Manchete dos Jornais desta Quinta-feira, 18 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Anvisa suspende uso obrigatório de máscara em aviões e aeroportos

2020 (pandemia do fica em casa) teve recorde de demissões no comércio

Ministério estuda mudanças nas regras para relicitação

Ao ‘herdar’ terminais, bloco de Congonhas perde atratividade

Cenário de incerteza esfria disputa em novo leilão de aeroportos

Governo quer incentivar participação de terminais

Em dia de ata do Fed, Bolsa registra alta de 0,17%

Faria Lima se prepara para o ‘sobe e desce’ do mercado nas eleições

Investidor estrangeiro volta à Bolsa

O Globo

Dólar sobe 0,53%, a R$ 5,16, após ata do Fed

Auxílio Brasil: 17 bancos podem oferecer consignado

Cade aprova venda da Lafarge, e CSN fica entre líderes do cimento

Após leilão de aeroportos, governo pretende unir Infraero, Valec e EPL

Foco na produtividade

Cidades com baixo IDH vacinaram menos, diz estudo

Anvisa retira obrigação do uso de máscara em aeroportos

Folha de S. Paulo

Manchete: Governo amplia isenção de impostos

Dólar sobe após Fed apontar alta prolongada dos juros nos EUA

Primeiro ano da pandemia fechou recorde de empresas, aponta IBGE

Senado aprova marco legal para a geração de energia eólica em alto mar

Tráfego privatizado chegará a 90% com leilão de Congonhas

Guedes diz que fica no governo se presidente conseguir reeleição

Quilombolas festejam Censo e cobram políticas públicas

Uso de máscara em aviões e aeroportos deixa de ser obrigatório

Valor Econômico

Estados ampliam despesas com saúde e educação

Segundo levantamento, somadas, as áreas de saúde e educação absorveram R$ 133,09 bilhões em gastos estaduais de janeiro a junho deste ano

B3 quer empresas com mais inclusão

Se aprovada, as empresas terão até 2026 para aumentar o número de mulheres e de membros de grupos minoritários na direção das companhias listadas

Mercado reduz a aposta na inflação

Nas últimas semanas, inflação embutida nos preços de ativos financeiros tem sofrido queda relevante, mesmo em prazos mais longos

Pela primeira vez, Censo vai contar quantos quilombolas há no Brasil

Como no caso de outros grupos, critério para a classificação é o de autoidentificação

Inflação de alimentos corrói poder de compra do mínimo

Em julho, a cesta básica subiu mais 1,24% em São Paulo, para R$ 1.266,92, valor R$ 54,92 superior ao do piso salarial do país

Reforma tributária é suficiente para bancar benefício de R$ 600 em 2023, diz Guedes

Em relação ao plano de privatizações, ministro diz que o resultado ficou abaixo do planejado

Ipea diz que Auxílio Brasil ajuda emprego

Segundo levantamento, para cada 1 mil famílias inscrita no programa, foram criadas 365 vagas de trabalho

Comércio nunca fechou tanta loja como no início da pandemia

Total de empregos perdidos em 2020 também foi recorde, aponta IBGE

PGE aponta falhas nos pedidos de registro de Lula, Ciro e Bolsonaro

Presidenciáveis podem ter pedidos indeferidos

Seca e calor fazem China fechar fábricas e racionar energia

A produção industrial da China já vinha sendo prejudicada pelas paralisações causadas pelos esforços para conter os surtos de covid-19

Fábricas fecham na UE com disparada do preço da energia

Fundir minério para produzir metal é um dos processos industriais que mais depende da energia, cujo custo está nas alturas

Covid pode afetar o cérebro até 2 anos após infecção, diz estudo

Pesquisa indica que covid longa amplia riscos de problemas como transtornos psicóticos, deficiência cognitiva e epilepsia

Perda de comida deve somar US$ 1,5 trilhão no mundo

Segundo relatório do Boston Consulting Group, o mundo perde ou joga fora um terço da comida que produz todos os anos

Preço elevado do trigo inibirá exportação

Colheita recorde deve ser escoada no mercado interno, mas também não há sinal de alívio para os brasileiros

Melhoram as perspectivas para a produção das agroindústrias

Índice calculado pelo (FGV Agro) encerrou junho com variação positiva de 0,8% ante o mesmo mês de 2021

Agro continuará a sentir a alta dos juros, diz MB

Para o economista-chefe da consultoria, Sérgio Vale, as taxas deverão se manter em patamar elevado por pelo menos mais um ano

Commodities dão alívio à ‘inflação implícita’

Apesar da queda, mercado ainda espera índice acima da meta

Dólar e juros voltam a subir em dia de ata do Fed

Ibovespa fechou em leve alta de 0,17%, puxada por Petrobras

‘Mercado pode estar muito otimista com a expectativa de queda da inflação’

Economista-chefe do Citi acredita que o Federal Reserve vai precisar ainda agir muito para desacelerar a atividade

Consignado no Auxílio Brasil começa em setembro

Entidades como Idec e a Defensoria Pública de São Paulo pedem o adiamento do lançamento

Emergentes ‘queimam’ US$ 379 bi das reservas

BCs desses países têm usado recursos na tentativa de fortalecer suas moedas em relação ao dólar

Os impactos da tecnologia no combate à inflação

Há pelo menos três frentes em que é possível contribuir com os bancos centrais, de modo que o torniquete dos juros não precise ser apertado de maneira tão rigorosa

Mulheres enfrentam dificuldades para obter medidas protetivas no Judiciário

As poucas varas e juizados especializados em violência doméstica têm se limitado a questões penais

STJ autoriza revisão de aluguel e plano de saúde

Ministros levaram em consideração o fato de a crise ter afetado mais fortemente os consumidores