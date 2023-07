MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2023

Ciclone castiga o Sul e se aproxima da região Sudeste

Oeste catarinense já registra ventos de até 100 km/h; previsão é de que fenômeno chegue ao Sudeste, que terá queda de temperatura. Defesa Civil do Estado SC, que classificou o fenômeno meteorológico como uma “microexplosão”, as rajadas de vento chegaram a atingir os 100 km/h.O instituto informa que o ciclone estará associado a uma frente fria que deverá avançar de forma continental pelo País, podendo chegar ao Centro-Oeste e até o sul da região amazônica a partir de meados da semana, configurando um novo evento de friagem. Uma outra consequência é a queda da temperatura em diferentes pontos do Brasil. “Com o avanço da frente fria, uma intensa massa de ar frio atingirá o País a partir de quarta-feira (ontem)”, disse o Inmet. (Estado)

Insegurança alimentar atinge 70 milhões de brasileiros

Número corresponde a 21,1% da população; relatório da ONU ainda aponta que fome chegou a 10,1 milhões de brasileiros em 2022. O total de brasileiros que passam fome chegou a 10,1 milhões no ano passado, o que representa 4,7% da população, de acordo com dados do relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, divulgado nesta quarta-feira pela Organização das Nações Unidas (ONU). No mundo, de acordo com o documento da ONU, são entre 690 milhões e 783 milhões de pessoas (entre 8,7% e 9,8% da população do planeta) com fome. Apesar de a fome global ter estagnado nos últimos dois anos, ela ainda atinge 122 milhões a mais do que antes da pandemia de covid. Segundo o relatório, o aumento dos preços dos alimentos e da energia, intensificado pela guerra na Ucrânia, dificultou que houvesse um progresso significativo nos últimos anos. Em relação a dados entre 2004 e 2006, o total de brasileiros que passam fome diminuiu. Na época, eram 12,1 milhões, ou 6,5%. INSEGURANÇA ALIMENTAR. No País, a insegurança alimentar (quando a pessoa tem acesso mínimo a alimentos, mas não tem qualquer garantia sobre as refeições que fará),porém, vem crescendo e atingiu 70,3 milhões de brasileiros (32,8% da população) entre 2020 e 2022. Entre 2014 e 2016, eram 37,6 milhões. A insegurança alimentar severa mais que quintuplicou nesse intervalo, passando de 4 milhões para 21,1 milhões, ou de 1,9% para 21,1%. No mundo, a insegurança alimentar alcançou 29,6% da população, ou 2,4 bilhões de pessoas. Dessas, 900 milhões sofrem de insegurança severa. (Estado)

O ESTADO DE S.PAULO

Cenário adverso exigiu adaptação

Primeira tentativa foi em 2020

Renegociação de acordo com União Europeia divide o governo

JBS quer ter ações também na Bolsa de Nova York

J&F oferece R$ 10 bi à vista pela Braskem

‘Abrir exceções põe por terra ganhos da reforma’

Brasil ‘não abre mão’ de definir compras do governo, afirma Lula

Insegurança alimentar cresce e atinge mais de 70 milhões no Brasil

Tarcísio diz que ampliará modelo de ensino em SP

Retrocesso: Governo acaba com programa de escolas cívico-militares

O GLOBO

Mudam normas para bolsas de pesquisa

MEC dá fim a escolas cívico-militares, mas estados mantêm modelo

Brasil tem 21 milhões passando fome, diz ONU

Novo decreto sobre saneamento sairá esta semana

Governo prevê mais R$ 30 bi para imóveis

Lula sugere programa para incentivar compra de eletrodomésticos

Simples terá duas opções de adesão após a reforma

Braga quer simulação para criar teto para alíquota de CBS e IBS

Haddad defende redução de exceções no Senado

Irmãos Batista poderão aumentar sua fatia na JBS

Mais de 130 países aprovam acordo para imposto global

Prêmio sem consolação: Sem adesão, Otan oferece à Ucrânia ‘garantias de segurança’

FOLHA DE S.PAULO

FGTS deve distribuir R$ 12 bi a trabalhadores após lucro sob Bolsonaro de 2022

Municípios estudam ir ao STF contra acordo sobre saneamento

Petróleo supera US$ 80, atinge o maior patamar desde abril e pressiona Petrobras

Indústria, agro e construção veem espaço para juros caírem em agosto

‘Jabutis’ no projeto de lei do Carf podem limitar ganho de receitas

Isenção para compra internacional de até US$ 50 é alvo do varejo brasileiro

JBS vai propor negociar ações nos EUA e no Brasil

Fundos não são para fazer superávit, afirma Lula

Governo precisa de R$ 162 bi a mais para zerar déficit em 2024

J&Ffaz oferta de R$ 10 bi e esquenta disputa pela Braskem

Controversa, agricultura familiar abastece boa parte do Brasil

Sob Lula: Fechamento de clínicas obriga paciente do SUS a viajar por hemodiálise

Tributo não prejudica a reforma, diz presidente da CNI

Brecha para tributo estadual novo pode encarecer comida

País subsidia pouco o agro, mas setor público foi chave para salto

VALOR ECONÔMICO

Leilões de infraestrutura poderão arrecadar R$ 126 bilhões até 2024

Estimativa da associação do setor sinaliza maior atratividade para projetos de portos, rodovias, mobilidade, saneamento e energia elétrica

Acordo para votar Carf deve liberar reforma

Ideia é aprovar o texto 15 dias após o fim do recesso parlamentar

JBS propõe dupla listagem, e ação sobe 9%

Segundo o fato relevante, a medida visa “ampliar a capacidade de investimento para expansão da companhia e aumentar o acesso de investidores institucionais e de varejo” aos papéis

Brasil tem 70 milhões em insegurança alimentar

País alcançou uma marca negativa durante a pandemia ao voltar ao Mapa da Fome da ONU, o que não ocorria desde o início da década de 1990.

América do Sul será coadjuvante no boom do lítio

Gargalos tendem a manter região na condição de fornecedora de commodities

Receita precisa crescer 1,7 ponto do PIB até 2026

Tesouro considera expansão necessária para cumprir metas da nova regra fiscal

Massa salarial fica acima da média, mas perde fôlego em 2024

Estudo do Santander projeta que alta de 8,7% de 2022 e de 3,1% este ano deve se transformar em expansão de 1,4% a partir de 2026

Isenções fiscais e exceções da reforma têm que ser discutidas, afirma Bacha

Economista acha que governo deve “vender” melhorias trazidas, como ocorreu em 2016 com a Previdência

Leilões já previstos podem levantar R$ 126 bi até 2024

Estimativa da Abdib indica alta atratividade para projetos de portos, rodovias, mobilidade, saneamento e energia

Novo decreto do saneamento gera queixas, mas indica fim de incerteza

De um lado, grupos privados veem brecha para regularização de contratos precários, de outro, estatais criticam remoção de trechos

IA aprimora ‘fake news’ e aterroriza o meio político

Sem regras, tecnologia de 'deepfake' já torna difícil distinguir o que é real ou falso.

Onde a justiça acontece: BHP e Vale se enfrentam na Corte inglesa pelo desastre de Mariana

Brasileira é alvo de ação de sua sócia na Samarco para que seja incluída no processo bilionário de reparação por danos que o grupo anglo-australiano sofre no Reino Unido

Oferta de carne bovina deve crescer no mundo

Produção global deve alcançar 59,6 milhões de toneladas em equivalente de carcaça em 2023, acima das 59,3 milhões de 2023, estima o USDA

Frete menor faz caminhoneiro evitar rotas até portos do Sul

Trajetos a Paranaguá e Rio Grande ficam menos atrativos com queda no fluxo de exportações

Colheita da safrinha deve aquecer mercado

Expectativa é de aumento do frete à medida que a retirada do milho do campo avançar

Milho e soja têm baixa em Chicago após novas projeções de produção

Cotação do cereal caiu ao menor valor em dois anos e meio na bolsa

Nova regra para recebíveis de cartão altera fluxo de lojistas

Na prática, haverá expansão da reserva usada por adquirentes para mitigar riscos

