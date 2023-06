MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2023

Cumbica receberá scanner corporal e câmeras para garantir segurança

Após troca de bagagens que levou brasileiras à prisão na Alemanha, governo federal anuncia programa de R$ 40 milhões, que inclui ainda biometria e restrição a celulares.Maior nº em 10 anos. Dados da Polícia Federal apontam que o principal terminal do País teve 343 prisões por tráfico em 2022.Em 18 meses, o aeroporto deverá receber ainda um sistema de detecção automatizada de explosivos. (Estado)

O ESTADO DE S.PAULO

BC mantém juros em 13,75% e não indica redução em agosto

Por 58 votos a 18, Senado aprova Zanin para o STF

Com taxa Selic igual, renda fixa continua atrativa ao investidor

Copom não acena para queda dos juros

Senado aprova nova regra fiscal com mudanças; texto vai voltar à Câmara

Senado abriu ‘caixa de pandora’ com exceções ao arcabouço, diz XP

Saúde, agricultura e educação devem ter metade da alíquota

Filigranas do arcabouço

Programa já usou 80% dos recursos liberados

SP pede mais prazo e adia definição de ICMS para comércio eletrônico

Relator indica fundo de R$ 50 bi em acordo com Fazenda, diz governador

Sem IPI, Zona Franca teme perder competitividade

Votação da LDO vai ficar para o 2º semestre

O GLOBO

Haddad diz que sem reforma fica mais difícil gerenciar regra fiscal

Saúde, educação e agro devem ter alíquota 50% menor que outros setores

Sem ceder à pressão: BC contraria expectativa de governo e mercado ao não sinalizar corte de juros à frente

Anatel recorre ao TCU para resolver disputa bilionária com a Oi

Venda de carros populares consumiu 80% da verba

Resgate de trabalho escravo é o maior em 12 anos

Caixa previa R$ 300 milhões em receita com Pix para empresas

Lira define ordem de votação na 1- semana de julho

Governo vai reforçar segurança em aeroportos

Em extremos: El Niño deve afetar inverno de todas as regiões do Brasil

FOLHA DE S.PAULO

Pautas-chave da agenda de Haddad ficam para julho

Em vitória de Lula e Haddad, Senado aprova arcabouço fiscal

Juros futuros caem e têm o menor nível no ano

Equipe econômica vê boicote do BC em decisão

Saiba quanto rendem R$ 1.000 com a Selic a 13,75%

Poupança tem maior ganho real desde 2017,mas continua bem abaixo da Selic

BC mantém juros em 13,75% e não sinaliza corte, apesar de pressões

UE deve liberar mais recursos para economia verde no Brasil

Receita abre consulta ao 2- lote de restituição do IR amanhã

INSS passa a conceder pensão por morte de forma automática

Sem tributária, fica difícil gerenciar regra fiscal, diz Haddad

Governo evita corte de R$ 40 bi em 2024, mas dá controle ao Congresso

Arcabouço fiscal exclui ciência, e entidades do setor celebram

VALOR ECONÔMICO

Copom ignora pressões, mantém Selic em 13,75% e não indica recuo em agosto

Em comunicado, o comitê do Banco Central defendeu “cautela e parcimônia”, mas retirou o aviso de que não hesitará em subir os juros se necessário

Nova regra fiscal vai voltar à Câmara

Principal mudança, apresentada pelo líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), evita um corte de R$ 32 bilhões no projeto de lei orçamentária anual (PLOA) de 2024

Despesa com pessoal cresce nos Estados – em outras palavras – inchaço da máquina pública; “mama tetas do sistema”.

Minas Gerais e Rio de Janeiro excederam o limite máximo de 49% da receita corrente líquida estabelecido (RCL) pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

Estudos põem em dúvida incentivos fiscais dados pelos Estados

Com tradição de ser pouco avaliada no país, prática tem resultados ruins ou inconclusivos

Reforma prevê declaração pré-preenchida para empresas

Mudança entrará em operação após a elaboração da lei complementar que regulará o novo sistema tributário

BNDES prega diálogo em energia renovável

Segundo executiva do banco, Estados Unidos, Europa e China estão mais à frente que o Brasil nesses debates, com fortes investimentos e subsídios

Política nacional para transição energética será anunciada em julho

Tema será debatido no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e previsão é que ações planejadas pelo governo em diferentes setores sejam unificadas

Entidade pede veto a energia solar no MCMV

Aneel considera que medida pode criar uma conta de R$ 1 bilhão a ser paga pelos consumidores

Sem votar LDO, Câmara não terá recesso formal em julho

Intenção de Arthur Lira é convocar sessões entre segunda e sexta-feira na semana de 3 a 7 de julho

Confiança de empresas da UE na China cai a nível mais baixo

Pesquisa da Câmara Europeia mostra preocupação das empresas com a desaceleração econômica chinesa e crescente tensão de Pequim com seus principais parceiros comerciais

Pequim qualifica fala de Biden sobre ‘ditador’ Xi de ‘provocação’

Não se sabe se as observações de Biden terão impacto sobre os planos de novos encontros entre autoridades americanas e chinesas após a viagem de Blinken à Pequim

Ruídos guiam buscas a submarino, com oxigênio no fim

Chegada de sonda-robô francesa era esperada para reforçar as buscas ontem

Caixa tentará convencer Lula a liberar cobrança de taxa no Pix para empresas

Banco esperava arrecadar R$ 300 milhões por ano com o serviço e usar recursos para políticas públicas, mas medida foi suspensa por ordem do governo

GAZETA DO POVO

“PL se diz otimista com julgamento de Bolsonaro no TSE, mas oposição teme inelegibilidade”

“Cristiano Zanin no STF: quem é o advogado de Lula que chega à Suprema Corte”

“Senado se rebaixa e coloca Zanin no STF” – Colonos e Tupiniquins sem ação, indignados

“Moro, Dallagnol e Novo se manifestam contra aprovação de Zanin para vaga no STF”

“Qual é a diferença entre crítica e injúria? Confira na quarta aula do curso de liberdade de expressão”

“Sinais de melhora da economia dão falso alento a Lula para resistir às cobranças do Centrão por poder”

“Estado Excepcionalíssimo de Direito” – Reestudando a faculdade de direito e outra Constituição – “O foro de S.Paulo”

““Brasil se acostumou com teatro macabro de superpoderes de Moraes”, diz Monark”

“Modelo de reforma agrária do PT foi marcado por irregularidades e falta de transparência”

“Comunicação do governo é alvo de críticas até de aliados e força Lula a tentar nova estratégia”

““Existem muitos nomes para a sucessão de Bolsonaro”, diz secretário de Tarcísio”

Estado de exceção – “Mais um homem de Lula no Supremo”

“Artigo

Califórnia tenta aprovar lei para impedir os funcionários de lojas de confrontar ladrões — o que seria um desastre”

Capa dos Jornais do governo