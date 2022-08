Manchete dos Jornais desta Quinta-feira, 11 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Coalizão a favor de reformas quer do futuro Congresso foco no setor público

Banco do Brasil bate recorde no 2º trimestre e registra lucro de R$ 7,8 bi

Inflação nos EUA desacelera para 8,5% em 12 meses

Guedes cita alvo de 60% do PIB para dívida pública

França é maior empregador estrangeiro no Brasil

PCC tinha planos ‘STF’, ‘suicida’ e ‘STJ’ para tentar resgatar Marcola

Ministros do STF decidem elevar seus salários; custo pode chegar a R$ 4,6 bi

O Globo

Anatel pode vetar acordo firmado entre Vivo e Winity

Votorantim e fundo de Cingapura fazem parceria para investir no Brasil

Dólar recua ao menor patamar desde 15 de junho

Perda de fôlego

Petrobras: petroleiros tentam suspender assembleia que vai eleger conselho

Estados articulam derrubada do veto à compensação do ICMS

Bolsonaro comemora queda do preço da energia de Itaipu

Nos supermercados, a tendência é pague mais e leve menos

Folha de S. Paulo

CNA aponta metas para candidatos ao Planalto, mas já opta por Bolsonaro

Reajuste especial para policiais em 2023 é vetado

Bolsonaro transforma teto de emenda de relator em piso

Preços altos e crédito escasso fazem varejo ter a maior queda do ano

BB lucra R$ 7,8 bilhões no 2Q trimestre, alta de 55%

Brasil está bem posicionado para passar crise global, diz Krugman

Mesmo após deflação, Brasil tem 4º pior carestia entre o G20

Inflação nos EUA tem alívio, puxa Bolsa e derruba dólar

Em três anos, número de armas levadas por criminosos cai 39% no estado de São Paulo

PCC citava códigos ‘STF’ e ‘STJ’ para planejar fuga, diz polícia

Senado aprova fim do consentimento para fazer esterilização

Lira tem imbróglio com posseiros sobre terras não declaradas em PE

Atuação de delegados do time de Lula gera mal-estar na PF

Supremo propõe reajuste de 18% a magistrados

Valor Econômico

Economia desaquece e reduz pressão logística

Fretes continuam elevados, mas problemas como a falta de contêineres e atrasos nas escalas dos navios se atenuaram nas últimas semanas na costa brasileira

STF aprova reajuste de 18% ao Judiciário

Se projeto de lei for aprovado no Congresso, salários dos ministros passarão de R$ 39,2 mil para R$ 46,3 mil, um reajuste com impacto fiscal direto de R$ 2 bi em 2023 e de R$ 8 bi em 2024

Inflação dos EUA recua, mas segue elevada

Combustível mais barato fez cair a taxa anual do índice de preços ao consumidor de julho, após possivelmente ter atingido o pico

Centro-Oeste deve liderar crescimento

Após a estiagem em 2021, a produção agrícola nos Estados do Centro-Oeste deve aumentar, com recordes nas safras de soja e milho, segundo previsão da Tendências Consultoria

Varejo mostra perda de fôlego da economia

Vendas do comércio restrito caem 1,4% em junho e têm o segundo mês seguido de baixa pela primeira vez desde 2017

Saúde e educação nos Estados devem perder R$ 17 bilhões

Corte previsto se deve à redução do ICMS de combustíveis, energia, transporte e comunicação.

Governo vincula manutenção dos R$ 600 a reforma do IR

Se aprovada no próximo ano, taxação de dividendos só pode ser cobrada em 2024

Exército critica TSE após expulsão de coronel

Instituição não indicará substituto para o militar

Em clima de comício, CNA ataca Lula e apoia Bolsonaro

Entidade patronal do setor rural deixa explícita decisão de endossar candidatura presidencial

Presidenciável mais rico é do Novo

Luiz Felipe d’Avila declarou R$ 24,7 milhões de bens à Justiça Eleitoral

Levantamento do Diap mostra como parlamentares votaram

Quase metade votou contra as principais propostas de interesse dos trabalhadores

Inflação recua, mas volta ao normal nos EUA deve ser lenta

Combustível mais barato fez cair a taxa anual do índice de preços ao consumidor de julho, após possivelmente ter atingido o pico

IPC sobe na China, mas segue na meta

A inflação ao consumidor na China acelerou de 2,5% em junho para 2,7% no mês passado, o nível mais alto em dois anos, em grande parte impulsionado pelos preços dos alimentos

Seca no rio Reno ameaça US$ 80 bi em comércio

Europa apaga luzes, encurta banhos e tira gravata para economizar energia

As políticas adotadas, até agora focadas nos espaços públicos, visam a poupar energia e contribuir para estocar reservas, além de enviar aos moradores a mensagem de que terão de restringir seu consumo

Pequim diz que manterá patrulha e encerra manobras perto de Taiwan

Taiwan acusa a China de ter lançado mísseis que invadiram seu espaço aéreo e sobrevoaram seu território

Chile restituirá terras aos grupos mapuche

O governo do presidente Gabriel Boric trabalha para restabelecer relações com grupos mapuche, marcadas por décadas de embate com as autoridades chilenas

Crise na logística global dá trégua, mas frete segue elevado

Problemas com falta de contêineres e atrasos de navios se atenuam no Brasil

Fed não tem escolha a não ser subir os juros, avalia Krugman

O banco central dos Estados Unidos terá de manter o ritmo de elevações de taxas diante da alta inflação subjacente

Justiça mantém demissão de trabalhador que recusou vacina

Há decisões a favor da justa causa em primeira e segunda instâncias

Mão de obra preocupa indústria de aves e suínos

Segundo a ABPA, o déficit de mão de obra qualificada no segmento chega a 20 mil pessoas