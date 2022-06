Manchete dos Jornais desta Quinta-feira, 09 de Junho, 2022

O Estado de S. Paulo

IBGE projeta novo recorde para a produção agrícola

Governo exclui taxa de portos e reduz o Imposto de Importação

Fome atinge 33 milhões no Brasil, mesmo número do início dos anos 90, diz pesquisa

Com teto, Aneel vê conta até 12% menor

Relator estima queda de até R$ 1,65 no preço da gasolina

Com fixação de teto, ICMS pode cair à metade em alguns Estados

Petrobras indica novo reajuste do diesel

Após gelo diplomático, Bolsonaro e Biden se reunirão pela 1ª vez

Cúpula das Américas expõe relação distante entre Biden e América Latina

STJ desobriga planos de cobrir procedimentos fora da lista da ANS

O Globo

Manchete: Indigenista entregou à PF um dossiê sobre invasores

Presidente da Funai critica viagem de desaparecidos

Isolados pela natureza e ameaçados pelo crime

Em terras brasileiras

Cade: empreiteiras fazem acordo de R$ 454 milhões

Selic a dois dígitos faz crescer aplicação na renda fixa

Entenda o critério de rateio

Demanda por ações chega a R$ 55 bi

Impacto nenhum para consumidor

Aumento de coberturas negadas

STJ: plano de saúde não precisa cobrir tratamento fora da lista da ANS

Conta de luz pode cair 12% se houver teto para ICMS

Pacote dos combustíveis custará R$ 46,4 bi à União

CGU vê falhas na fiscalização da Lei Rouanet

Folha de S.Paulo

Manchete: STJ libera planos de saúde para recusarem cobertura fora de lista

São Paulo confirma 1° caso de varíola dos macacos no Brasil

Prefixo 0303 em telemarketing vira obrigatório em celular e fixo

5G ‘impuro’ falha em superar 4G e traz memórias do 3G

Negociação é necessária antes de corte em massa, decide STF

Reserva de papéis com o FGTS tem corrida contra o tempo e instabilidade no último dia

Com forte demanda, ação da Eletrobras deve ter rateio

Lula e Rodrigo Garcia criticam propostas de Bolsonaro e dizem que preços não vão cair

Conta de luz pode cair até 12% com aprovação de teto no ICMS, diz Aneel

Abastecimento de diesel requer ‘atenção especial’, diz Petrobras

Reação do mercado pode anular efeito de medidas para baratear combustível

PEC limita compensação a estados por corte de impostos em R$ 29,6 bi

Terremoto de magnitude 6,5 atinge o Acre sem causar danos

Justiça suspende atuação da Polícia Rodoviária em operação fora de estrada

Valor Econômico

Supremo impõe negociação para demissão coletiva

Diálogo é obrigatório, mas não impede as demissões em caso de não se chegar a um acordo. A maioria dos ministros entendeu pela necessidade de diálogo nesses casos

Economista alerta para que corte de imposto evite repetir ‘erros do passado’

Na visão de Natalie Victal, economista-chefe da SulAmérica Investimentos, inflação pode até perder força neste ano, mas 2023 tem tudo para ser bem negativo

Pacote joga problema inflacionário para 2023

Entre as medidas, governo Bolsonaro anunciou a intenção de ressarcir os Estados que cortarem o ICMS incidente no diesel e no gás de cozinha de 17% para zero

Corte de ICMS afeta segurança pública, alerta entidade

Área sofrerá dano caso compensações sejam mal desenhadas, uma vez que são os Estados que financiam o grosso desses gastos, diz Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Governadores cobram compensação imediata

Estados querem também uma modulação para as áreas de telecomunicações e energia

Cresce vantagem comercial chinesa sobre os EUA na AL

A China ampliou a diferença em relação aos EUA em termos comerciais em grandes áreas da América Latina desde que o presidente Joe Biden assumiu

UE avança na proibição de carros a combustão

O Parlamento europeu também apoiou uma redução de 55% das emissões de CO2 dos automóveis em 2030 na comparação com 2021

EUA estão reavaliando tarifas à China

Secretária do Tesouro diz que política traçada por Donald Trump não atende aos “interesses estratégicos” dos EUA

OCDE vê crescimento menor e alta da pobreza e da fome

OCDE diz que a inflação é um fardo que deve ser compartilhado de forma justa entre as pessoas e empresas, entre o lucro e o salário

Entidade cita incerteza política e rebaixa previsão para a economia do Brasil

A OCDE avalia que a eleição presidencial de outubro acrescenta “consideráveis incertezas” ao Brasil que podem amortecer o consumo e os investimentos

Alta de preços ameaça 1,6 bilhão de pessoas, diz ONU

Uma alta de 10% nos preços de alimentos em geral corrói o poder de compra das famílias em mais de 5%, segundo entidade

Emergentes terão de aumentar juros para conter saída de capital

Avaliação de entidade é de que nos EUA, por exemplo, o Fed precisa agir rápido, já que a renda das famílias aumentou, resultando em excesso de demanda

Abates de bovinos e suínos cresceram no país no 1º tri

No caso dos frangos houve retração no período, segundo o IBGE

Preços dos fertilizantes começam a cair

Agricultores de grandes países produtores de grãos reduzem compras, e ciclo de baixa pode estar no início

Trigo também deve engordar a safra recorde

Segundo o IBGE, colheita do cereal chegará a 8,9 milhões de toneladas, volume 13,6% maior que o de 2021

Capacidade de armazenagem e estoques cresceram em 2021, aponta IBGE

Estoques de produtos agrícolas no país totalizaram 36,7 milhões de toneladas em dezembro

Banco poderá se alavancar na moeda digital do BC

Segurança será garantida pelo arcabouço regulatório e prudencial do sistema bancário, como os requerimentos de capital mínimo de Basileia e colchões de liquidez

Senado pode votar ICMS na próxima semana

Texto governista diz que a União irá repassar R$ 29,6 bilhões “na forma de auxílio financeiro” em cinco parcelas, sendo que este valor ficará fora do teto de gastos

Eletrobras tem demanda de quase R$ 60 bilhões e define preço hoje

Se vender todos os papéis previstos, a União e o BNDES passarão dos atuais 60% para 32,96% do capital da companhia após oferta

Plano de saúde pode se ater a rol da ANS

Ministros definiram parâmetros para o Judiciário autorizar, em casos excepcionais, procedimentos que estejam fora do rol da agência reguladora