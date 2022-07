Manchete dos Jornais desta Quinta-feira, 14 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Governo ganha poder para doar de cesta a trator na campanha

Em Brasília, Lula fica em suíte mais cara de hotel de luxo; diária é de R$ 6 mil

O mau exemplo vem de cima

Povo perde, Tesouro ganha com inflação

A conta da demagogia será salgada

A humanidade nunca viu tão longe

Inflação anual nos EUA chega a 9,1% e mercado prevê alta maior dos juros

Varejo perde fôlego e cresce 0,1% em maio, mostra IBGE

Congelada desde 2015, correção da tabela do IR entra no foco de presidenciáveis

MP junto ao TCU vê ‘abuso do poder econômico’ do Planalto

Guedes deve anunciar hoje revisão do PIB para cima

Anvisa libera aplicação da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade

Com pouca chuva, Sistema Cantareira opera em alerta

Balsas de garimpo ilegal voltam ao Rio Madeira 7 meses após ação da PF

William Waack: É a miséria, estúpido

Celso Ming: Mais inflação nos Estados Unidos

O Globo

Manchete: Câmara dá licença a Bolsonaro para gastar R$ 41,2 bi na eleição

Jovens usam mais drogas e menos camisinha, diz IBGE

PF investiga se rompimento de cabo gerou falha no sistema

Governo prevê pagamento de benefícios a partir de agosto

Atropelando os trâmites

Folha de S. Paulo

País é cobrado por posição na ‘3ª Guerra mundial’, afirma Guedes

Vendas no varejo do Brasil perdem força e sobem abaixo do esperado

PF apura apagão que interrompeu sessão da Câmara

Congresso aprova PEC que expande benefícios sociais em ano eleitoral

Supermercados vendem resto de frios, carcaça e pele de frango

Classe média sentirá medidas do governo antes dos pobres

Nova regra da ANS impede restrição do número de terapias

Dobra percentual de jovens que não foram a aula por insegurança

Adolescentes diminuem uso de camisinha, aponta IBGE

Menores com infecção por coronavírus continuam sem vacina

Anvisa libera aplicação da Coronavac contra Covid para crianças de 3 a 5 anos

Valor Econômico

Câmara rejeita todos os destaques e conclui aprovação da PEC que cria benefícios durante período eleitoral.A PEC prevê ampliação e criação de benefícios sociais e subsídios válidos só até dezembro e que custarão aos cofres públicos R$ 41,25 bilhões. Para driblar a lei eleitoral, o texto propõe o reconhecimento de um “estado de emergência”

Ibovespa fecha no menor patamar desde 2020

Lucros dos bancos no 2º trimestre darão pistas sobre se uma recessão está se aproximando nos EUA. Dados apontam desaceleração dos EUA; temor por recessão cresce

Inflação corrói credibilidade do BC dos EUA

A persistente pressão dos preços reduz os ganhos das empresas e o poder de compra dos consumidores americanos, e deve levar o Fed a agir de forma mais agressiva. Inflação sobe 9,1% nos EUA e eleva risco de recessão. Persistente alta dos preços pode levar o Fed a subir mais o juro de forma mais agressiva. Disparada dos preços nos EUA sugere dias difíceis pela frente para o mundo. O Fed agora não terá escolha a não ser responder agressivamente, subir a taxa de juro em 0,75 ponto porcentual e aumentar ainda mais o risco de recessão.

Vendas do varejo aquém do esperado

O volume de vendas no varejo restrito subiu 0,1% em relação a abril, na série com ajuste sazonal, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo IBGE

A herança maldita fica para 2023

Atual cenário externo e doméstico indica que o país flertará novamente com um crescimento magro, após o “voo de galinha” deste ano

Estudantes que perdem aula por falta de segurança dobra entre 2009 e 2019

Estudo do IBGE mostra aumento de “bullying”, menor uso de camisinha, sinais de alta em sedentarismo e de maior consumo de drogas e de álcool, além de indícios de piora em saúde mental

Compra de diesel russo é inviável, dizem importadores

Fornecedores de combustíveis da Rússia procuraram empresas brasileiras para conversas sobre importação, mas dificuldades no pagamento devido às sanções internacionais complicam as operações

Brasil e EUA aquecem relação e aumentam troca comercial

Vendas bilaterais cresceram 43,2% no primeiro semestre na comparação com a metade inicial de 2021

Convergência é difícil em alguns pontos, diz embaixador

Para Antônio Patriota, um dos elementos que devem ser considerados nessa relação é a importância que a China ganhou para o Brasil e para a América Latina nos últimos 20 anos

Banco Mundial sugere ‘combo’ para combate à desigualdade

Relatório propõe melhorias na gestão do gasto público

Risco à inflação cresce e imagem do Brasil é afetada

Para economistas, PEC embute o risco de novas medidas serem aprovadas sob o guarda chuva do estado de emergência

Retomada de exportações leva a superávit recorde na China

Recuperação foi impulsionada pelo aumento nas exportações para os EUA e para o Sudeste Asiático

BNDES planeja privatização de mais 4 empresas até final de 2022

Leilões do Porto de Santos e da Corsan não deverão ficar prontos a tempo

Cenário externo ajuda a adiar novas altas de combustíveis

Preços dos combustíveis no mercado nacional têm sido praticados quase alinhados ao mercado externo

Demanda por alimento mais saudável resiste à inflação

Segmento é voltado principalmente para as classes A e B, que sofrem menos com a alta dos preços

Projeto de R$ 1,5 bi vai levar 5G pela linha do trem

Surf Tech prevê usar 14 mil km de ferrovias da Rumo para levar fibra óptica a nove estados

Câmara aprova aumento de punição por cartel

Pelo projeto, que deve seguir à sanção presidencial, as empresas que cometerem essa infração terão de indenizar os concorrentes prejudicados

Brandt abre segunda fábrica no Brasil, e faz planos para a terceira

Empresa americana amplia investimentos nos mercados de fertilizantes foliares e defensivos biológicos

Exportação de milho à China fica para 2023

Houve avanço, mas necessidade de monitoramento e outros dados inviabilizam embarque da atual safrinha

BNDES anuncia R$ 25 bi para Plano Safra que está em vigor

Em 2020/21, o montante foi de R$ 19,8 bilhões

Com nova gestora, fundo do biogás mira girar até R$ 1 bi

Fundo Garantidor de Crédito do Biogás, criado pela Abiogás será administrado pela FG/A Gestora de Recursos

Alta de juros amplia oferta de ‘créditos problemáticos’

Fundo de ativo ‘distressed’ reforça compra de carteiras inadimplentes e ativos judiciais

Fundo da Jive vai financiar SAF do Figueirense

Transação é uma “exit finance” sobre valor original da recuperação extrajudicial, de pouco mais de R$ 185 milhões, pedida pelo clube em 2021

Impasse do gás russo ofusca impacto de decisão do BCE para o euro

A moeda europeia agora acompanha de perto os movimentos nos preços do gás natural no continente

Juros ‘severos’ podem ajudar moedas de Colômbia e Chile

Os bancos centrais de ambas as nações devem considerar um aperto mais agressivo depois que suas moedas caíram

Oportunidades em crédito com garantia imobiliária nos EUA

Contexto de escalada americana de juros para conter inflação aumenta apelo de investimentos em ativos relacionados ao dólar, como “real estate debt”

STF julga extintas ações contra decreto do vale-refeição

Decretos que regulamentam leis só podem ter a legalidade analisada, segundo ministro Alexandre de Moraes