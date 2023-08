MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2023

Descriminalização avança e STF deve definir quantidade a ser permitida

Com 4 votos pela flexibilização, relator pede tempo para buscar ‘consenso’ sobre uma quantidade mínima. A despenalização que o ministro citou está ligada ao fato de que, a partir da Lei de Drogas, o porte para consumo pessoal é penalizado com advertência, prestação de serviços à comunidade e medidas educativas, e não uma pena restritiva de liberdade, ou seja, prisão, como em casos de tráfico. Para o magistrado, os dados mostram por que os presídios estão “lotados com jovens e analfabetos”. “Quanto mais velho você seja e quanto mais instrução você tenha, mais difícil é você ser caracterizado como traficante, mesmo que tenha 120% a mais de droga. Há alguma coisa errada. E não há um manual para isso. Foi construído culturalmente, um preconceito estrutural.”

O ministro ainda explicou os achados do estudo sobre a diferença no tratamento entre brancos e negros. De acordo com a pesquisa, uma pessoa branca, para ser considerada traficante, tem de ter 80% a mais de droga do que o negro. “O Supremo pode entender que a quantidade considerada para o consumo pessoal tem de ser ínfima. Só que aí, o branco ou o negro, o analfabeto ou o pós-doutorado, o jovem ou o velho, vão ser tratados igualmente”, disse. ‘Quanto mais velho e com mais instrução, mais difícil é ser caracterizado como traficante’, disse o ministro. (Estado)

Calor extremo virou assassino silencioso que mata milhares

Na medida em que planeta Terra esquenta, cada vez mais pessoas são expostas aos perigos das altas temperaturas. Mês mais quente já registrado na história, julho foi marcado por ondas de calor que atingiram milhões de pessoas, especialmente no hemisfério norte. (Folha)

Michael J. Sandel Ditadura do algoritmo corrói a democracia

Um dos filósofos mais populares da atualidade, Michael J. Sandel defende que só a mobilização da sociedade civil fora de governos e grandes empresas salva a democracia. Para ele, há uma “ditadura do algoritmo”, a repetição de padrões de consumo em bolhas. Sandel virá ao Brasil para o ciclo Fronteiras do Pensamento.

Filósofo estrela de Harvard avalia que Joe Biden fracassou em derrotar o populismo nos EUA e vê paralelo com Lula

Considerado o mais pop filósofo da atualidade, Michael J. Sandel defende que apenas a mobilização da sociedade civil fora de governos e grandes empresas poderá salvar a democracia, restabelecendo o princípio da discussão civilizada entre quem pensa diferente.

A “ditadura do algoritmo”, diz ele à Folha, por vídeo, “piora a polarização”. Para o pensador americano, hoje esse é o maior elemento corrosivo da democracia: a repetição de padrões de consumo em bolhas. “Perdemos a arte do discurso público porque perdemos a habilidade de ouvir palavras, princípios, convicções, opiniões”, afirma.

A crise atual alimenta o populismo em escala global, que explodiu em 2016 com a eleição de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos e chegou ao Brasil com Jair Bolsonaro (PL). Para Sandel, o republicano está vivo na disputa pela Casa Branca em 2024 porque Joe Biden fracassou em atender às demandas da classe trabalhadora.

Esse embate é o tema do livro que o filósofo lança agora no Brasil pela editora Civilização Brasileira, na realidade a revisão de seu clássico “O Descontentamento da Democracia”, de 1996. Ele, que é autor do celebrado curso “Justiça”, da Universidade Harvard —na qual leciona—, virá ao Brasil para participar do ciclo Fronteiras do Pensamento em São Paulo, no dia 7, e em Porto Alegre, no dia 9.

O populismo é um fenômeno global, e o sr. diz que o descontentamento que o gerou está vivo, como Trump e Bolsonaro provam. Onde seus sucessores falharam? De fato, há similaridades. Trump foi derrotado nos EUA não por uma face nova de uma geração emergente, oferecendo uma visão nova e diferente, mas por um político da velha geração, Joe Biden. Parece haver um paralelo com Lula. Trump foi derrotado, mas não foi descartado pelo eleitorado, teve 74 milhões de votos.

Temos o Estado forte e as big tech. Essas duas forças, se não desafiadas, não podem sustentar uma democracia saudável. Precisamos de um terceiro ingrediente, um contrapeso, que é uma sociedade civil robusta

No Brasil foi o mesmo, quase meio a meio. Isso mostra o eleitorado polarizado. Nos EUA, os democratas eram tradicionalmente os representantes dos trabalhadores contra as elites. Agora, [o partido] é identificado com as classes mais bem educadas. Porque nos últimos 30, 40 anos, os democratas abraçaram a fé no mercado, uma versão neoliberal da globalização.

Também fizeram muito pouco para tratar da desigualdade, da dignidade e do reconhecimento social dos trabalhadores. Acabaram assim elegendo Trump, com um senso de ressentimento. Esse sentimento não foi resolvido, apesar de Biden ter vencido em 2020. Ele o fez porque atraiu de volta eleitores da classe média. Mas nem Biden nem o Partido Democrata restabeleceram a credibilidade diante dos trabalhadores.

O curioso é que a direita parece ter sido mais eficaz, no discurso, em reagir aos desafios

da desigualdade. É um paradoxo. Ocorreu nos EUA e no Reino Unido. A maioria dos britânicos votou pelo brexit. Vimos o mesmo com os sociais-democratas de França e Alemanha. Eles só tinham a oferecer a mobilidade social individual por meio da educação superior. A mensagem era: se você quer competir e vencer na economia global, vá para a universidade e o que você ganhar será resultado do que você aprender. Você consegue!

Claro, é ótimo ter acesso amplo à educação. Mas havia um insulto implícito nesse conselho. Se você não tiver um diploma, isso é culpa sua. Dois terços dos americanos não têm diploma, e algo similar ocorre na Europa.

Uma vez no cargo, contudo, Trump se mostrou um populista de mentira. Fez pouco para ajudar quem votou nele, mas, simbolicamente, posicionou-se contra as elites. O desafio para os partidos progressistas é separar essas queixas legítimas dos seus aspectos mais feios e responder a elas.

Essa crítica à meritocracia [tema do livro “A Tirania do Mérito”] não acaba implicando um certo paternalismo nas relações sociais? Você descreveria como paternalismo ou como um reconhecimento das obrigações mútuas entre cidadãos numa boa sociedade? Acredito na segunda definição. Porque se levarmos a primeira definição a sério, temos de acreditar que um gerente de fundo de hedge gera mil vezes mais valor social à economia do que um professor ou um médico. Então, há uma questão para o debate público. Isso seria paternalista?

O sr. vê um modelo? Espero que haja um leque de modelos para discutirmos. Algo que fique entre o livre mercado de Margaret Thatcher e Ronald Reagan de um lado, e China e Coreia do Norte do outro? Espero que não sejam os únicos modelos disponíveis. A maioria das sociedades democráticas tem um misto de capitalismo e Estado de bem-estar social.

É preciso não permitir que grandes corporações se tornem tão grandes que escapem de prestar contas à democracia. Um exemplo poderoso é a tradição anticartel e antimonopolista americana, que começou com bancos e a indústria de petróleo e ferrovias. Hoje são as empresas de tecnologia e de mídias sociais. O problema não é que elas aumentam preços, é que elas não prestam contas, espalham mentiras e contribuem para a polarização com seus algoritmos.

Vivemos sob a ditadura do algoritmo. É isso. A ditadura do algoritmo causa esse efeito de piorar a polarização.

O sr. sempre fala sobre a falta dessa ágora [espaço público de debate da Grécia Antiga]. Mas aponta para um momento, após a Segunda Guerra, em que isso teria sido perdido nos EUA. Isso não é meio idílico? Não concordo com uma imagem dourada do passado. Mesmo se considerarmos a história dos jornais, desde o começo havia publicações altamente partidárias e inflamadas, e as pessoas liam os jornais que correspondiam às suas opiniões.

Só que agora é mais pervasivo. Quando lançaram o Facebook, a promessa era dar acesso a todos para uma plataforma de discurso que nos uniria. Aconteceu o contrário.

Temos de redirecionar as novas tecnologias para criar essa ágora. Isso não pode ser deixado para o mercado, governos e empresas. A sociedade civil, elites, educadores, empresas de mídia tradicionais têm de se envolver. Não devemos ver a tecnologia como inimiga, mas usá-la. Você me acha muito idealista?

Sim. Com a volta da competição entre Estados e a Guerra da Ucrânia, a realidade política e econômica dominam o debate mundial. Voltemos à ágora. Temos o Estado forte e as big tech. Essas duas forças, se não desafiadas, não podem sustentar uma democracia saudável. Precisamos de um terceiro ingrediente, um contrapeso, que é uma sociedade civil robusta. Perdemos a arte do discurso público porque perdemos a habilidade de ouvir não só palavras, mas princípios, convicções, opiniões. Isso não pode ser legislado pelo Estado nem pelo algoritmo. O que me dá esperança é que, em todo lugar em que dou palestras, houve engajamento, em especial de jovens. Vejo uma vontade de um discurso público melhor, em todo o espectro político.

OPINIÃO: O Brasil tem uma ditadura tamanho GG e veste tamanho P. Uma revolução da esquerda que não aprendeu com a sua própria história, toda imposição do poder, é uma tragédia nacional, perseguição política, ataque a liberdade de expressão, é uma questão de tempo e espera. A vergonha do que estamos vivendo, será registrado, e quem sabe, deverá ser obrigatório este aprendizado nas escolas, faculdades e laboratórios no futuro! Ou como refletido um pensador e filósofo clássico: “O que mais irrita um tirano, é a impossibilidade de por a ferros os pensamentos dos homens.” Poul Volarey

Folha de S.Paulo 3 Agosto de 2023

Por: Igor Gielow Fronteiras do Pensamento – 17ª Temporada Quando: 29/5 a 2/10. Assinante Folha tem 50% de desconto. Mais informações em fronteiras.com