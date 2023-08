MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Pela primeira vez, 300 maiores empresas de varejo do País vendem mais de R$ 1 tri

Lucro da Caixa cresce 40,9% no segundo trimestre

Ministro alega que linha da Eletrobras causou apagão

Relatório do TCU prevê mandato menor em agências

País tem a 1ª Bolsa de crédito de carbono do mundo

‘Títulos amazônicos são uma opção para a região’

Lucro do BNDES cai 61% no primeiro semestre

Governo corre para evitar ‘corte’ de R$ 200 bi no Orçamento 2024

Bolsa bate recorde negativo de 53 anos

Conselhos inflam salários de ministros de Lula; Itaipu esconde valor de jetons

Celso Ming: Os reajustes do diesel e da gasolina

O GLOBO

Montadoras estão no centro do embate entre governadores

BNDES tem R$ 270 bi para projetos do PAC

Tributária: relator quer concluir votação no Senado em outubro

Após aumento, gasolina já passa de R$ 6 no Rio

Valor supera o cobrado no fim de 2022, mas longe do pico

Prates: ‘Vamos fazer quantos reajustes forem necessários

O que diferencia esse apagão dos que o país enfrentou em 20 anos?

Governo aponta falha em linha no Ceará, mas ainda não sabe causa do apagão

‘Vem uma onda Milei, que pode ganhar já no primeiro turno’

FOLHA DE S.PAULO

Bolsa tem 12 quedas consecutivas pela 1ª vez na história

Decreto facilita venda da Sabesp, afirmam analistas

Empresas de saneamento captam R$ 9,3 bi para expansão

Justiça decide, no dia final do contrato, destino da BR-040

Ganho da Caixa aumenta 41% e alcança R$ 2,6 bi no 2º trimestre

Lucro do BNDES cai 45% no 1Q semestre com repasses ao Tesouro; desembolsos sobem 22%

Ministro quer Fundo Amazônia em rodovia que corta floresta

Pasta e TCU afirmam trabalhar por melhor solução para todos

Documentos mostram blindagem para térmicas a gás no governo Lula

Aras emite parecer pelo aumento de poder da União na empresa

ONS diz ainda investigar por que blecaute se alastrou pelo país

Apagão começou em linha da Eletrobras, afirma ministro

Gasolina subiu para evitar que Petrobras perdesse dinheiro, afirma Prates

Relator planeja votar Tributária no início de outubro no Senado

Arcabouço criará impasse de R$ 6 bi com Saúde neste ano

VALOR ECONÔMICO

Corrida ao dólar para economia argentina

Atoleiro econômico se aprofundou com o desempenho do ultradireitista Javier Milei nas primárias para a Presidência; a projeção é a de que a inflação de agosto ultrapassará os 10%

Juros dos Treasuries disparam

A taxa de dez anos americana subiu a 4,256%, o maior nível de fechamento desde a crise financeira de 2007 e 2008; agentes têm exigido retornos mais altos no mercado de renda fixa dos EUA

‘É preciso ter cabeça fria para não fazer bobagem’, diz ex-diretor do ONS

Luiz Eduardo Barata critica politização e análises oportunistas na crise e prega cautela com propostas que podem onerar consumidores. Falta investimento em infraestrutura na cadeia de produção energética, acumulo elétrico nas redes pode também dar apagão, é preciso investir na estrutura para distribuir melhor a corrente elétrica.

Com piora do cenário do Pantanal, MS aperta regra de desmatamento

Governo do Estado suspende licença de concessão de desmate no bioma, em medida considerada um avanço por ambientalistas

Rublo afunda em meio a sanções, mas russos já não se assustam

As autoridades russas estiveram reunidas o dia todo na terça-feira e ontem considerando novas medidas de controle cambial

OMC decide contra China em disputa com os EUA

Órgão considerou que Pequim quebrou regras comerciais da entidade ao impor tarifas a mais de 120 produtos importados dos EUA em 2018

Preço acompanha exterior, diz Prates, mas defasagem continua

Petrobras anunciou, na terça-feira (15), reajuste para gasolina e diesel; analistas avaliam que índices foram insuficientes.

Atenta à gripe aviária, indústria reduz produção

Medida faz parte de plano de contingência do setor em caso de eventual embargo por foco de gripe aviária em granjas comerciais

Ata mostra Fed cauteloso diante do risco de elevar demais os juros

Membros do comitê do BC dos EUA não se sentem confortáveis em dizer que o ciclo de alta das taxas já terminou

Lucro do BNDES cai, mas desembolso deve crescer no 2º semestre

Resultados do banco foram afetados pelos pagamentos antecipados ao Tesouro Nacional; instituição ainda quer reduzir dividendos à União

Jornal Imparcial

GAZETA DO POVO