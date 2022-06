Manchete dos Jornais desta Quinta-feira, 02 de Junho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Para baratear combustível, governo quer quebrar controle estatal sobre dutos

Vale paga US$ 9,3 bi em royalties e impostos

Pessoas físicas devem investir R$ 8 bi em ações da Eletrobras

Policiais rodoviários falam em recorrer ao STF por aumento

TCU dá sinal verde para leilão de Congonhas e de outros 14 terminais

Corte na conta de luz com ajuste de tributos passa no Senado

Câmara aprova MP que autoriza venda direta de etanol para postos

Internações por covid-19 mais que dobram em hospitais privados de SP

O Globo

Manchete: Educação básica pode perder até R$ 21 bilhões

Eletrobras: vale migrar de FGTS-Vale e FGTS-Petrobras?

Alta da cesta básica até abril já levou ganho do mínimo

Ministério da Economia faz homenagem a Ribamar Oliveira

Reajuste do vale-alimentação não alcançaria os militares

Eneva fecha compra da Centrais Elétricas de Sergipe por R$ 6,1 bi

Petrobras já analisa nome de Paes de Andrade para presidência

ICMS: arrecadação compensará perdas, diz União

BC: intervenção em preços desencoraja investimento

Governo procura justificativa legal para dar subsídio ao diesel

Plano de contingência

Folha de S. Paulo

Manchete: Flávio atribui mansão a renda como advogado

País perde mais de 40% da água antes da torneira

Senado aprova devolução de créditos tributários para diminuir tarifa de energia

Estados querem fundo de compensação para perda de receita com ICMS

Campos Neto diz que subsídio é boa solução

Governo defende decretar calamidade para subsidiar preço de combustíveis

Hospitais registram aumento de quadros respiratórios em SP

Prefeitura de SP segue estado e só recomenda proteção

Grupos de WhatsApp de condomínios fervem com anúncio

Uso de máscara deveria ser obrigatório, dizem médicos

Adolescente de MS é primeira paciente provável de hepatite misteriosa no país

Em meio à alta dos casos, brasileiros perdem medo da Covid, diz Datafolha

Valor Econômico

Ministros indicam votos a favor de acordos coletivos

STF retoma hoje julgamento sobre prevalência do negociado sobre o legislado

“EUA vão passar por recessão clássica”

Retração da atividade será consequência das respostas que o país precisará dar para conter uma alta forte da inflação

Brasil lidera avanço da produtividade agrícola

É o que aponta estudo que será divulgado nesta quinta pelo Ipea; de 2000 a 2019, Índia ficou em segundo

Ucrânia volta a pressionar trigo, que recua mais de 4% na bolsa de Chicago

Milho também recuou; soja fechou o dia em alta

Fertilizantes

Petrobras tenta acelerar venda de fábrica em MS

Estatal contrata o Bradesco BBI como assessor financeiro exclusivo para a operação

Impasse sobre reajuste leva a revisão de cortes

Com os números sendo revistos, a tendência é que as tabelas do Ministério da Economia detalhando os valores dos bloqueios no Orçamento sejam divulgadas apenas no início da próxima semana

Risco de recessão global cresce com alta simultânea de juros

Segundo dados do BIS, de 38 BCs que monitora mais de 60% passaram a subir suas taxas

BCs trocam reservas em dólar por outras moedas

O FMI destaca que a redução da fatia de dólares americanos nas reservas não foi equiparada com a alta de divisas tradicionais como o euro, iene ou libra esterlina

Alta simultânea de juros eleva risco de recessão

Estatísticas do Banco de Compensações Internacionais (BIS) indicam que, de 38 BCs monitorados pela instituição, mais de 60% passaram a subir juros entre o fim de 2021 e maio deste ano

China lança plano de US$ 120 bi para a retomada da economia

Dados oficiais do país mostraram uma contração da atividade econômica em abril e aumento do desemprego; indicadores de alta frequência sugerem que o declínio continuou em maio

Países reduzem fatia em dólar de suas reservas

Segundo o FMI, a participação da moeda americana nas reservas cambiais internacionais caiu abaixo de 59% no fim do 4º trimestre de 2021, ampliando uma retração que já dura 20 anos

Alta de juros será “o grande desafio” para atividade em 2023, diz Tesouro

Secretário Paulo Valle diz que superávit primário pode acontecer antes de 2025

Inflação ‘corrói’ teto e dificulta tarefa de acomodar aumento

Dificuldade do governo em encontrar espaço no orçamento se deve aos efeitos danosos da alta de preços

Política fiscal precisa ajudar BC a controlar inflação

Desafios da política econômica aumentaram com desorganização das cadeias produtivas globais

Reforma do código eleitoral avança no Senado

Proposta ameaça ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado (por: Alcolumbre), sem que nenhuma audiência pública tenha sido realizada

Senado aprova projeto que reduz conta de luz

Proposta obriga distribuidoras a devolverem cerca de R$ 48 bilhões em créditos tributários

Estados querem compensação para perda com ICMS

Relator reuniu-se com integrantes da equipe econômica para discutir reivindicação de Estados sobre ICMS