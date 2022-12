O Estado de S. Paulo

Manchete: Presidente do Peru é destituído e preso após tentar fechar o Congresso

‘Elevada incerteza’ fiscal leva BC a manter Selic em 13,75%

Economia remaneja R$ 3,3 bi para evitar paralisação de serviços

Presidente do TCU pede regra fiscal que dê fim a ‘corrida por exceções’

Senado aprova PEC de R$ 168 bilhões

O Copom enfrenta o rombo fiscal

Para mercado, BC espera definição de novo governo antes de rever juro

Petrobras reduz preço do GLP para distribuidoras

Incertezas fiscais e tributação preocupam empresários

Construção desacelera e afeta venda de cimento

Diferença de lucro seria de dez vezes (distribuidoras sobe o valor dos combustíveis)

IBGE: Brasil tem 64 roubos ou furtos de carros e motos por hora

Feminicídio cresce 10% no 1º semestre na comparação com o pré-pandemia

O Globo

Manchete: Acordo entre PT e Congresso amplia PEC para R$ 205 bi

A rotina do medo: IBGE mostra como roubos e furtos mudam os hábitos dos brasileiros

Assembleia discutirá possível troca de comando na Fiesp

Câmara amplia prazo para subsídio à energia solar

Mercado ilícito movimentou R$ 113 bi em SP em 5 anos

Ministério da Economia vai ser dividido em três pastas

BC mantém juros em 13,75%, mas reforça alerta sobre alta

Especialistas veem risco fiscal em ‘penduricalhos’

TCU autoriza crédito extraordinário para gastos da Previdência

PT cede, e Congresso vai decidir verba liberada pela PEC com equipe de Lula

Planos e SUS oferecerão remédio de R$ 6 milhões

Primeira mulher a governar país promete ‘governo de unidade’

Peru tem 6º líder em 5 anos: Castillo tenta fechar o Congresso, é destituído e preso sob acusação de golpe de Estado

Folha de S. Paulo

Manchete: Presidente do Peru é destituído e preso após tentativa de golpe

Zelenski é escolhido Pessoa do Ano de 2022 pela revista Time Guerra da Ucrânia

Senado aprova PEC da Transição com prazo de 2 anos e impacto de R$ 168

Lula bate martelo, Economia será dividida em três ministérios

Congresso no México derruba reforma eleitoral de AMLO, que tenta plano B

A instabilidade política no Peru

Expectativa de inflação em alta

‘Jabuti mutante’ que encarece conta de luz passa na Câmara

BC Mantém juros e alerta para riscos fiscais

Alckmin fala em R$ 10 bilhões de verba para moradia após aprovação de PEC

China relaxa restrições em novo passo para encerrar Covid zero

STF julga prisão de Cabral, único alvo da Lava-Jato ainda em regime fechado,

Valor Econômico

PEC da Transição é aprovada no Senado e terá teste na Câmara

Em dois turnos, os aliados do novo governo colocaram 64 votos a favor da PEC, 15 a mais do que mínimo necessário

BC indica maior preocupação com rumo fiscal

Copom mantém Selic em 13,75% ao ano e diz que acompanhará “com especial atenção” o rumo fiscal do governo Lula, mas que “requer serenidade na avaliação”

Peru frustra golpe e vice assume

Dina Boluarte, de 60 anos, é a primeira mulher a ocupar a Presidência do Peru e a sexta pessoa a assumir o cargo desde 2018

Governo eleito assume desafio da reconstrução

Auxiliares de Lula apresentam diagnósticos sobre o país e pregam a necessidade de pacificação da política (impossível) para garantir o funcionamento da democracia.

Economia sustentável exige esforços que vão além de políticas públicas

Para especialistas, avanço passa ainda pela combinação de capital e esforço privado e adesão da sociedade civil

6% dos domicílios têm vítima de roubo ou furto

Mulheres, pretos e pardos temem mais ser vítimas, na maioria dos crimes, do que homens e brancos, aponta IBGE

No Brasil, evita-se olhar para o lado

Sem combate ao racismo, reformas nunca serão definitivas

Remanejamento ‘reparte’ R$ 3 bi entre órgãos para cobrir buracos

Dinheiro é transferido para áreas mais carentes; Saúde recebe quase R$ 2,3 bilhões

TCU critica, mas dá aval para créditos extraordinários

Autorização possibilita o pagamento regular do Benefício de Prestação Continuada e do seguro-desemprego, além de despesas judiciais

CMN terá de resolver impasse entre BC e Tesouro

Decisão do TCU envolve a contabilização de receitas próprias arrecadadas pelo BC por meio de multas e tarifas cobradas do mercado

Corte atinge de bolsas a conta de luz nas federais

Associação Nacional dos Pós-Graduandos convocou uma paralisação para hoje

União tem de bancar R$ 9 bi de Estados e municípios

Só em novembro governo federal gastou R$ 1,29 bilhão para quitar parcelas de dívidas dos quais é avalista

Média de idade de aposentado sobe 2,79 anos após reforma

Crescimento é maior entre os homens e chega a 62,23 anos

Transição avalia converter em títulos R$ 27 bi da dívida

Para sindicato dos auditores fiscais, medida pode ser boa em casos de créditos de difícil recuperação

Em evento, Montezano cita “legado” à frente do BNDES

Em discurso no BNDES Day, presidente do banco diz que instituição sempre atendeu a todos, independentemente do viés político

Recompor as contas públicas e retomar o diálogo são desafios

Participantes do governo de transição discutiram desafios do governo eleito

Aumento do gasto demanda novo parâmetro

Auxiliares de Lula defendem PEC da Transição para dar um ‘espaço fiscal mínimo’ para o futuro governo

Integrantes da transição defendem ‘cada instituição no seu quadrado’

A pacificação do país passa pelo retorno de cada uma das instituições à sua função de origem no sistema democrático