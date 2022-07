Manchete dos Jornais desta Quarta-feira, 27 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Maior grupo armado do País articula partido e lança candidatos

Provável calote de R$ 200 bi em precatórios movimenta área de créditos podres

Concessão de crédito para safra tem alta de 53%

Consumidores reduzem apetite por compras on-line

Valor final de indenização só deve sair em 2023

Queda de braço entre concessionária e Anac atrasa definição para Viracopos

Fundo eleva projeção para PIB do Brasil no ano e corta para 2023

Piora da crise vai limitar crescimento em 2023

FMI vê cenário ‘sombrio e incerto’ para economia global

‘Perseguir a meta é jogo que ainda dá para jogar’

Corte de tributos desacelera a inflação

O Globo

Manchete: Inflação cai, mas preços de alimentos continuam em alta

MPT instaura inquérito sobre denúncias de assédio

Caixa e BNDES devem ampliar repasse de dividendos

Auxílio Brasil: parlamentares querem transparência sobre fila de espera

Técnicos pedem que TCU cobre dados do governo sobre PEC Eleitoral

Gazeta do Povo

“Dividendos: por que o governo está pedindo mais dinheiro às estatais”

O que está por trás da onda de referendos para mudar constituições pelo mundo

Conservadorismo pode ser o remédio para um mundo cada vez mais infeliz

Funcionário feliz traz mais resultados e lucros para empresas

Da Era da Escassez à Era do Racionamento

Que os antidepressivos possam ter pouca ou nenhuma eficácia não deveria nos surpreender

O preço do incentivo à gastança

Não há evidências para uso da cannabis contra doenças mentais, diz AP

Folha de S. Paulo

Manchete: Fiesp diz que vai apoiar qualquer ato a favor da democracia

Ministro atribui aval de banqueiros a manifesto a perdas de R$ 40 bi com Pix

FMI eleva projeção de crescimento para 1,7%

Populismo de próximo mandato pode levar dólar a R$ 8 e Selic a 20%, afirma gestor

Com corte de ICMS, IPCA-15 é o menor em 2 anos

Governo usa manobras e receitas extras para buscar superávit em 2022

Valor Econômico

Instabilidade dificulta busca do ‘preço justo’ para as ações

Quanto maior a percepção de risco, maior a taxa de desconto usada para calcular o preço-alvo

Sobe custo para varejista emitir título de dívida

Segundo analistas, a maior parte das empresas tem o endividamento sob controle e consegue captar recursos

Foco no combate à inflação

Para chefe global de investimentos do Credit Suisse, BC americano precisa se concentrar no combate à inflação e não pode oferecer tanto suporte para a economia como em crises passadas

Governo define na sexta bloqueio de R$ 6,74 bi no Orçamento deste ano

Contingenciamento pode atingir emendas parlamentares e áreas da saúde e educação

Cidade de SP amplia vilas modulares para sem-teto

Total de 350 casas darão teto a 1,4 mil pessoas na primeira fase do programa

Governo gasta verba de reajuste dos servidores com ‘necessidades urgentes’

Fim da reserva de R$ 1,7 bi impede até que o reajuste do tíquete-refeição ocorra este ano

Combustível recua e prévia da inflação desacelera em julho

Corte de imposto derruba preços administrados e ajuda IPCA-15 a recuar de 0,69% para 0,13% em julho

IPCA-15 arrefece, mas alimentos e serviços ainda têm alta forte

Puxada forte em itens da alimentação prejudica com maior intensidade consumidor de baixa renda

Preço de leites e derivados sobe 30% no ano com entressafra e custo maior

Com entressafra e maior custo de produção, preço de leites e derivados já sobe 30% em 2022

Barreiras crescem e travam exportação industrial, diz Fiesp

Entidade pede que governo reaja para conter regulatórias consideradas exageradas

Apenas profissionais de saúde terão vacina contra varíola de macacos

Compra do imunizante está sendo negociada pela Organização Pan-Americana de Saúde

Banco Central defende criação de grupo para tentar deter ouro ilegal, diz Ibram

Quatro organizações levaram o tema ao presidente do BC

Estatais devem atender governo e ampliar dividendos

Caixa e Petrobras sinalizam que aumentarão pagamentos ao governo, que é acionista majoritário

EUA devem aprovar ajuda bilionária para a produção de chips

Projeto prevê US$ 280 bi em créditos e subsídios para apoiar fabricação local de semicondutores

Consumo se segura, mas economia dos EUA já dá sinais de fraqueza

Muitos economistas veem nova contração do PIB americano no segundo trimestre. Se confirmado, isso intensificará os temores de recessão na maior economia do mundo

UE aprova economia de gás; escassez eleva preço

O acordo acontece um dia depois que o fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream para a Alemanha pela empresa russa Gazprom caíram para 20% da capacidade total

FMI vê crescimento global menor e inflação maior

Para o diretor do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a perspectiva se agravou significativamente desde abril e podemos estar a caminho de uma nova recessão global

China já começa a enfrentar crises de dívida como credor

Instituições chinesas tiveram de renegociar US$ 52 bilhões em empréstimos concedidos a projetos da Iniciativa do Cinturão e da Rota (BRI) em 2020 e 2021

Preservação de matas traz receitas, reputação e compensa emissões

Companhias como Votorantim, Mastercard e Light apostam em projetos de florestamento, ecoturismo, produção de energia e outros para proteger biomas

Como a crise econômica pode ajudar a construir uma startup de sucesso

A visão da jovem investidora Shuonan Chen, sócia do fundo de capital de risco IOVC

Manufatura e varejo buscam ‘match’ com fornecedores

Levantamento da startup brasileira MatchIT indica que esses são os setores que mais contrataram novos parceiros de tecnologia

Com impacto da inflação, multinacionais elevam preços

Consumidor muda perfil de compras e companhias já temem por maior corte de vendas

Clima e impasse na guerra puxam alta de grãos

Situação das lavouras americanas, afetadas pela escassez de chuvas, piorou na última semana

‘Resiliência do mercado nos EUA vai implicar Selic alta por mais tempo’

Para Marcelo Fonseca, do Opportunity Total, cenário de dólar forte deve levar a um ciclo mais longo de aperto monetário no Brasil, em um momento em que o país enfrenta incertezas fiscais e políticas

‘BCs não podem mais bancar os bombeiros’, diz Credit Suisse

Para Strobaek, do Credit Suisse, levará algum tempo para o Fed estar confiante na melhora da inflação

Dívida com retorno negativo encolhe

Volume total do segmento caiu para o patamar mais baixo em cerca de sete anos

Peso mexicano mostra fôlego e se destaca

Parte da força decorre de fatores típicos – política fiscal rígida e aumento de juros que elevaram o carry tarde -, mas outro fator-chave são as expectativas de uma mudança radical no comércio global