 200 metros.

Em artigo publicado na revista online The Conversation em 2018, Timothy J. Jorgensen conta que a ação dos militares noruegueses atrasou por meses o programa nuclear alemão, dando vantagem importante aos Estados Unidos na corrida pelo desenvolvimento da primeira bomba atômica. Caso os alemães tivessem conseguido fabricar armas nucleares, o desfecho da guerra poderia ter sido bem diferente.

‘SORTE E OPORTUNIDADE’. Joachim Ronneberg, o líder do grupo que plantou explosivos na fábrica alemã, afirmou ao relembrar o episódio anos mais tarde numa entrevista: “Muitas coisas foram só sorte e oportunidade. Não havia um plano. Só estávamos torcendo pelo melhor”. No entanto, se a missão tivesse fracassado, continuou, Londres “teria terminado como Hiroshima”.

Embora a Operação Gunnerside tenha sido, de longe, a mais cinematográfica, especialistas concordam que ela não foi a única responsável pelo crucial atraso dos alemães na fabricação da bomba atômica. A fuga em massa de cientistas no início da guerra, a falta de laboratórios apropriados e de investimentos, além do corpo mole dos próprios cientistas alemães, teriam contribuído igualmente para o fracasso dos nazistas, que até largaram na frente na corrida por armas nucleares, mas depois ficaram para trás. Após a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, em 1939, os físicos Albert Einstein, Leo Szilard e Eugene Wigner alertaram o governo americano do perigo que seria para a humanidade se os nazistas fossem os primeiros a desenvolver uma bomba nuclear.

O alerta foi crucial para a decisão do governo americano de criar, em 1942, o Projeto Manhattan, iniciativa desenvolvida em conjunto com o Canadá e o Reino Unido. O físico teórico Robert Oppenheimer foi encarregado de estabelecer e dirigir o Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México, onde foi testada com sucesso a primeira bomba atômica, em 1945. A história é contada no filme Oppenheimer, de Christopher Nolan, que estreou no Brasil no último dia 20.

Antes do início da guerra, os principais físicos teóricos do mundo eram alemães. Mas, com a ascensão do nazismo na Alemanha e também do fascismo na Itália, muitos deles emigraram, caso dos laureados com o Nobel Albert Einstein, Niels Bohr e Enrico Fermi. Um bom número acabou indo, inclusive, para os EUA, e trabalhou no Projeto Manhattan.

FALTA DE APOIO. O apoio financeiro também não estava à altura do desafio. Segundo historiadores, Adolf Hitler estava mais interessado em desenvolver o V-2, um míssil balístico de longo alcance. A Alemanha teria investido em torno de US$ 1 milhão no desenvolvimento da bomba atômica, enquanto nos EUA foram mais de US$ 2 bilhões. As pesquisas alemãs eram feitas em laboratórios comuns, sem a construção de um laboratório especializado ou fábrica. O Projeto Manhattan envolveu nada menos que 250 mil pessoas trabalhando nas mais diferentes frentes, enquanto que o esforço alemão teria contado com cerca de cem.

Por fim, uma história quase tão cinematográfica quanto a operação dos militares noruegueses é a de que os próprios cientistas alemães teriam sabotado o projeto por não concordarem com ele. O próprio coordenador do projeto nuclear alemão, o físico Werner Heisenberg, também ganhador de um Nobel, afirmou várias vezes que os cientistas eram moralmente contra a bomba atômica.

“A relação entre os cientistas e o Estado alemão era tal que, embora não estivéssemos 100% ansiosos para fazê-lo (a bomba atômica ), por outro lado também não tínhamos a confiança do Estado”, disse ele logo depois do fim da guerra…(Continua)

O Estado de S. Paulo 26 Julho 2023

Por: PRISCILA MENGUE