Manchete dos Jornais desta Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

Câmara aprova teto de 17% de ICMS para combustível e energia

Cade aprova venda do grupo Big ao Carrefour

‘Em 5 anos a gente se fala’, desafia fundador do Nubank sobre ações

Brasil é prioridade no combate à desinformação, diz Google

Governo aumenta incentivos do Casa Verde e Amarela

Nova fase do Pronampe prevê até R$ 50 bi para pequenos negócios

Economia dá parecer favorável a socorro para RS

Conselho adia assembleia para definir novo comando da Petrobras

Governadores agem para tentar barrar proposta no Senado

Alta de doenças respiratórias em crianças chega a 43%

Governo sanciona Pronampe e pode liberar R$ 50 bilhões

BC americano vê mais duas altas de juros e economia forte

Guedes diz que Europa vai ficar isolada: ‘já perderam a Rússia’

Trinta países já começam a limitar exportações de alimentos

Ameaça da fome atinge 36% das famílias no país

Deputados aprovam teto de 17% para ICMS de combustível e luz

Governo quer conselheira do BB na Petrobras

Política de preços garantiu alta de papéis da estatal

Bolsonaro aceita convite para Cúpula das Américas

Impacto até na colheita

Insegurança alimentar dobra no Brasil em 7 anos

Aéreas têm 10 dias para explicar demora de reembolsos

Aprovado programa de serviço voluntário para desempregados

Empresários fazem abaixo-assinado por Simone Tebet no Planalto

Resultado fiscal é o melhor desde 2018, afirma a Economia

Reajuste a funcionalismo, só linear e de até 5%, diz Guedes

Para analistas, modelo de venda da Eletrobras tem efeitos colaterais

Cade vai investigar se estatal cobra mais por petróleo vendido a refinaria privada

Decisão do conselho da Petrobras deve atrasar posse de novo presidente

Confiança do consumidor cai com receio sobre inflação e emprego

Depois do trigo, índia restringe exportação de açúcar

Queiroga diz estudar custo e efetividade de vacinação para Covid

Kerry diz que parar desmate é crucial e que EUA trabalham de perto com Brasil

Mercados acompanham o cenário externo

Investidor foca atenção na ata do Fed; Ibovespa termina pregão estável e dólar sobe para R$ 4,8199

Ata indica mais altas de 0,5 ponto pelo Fed

Vários integrantes do Fed chegaram a dizer que seria “apropriado” considerar a possibilidade de vender ativamente títulos hipotecários

Choque de oferta eleva risco de recessão nos EUA

Para piorar a situação, alguns dos preços mais afetados são aqueles cuja demanda é mais “inelástica”

Fundos quantitativos lucram em meio à ruína dos mercados

Ganho inesperado vem após ‘década perdida’ do segmento que usa modelos matemáticos para tentar prever movimentos

Mudança na Petrobras pode levar até 60 dias

Conselho de administração da estatal não deliberou sobre a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), pedida pelo governo, para trocar o presidente da companhia

Câmara reduz ICMS sobre luz e combustíveis

Expectativa é de uma redução da gasolina, do botijão de gás e da conta de luz às vésperas da eleição, embora o impacto vá depender da alíquota cobrada pelos Estados

Diesel seguirá caro

Presidente da Raízen, uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país, diz que não vê o cenário arrefecendo nos próximos três ou quatro meses

Independência energética

Para presidente da Origem Energia, Brasil precisa caminhar na direção de uma menor dependência da importação de gás natural

Senado discute alíquota menor para dividendos

Câmara propôs que esse tributo tenha uma incidência de 15%, mas a cúpula do Senado está discutindo rebaixar esse percentual para 10%

China indica que PIB vai cair no 2º trimestre

Primeiro-ministro da China pediu às autoridades que ajudem as empresas a retomarem a produção depois dos lockdowns relativos à covid-19

Setor público tem primeiro superávit desde 2013

Segundo o governo, a contribuição mais forte vem do ajuste nos gastos com a Previdência, decorrentes da reforma

PEC dos Precatórios é constitucional, defende procurador-geral no Supremo

Proposta foi questionada por ações apresentadas pelo PDT e por diferentes entidades de classe

‘Sem mudança no câmbio, desinflação será lenta e gradual’

Economista do Credit Suisse diz que o país pode se ver diante da possibilidade de precisar “sacrificar” o crescimento econômico para domar alta dos preços

Inflação e dívida das famílias derrubam confiança do consumidor

Índice da FGV caiu 3,1 pontos ante abril, a mais intensa retração desde setembro de 2021

Guerra ameaça atrasar transição para energia limpa

Pior crise energética em 50 anos está dando um novo impulso a investimentos em combustíveis fósseis

IIF corta pela metade previsão de PIB global e de fluxo de capital para Brasil

O Instituto de Finanças Internacionais reduziu de 4,6% para 2,3% sua expectativa de crescimento do PIB mundial neste ano. E diz que emergentes receberão 42% a menos de fluxo de capital

CBO prevê inflação alta ainda em 2023 nos EUA

A agência não-partidária prevê uma inflação de 6,1% neste ano e 3,1% em 2023, que apesar de abaixo do nível atual de 8,3% ainda estaria bem acima da base de referência de longo prazo de 2,3%

Pleno equilíbrio entre vida pessoal e trabalho não existe

Para a colunista Betania Tanure, executivos podem buscar uma razoável estabilidade, mas precisam deixar de fantasiar que é possível conciliar tudo

Rússia abre corredor para grãos da Ucrânia

Russos também discutem com a ONU soluções para desatar as exportações de fertilizantes do país

ADM já rastreia 100% dos fornecedores de soja

Multinacional americana antecipa meta para Brasil, Argentina e Paraguai

Precisamos falar sobre o terço de férias

Eventual decisão do Supremo negando o pedido de modulação de efeitos será compreendida como casuística