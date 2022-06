Manchete dos Jornais desta Quinta-feira, 23 de Junho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Ex-ministro e dois pastores são presos sob suspeita de corrupção

Cade aprova compra da Gaspetro pela Compass

Vendas em shopping centers registram alta de 81,5% em abril

Inflação da cesta básica é de 26,75% em 12 meses

Brasil está atrasado na adesão à OCDE, diz Guedes

Governadores acionam Supremo para derrubar alíquota única do diesel

Base do governo racha e trava abertura de CPI para investigar Petrobras

Diante de frustração, governo avalia bolsa-caminhoneiro de até R$ 1 mil

Revisão na Lei das Estatais mira poder do diretor de governança da Petrobras

Putin pede ajuda dos Brics para superar sanções de EUA e Europa

O Globo

MPF pede à Justiça que Caixa pague R$ 5 bi à Funcef

STJ decide que plano de saúde não pode excluir quem tem doença grave

Estados recorrem a Gilmar Mendes contra decisão de ICMS

Sem adesão de líderes, trava coleta de assinaturas para CPI da estatal

Política de preço ‘gangrena’ a Petrobras, diz Bolsonaro

Vale-caminhoneiro

Brics: Xi prega ‘novo modelo de relações internacionais’

Fiocruz acha nova espécie de barbeiro, transmissor da doença de Chagas

Folha de S. Paulo

Contra robôs, Anatel revoga ligações grátis de até 3 segundos

Lula intensificará agenda com empresários e mercado

20 milhões de brasileiros vivem só de bicos

Pastores no país das rachadinhas

Guedes tenta desarmar ataque contra Lei das Estatais

Estados vão ao STF contra mudança do ICMS

Na bomba

Em revés para aliados do Planalto, partido de Lira se opõe à CPI da Petrobras e trava assinaturas

Governo e Congresso articulam estado de emergência para vale-caminhoneiro

China manda recado contra Otan durante reunião do Brics

Estado de SP libera vacina da gripe para todas as idades acima de 6 meses

Pandemia eleva em 41% diagnósticos de depressão e piora hábitos saudáveis

Valor Econômico

Burnout desafia empresas de todos os setores

O reconhecimento pela OMS do burnout como doença afeta, em especial, os processos trabalhistas

Pacheco e Guedes resistem a voucher para caminhoneiro

Benefício de R$ 600 custará R$ 3 bilhões e auxílio gás sobe para R$ 2 bi

Governadores pedem ao STF que lei sobre ICMS seja declarada inconstitucional

Ação será relatada por Gilmar Mendes

Moro defende criação de delegacias especiais para combate à corrupção

Ex-juiz também falou sobre o uso dos chamados “denunciantes do bem”

Pouso forçado

Presidente do Fed diz que existe a possibilidade de os EUA entrarem em recessão como consequência da aceleração da alta dos juros

Nova lei incentiva transação tributária

Nova legislação aumenta descontos e prazos para o pagamento de dívidas e também permite a negociação de todas os débitos discutidos administrativamente

Petrobras mudará preços, diz presidente

Bolsonaro disse que Caio Paes de Andrade, indicado para presidir a estatal, mudará a estrutura de comando após assumir o cargo

Leucemia: Tratamento inovador pode chegar ao SUS com um custo 96% menor; conheça

Alternativa pode viabilizar via SUS tratamento de R$ 100 mil que hoje custa R$ 2,5 milhões

Síndromes respiratórias graves dão sinais de perda de força

Cenário, segundo Fiocruz, sugere possível interrupção na tendência de crescimento e formação de platô

BC vê boa chance de reversão em preços de commodities

Há uma presunção implícita de que o recuo das commodities que acompanhará o esfriamento global será maior que eventual valorização do dólar em relação ao real

No agro, alta do frete perde feio para a do diesel

Segundo a plataforma Fretebras, de maio de 2021 ao mês passado valor médio do transporte subiu 3,9%, e o combustível aumentou 53,1%

Cresce negociação de commodities em balcão

Volume de modalidade que tem sido usada como hedge avançou de R$ 35,67 bi nos primeiros cinco meses de 2021 para R$ 54,76 bi entre janeiro e maio deste ano