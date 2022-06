Manchete dos Jornais desta Quarta-feira, 29 de maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Conselho fecha proposta que pode afetar vendas do Brasil

Stuhlberger: ‘O mercado considera os dois candidatos ruins, cada um a seu jeito’

Aneel aprova reajuste médio de 12,4% em SP

Ministério Público abre investigação contra presidente da Caixa

País cria 277 mil empregos formais em maio, diz Caged

Reunião de mediação com União termina sem acordo

11 Estados e DF recorrem ao STF contra teto para ICMS

Debate sobre bolsa-caminhoneiro tem ‘jogo de empurra’

Bolsonaro e Lira pressionam para aprovar PEC em apenas dois dias

PEC deve mirar agora fila do Auxílio Brasil

Sindicato anuncia a 2ª greve de ônibus em SP em 15 dias

Número de homicídios no País é menor em dez anos, mas Amazônia vê alta

O Globo

Reajuste de policiais em 2023

Servidores temem colocar CPFs em medidas do governo

Paes de Andrade busca informações sobre verba publicitária da Petrobras

Sindicato dos bancários vai criar canal para receber relatos sobre o caso

Denúncia de assédio pode derrubar presidente da Caixa

Manejo de florestas é fonte de emprego e renda em área rural

Brasil criou 277 mil vagas com carteira assinada em maio

Argentina restringe compra de dólar por empresas

Preço da gasolina começa a cair nos postos da cidade de São Paulo

Gilmar dá 24 horas para acordo

Contra teto de 17% do ICMS

Folha de S. Paulo

Manchete: Mortes pela polícia caem no Brasil pela 1ª vez em 8 anos

Empresas de turismo são alvo de ação do Ministério da Justiça

Prazo para declaração anual do MEI termina nesta quinta (30)

Brasil abre 277.018 vagas formais em maio, acima do esperado

Governo sanciona lei que devolve imposto cobrado na tarifa

Conta de luz para cliente residencial em SP sobe 10,15%

Em ano eleitoral, governo deve lançar Plano Safra recorde

Desoneração da folha pode gerar alerta nas contas de Bolsonaro

Presidente sanciona texto que obriga cartório a oferecer serviço online unificado

Em tom de campanha, Guedes promete zerar IPI se Bolsonaro for reeleito

Paes de Andrade toma posse na Petrobras sem cerimônia

STF dá 24 horas para governo avaliar propostas sobre ICMS

Postos já recebem gasolina com desconto de tributo federal; ministro tenta agilizar repasse

Governo quer tentar zerar a fila do Auxílio Brasil via PEC dos Combustíveis

Homicídios caem no Brasil, mas aumentam na Amazônia

Valor Econômico

Emprego surpreende em maio, mas dúvidas persistem

Mês tem 277 mil vagas com carteira assinada, resultado superior ao esperado por analistas

Argentina teme escassez com redução de importação

Falta de produtos deve elevar preços, aprofundando o persistente problema de alta inflação no país

Guedes promete incentivo a setor de alta tecnologia

Ministro volta a afirmar que o crescimento do PIB pode ficar na casa de 2% neste ano

Governo acena quadruplicar vale-gás

Benefício de bimestral passaria a ser mensal e fila do Auxílio-Brasil seria zerada ainda este ano

Estados têm opções limitadas para repor perdas com ICMS

Fazer a compensação com aumento das alíquotas de ICMS sobre outros bens e serviços ou dos outros impostos estaduais é visto como insuficiente e politicamente difícil

Conta de luz: ações têm consequências

Busca de energia mais barata não depende só da redução decustos de geração, mas também do fim das subvenções

Leilão de transmissão prevê aporte de R$ 15,3 bi

Certame deve ter maior oferta de investimentos do segmento desde 2019 e malha deve permitir melhor gestão dos recursos energéticos

Problemas no setor madeireiro vão além da extração ilegal

Calcula-se que um aumento de 10% no rendimento das serrarias e processadoras poderia poupar a exploração de florestas em cerca de 57 mil hectares por ano – equivalente a 13% do total das atuais áreas de produção. Além da baixa produtividade, as árvores extraídas da floresta nativa estão sendo queimadas como cavaco ou resíduo para gerar energia

Florestas tropicais são estratégicas na economia brasileira

Embora respondam por US$ 661 bilhões do PIB global, as florestas tropicais podem perder mais de 230 milhões de hectares até 2050

Pioneira no Brasil em alimentos a vácuo, Vapza aposta em orgânicos

Empresa paranaense faz parcerias com produtores para avançar no segmento

Mineração em alto mar é novo risco ambiental

O Brasil é um dos 20 países com licença para pesquisar em águas internacionais; pesquisadores da USP e da Universidade do Vale do Itajaí estudam a existência de depósitos de minerais

Controle da produção vai ao plenário do Senado

Aprovado na semana passada pela Comissão de Agricultura, projeto seguiria para sanção presidencial, mas recurso impõe novas discussões

Leilão de transmissão pode ter investimento de R$ 15 bi

Os 13 lotes que serão ofertados preveem construção e manutenção de quase 5,5 mil km de linhas de transmissão e subestações; Engie, Copel, CPFL e Taesa, entre outras, confirmaram presença

Importador vê luz no fim do túnel chinês

Flexibilização de medidas sanitárias deve melhorar o comércio com o Brasil, mas o preço do frete marítimo não deve cair no curto prazo

Custo da dívida pública brasileira é o maior desde novembro de 2018

Taxa média acumulada em 12 meses do estoque chegou a 9,86% em maio, pressionado pela Selic e pelo IPCA, indexadores usados em boa parte dos papéis

Sinais de desancoragem das expectativas para 2024

É possível que, além de certa descrença na estratégia do BC, a alta da inflação esperada para 2024 reflita também as incertezas fiscais

Parque automotivo em xeque no Brasil

Não existe consenso na indústria em torno da eletrificação ou da adoção de modelos híbridos, por isso montadoras irão, mais uma vez, divididas falar com o governo quando a questão girar em torno de qual tipo de energia receberá os maiores incentivos fiscais

Saúde mental de crianças e jovens é desafio de escolas no pós-pandemia

Palestra e oficina do Festival LED vão ajudar professores e instituições de ensino a lidarem com as emoções dos alunos

Cardápio para repor corte do ICMS é curto

Alta de impostos, guerra fiscal e reforma são alternativas para recomposição de receita

Decisão do STF é entrave para compensação de reserva legal

Levantamento da FGV aponta que gargalos regulatórios e judiciais têm gerado obstáculos à preservação ambiental

Gasolina vai cair mais de 20% com corte de imposto, promete ministro

Combustível deve ir de, em média, R$ 7,39 por litro para R$ 5,84 segundo o ministro

Sob crítica de Estados, União promete respostas para ICMS

Reunião intermediada por Gilmar Mendes fica sem acordo

Otan aceita Suécia e Finlândia e deve ampliar gasto militar

Cúpula da aliança militar ocidental reforça pressão contra a Rússia