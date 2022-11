O Estado de S. Paulo

Manchete: Equipe propõe a Lula rever prescrição de multa ambiental

TSE antecipa diplomação de presidente e vice eleitos para 12 de dezembro

Senado pode votar PEC na semana que vem, diz Pacheco

Novo governo deve rever cortes de alíquotas de itens de fora do Mercosul

Lula avalia mais nomes na Economia

Bolsa de Valores do Canadá está de olho nas companhias brasileiras

País abre 159 mil vagas com carteira assinada em outubro

Arrecadação federal é a maior em quase três décadas

Governo fecha contas de outubro no azul e promete rever bloqueios

Ministério vê quadro fiscal sob controle

O desafio do superendividamento

O PT deve rever cortes de alíquotas de itens de fora do Mercosul

Lira diz que não será aliado de Lula

O Globo

Manchete: PT confirma apoio a Lira e tenta isolar o PL ‘nesta legislatura’

Presidente do Senado indica prazo de 2 anos e espera votar proposta na semana que vem

Dólar fecha abaixo de R$ 5,30 pela 1ª vez desde o dia 9

Arrecadação federal sobe 7,9% em um ano e atinge R$ 205,5 bi

Equipe de Lula quer ampliar o ‘mínimo existencial’, hoje de R$ 303

Criação de emprego com carteira assinada desacelera

STF arquiva apuração sobre interferência de Bolsonaro em estatais

‘Empresa tem de se alinhar à transição energética´

Equipe de Lula planeja ampliar o plano de negócios da Petrobras

PEC pode liberar gastos este ano, diz líder do PT

Redução nas bancadas “nesta legislatura”, facilita negociação de Lula com Congresso

Quinquênio para juízes é moralmente indefensável

Corrupção em jogo “crime legalizado no Brasil”

STF “a serviço do Banco Mundial”, terá atuação forte em relação às questões climáticas

Senado “Pacheco”, vota adicional que aumenta salários de juízes

Defesa: militares “milicos”, próximos ao Planalto aprovam Múcio

Dados do Caged apontam desaceleração de emprego com carteira assinada

Brasil vai entrar com time reserva

Folha de S. Paulo

Revisão de receitas para 2023 pode aliviar rombo deixado por PEC

Governo Bolsonaro tem superávit de R$ 30,8 bi em Outubro

Transição quer enterrar reforma administrativa de Guedes, “caos financeiro a vista”

Regulamentação do lobby é aprovada na Câmara; ONGs dizem que foram ignoradas

Um banqueiro comenta Haddad “Caos econômico”

“Na rota da corrupção legalizada” TCU segura caso do grupo que seu filho é advogado

Aumento do valor do consignado para ervidores vai para sanção

Marco regulatório das criptomoedas vai para sanção

Congonhas é o aeroporto mais estressante do país, diz ranking

Sob geração PT, só 5% terminam ensino médio com aprendizado adequado em Matemática

Temporais causam deslizamento e mortes em rodovias

ALESP aprova gratuidade no transporte em SP a partir de 60 anos

Desigualdade emperram o combate à Aids

Insubordinação de chefes das Forças acelera transição devido a rejeição nacional

Valor Econômico

PEC começa a tramitar sob expectativa de ‘desidratação’

A tendência é que a relatoria da matéria, tanto no Senado como na Câmara, fique com o União Brasil, partido que negocia ingressar na base aliada do futuro governo petista

Inadimplência de empresas bate recorde

Crescimento foi de 8,5%, chegando a 6,33 milhões de empresas, segundo a Serasa Experian; para especialistas, cenário deve perdurar no curto prazo

Hidrogênio verde

Regulação na área de energia limpa é maior desafio do país no novo mercado

Câmara aprova projeto que regula o lobby

O texto disciplina a atuação de agentes que tentem influenciar nas decisões do Executivo, Legislativo e Judiciário e pune quem cometer irregularidades

Criptoativos ganham marco legal no Brasil

Texto define que o governo deverá designar o órgão responsável para supervisionar o setor, provavelmente o Banco Central; ao Executivo caberá definir a agência reguladora

Fundos corporativos ampliam mercado

Apuração do Pipeline, site de negócios do Valor, mostra que apenas em 2022, 12 novos fundos somaram R$ 2,5 bilhões em capital para investimentos em startups

Receita das 500 maiores do agro soma R$ 1,4 tri

Marca recorde, de 2021, é 21,7% a mais do que o total registrado em 2020, aponta o “Anuário do Agronegócio” da revista “Globo Rural”

Dados mostram desempenho melhor no ensino médio com formação técnica

Aprendizado adequado daqueles que frequentam a grade padrão com profissionalizante é superior aos demais, aponta plataforma QEdu

Novas oportunidades, velhos problemas

Sem equilíbrio fiscal, existe o risco do aumento da carga tributária, e isso preocupa especialistas em contas públicas e o meio empresarial

Caged mostra perda de fôlego na geração de vagas em outubro

Analistas veem impacto dos juros mais altos e do esgotamento das medidas de estímulo à economia

Superávit primário é de 1,02% do PIB

Resultado acumulado em 12 meses chegou a R$ 85,7 bilhões em outubro e reforça o cenário de forte queda da dívida pública em 2022

Grupo vai sugerir retirada da reforma administrativa

GT do Trabalho também vai propor a revisão de ‘pontos’ das mudança trabalhista. (no ponto de vista melhor, a reforma administrativa terá melhor desempenho na próxima legislatura, quando entra novos deputados, e também qualquer mudança na reforma trabalhista. Será preciso intensificar contra a militância atual nesta legislatura contaminada na sua maioria, que será dissolvida na próxima.)

Compadrio entre os Três Poderes arma bombas fiscais

Em ao menos três casos, propostas contam com empenho de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Executivo

China sinaliza recuo do uso de lockdowns contra covid. Demonstra que manifestações mesmo em regime comunista tem o seu efeito. Medida traz riscos, mas pode acelerar retomada da economia

Países pobres cortam gastos para pagar juro maior da dívida

Economias emergentes e em desenvolvimento acumularam níveis recorde de dívida pública, que deverão alcançar 64,5% do PIB no fim de 2022, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI)

EUA pressionam aliados a endurecer com a China – Luta pelo poder mundial

A invasão da Ucrânia pela Rússia obrigou os EUA a reforçar seu compromisso com a defesa europeia, mas o governo Biden deixou claro que esta seria uma pausa temporária na sua reorientação de longo prazo de tornar a oposição à China sua principal política de defesa estratégica e segurança

Cristãos não são mais maioria na Inglaterra, diz censo local – Domínio mulçumano

O segundo maior grupo, com 37,2%, diz não ter nenhuma religião. Há dez anos, eles representavam 25% da população

Investimento externo na AL fica abaixo do pré-pandemia – Tendência é de piora

Os países da região que receberam mais IED em 2021 foram Brasil (33% do total), México (23%), Chile (11%), Colômbia (7%), Peru (5%) e Argentina (5%)

Economistas veem risco fiscal em proposta

(vícios tributário se intensifica)

Maiores críticas são ao volume pretendido fora do teto de gastos e à duração da permissão

É preciso pôr fim à cultura tóxica no ambiente de trabalho

Saúde mental deve ser pauta permanente na organização. É uma questão de cultura. Portanto, precisa ser trabalhada e reforçada constantemente

Embrapa e Helix apresentam o 1º milho transgênico 100% nacional

Novo BTMAX tem alta eficácia contra a lagarta-do-cartucho

Quantidade de companhias inadimplentes bate recorde

Serasa vê 6,3 milhões de empresas com operações em atraso, maior número da série histórica

Caixa aprova plano para devolver R$ 21,1 bilhões ao Tesouro até 2026

O calendário, fechado com o Ministério da Economia, foi enviado ao Tribunal de Contas da União (TCU), que agora o analisará em plenário

Percepção de Fed menos rígido desmonta apostas em dólar forte

Perspectiva de aperto monetário mais suave nos EUA leva investidores a rever estratégias e a buscar oportunidades em outras moedas