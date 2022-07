Manchete dos Jornais desta Quinta-feira, 28 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Depois de leilão, ações da empresa fecham em alta

Mercado vê chance de alta menor em novas reuniões

Caixa deve antecipar para a União metade dos dividendos

TCU vai acompanhar pagamento de novos auxílios

Servidores e especialistas elogiam caráter técnico de Moreno

Governo precisa de estratégia para deter varíola dos macaco

O Globo

Preço supervisionado

Inadimplência no país é a mais alta desde julho de 2020

Só uma empresa tem interesse em Congonhas

Custo de emissão da dívida pública é o maior em 5 anos

TCU vai acompanhar pagamento do Auxílio Brasil

Folha de S. Paulo

Trabalhadores abrem mão de benefícios para garantir reajuste salarial no 1º semestre

Redes 5G estreiam no Brasil sem entregar potencial da conexão

Montanha-russa do clima afeta agricultores gaúchos na pandemia

EUA voltam a subir juros apesar de risco de recessão

Ministério da Justiça abre processo contra empresas de telemarketing

Cientístas anunciam 4º caso de cura de HIV

Polarização e cobertura ambiental

Pesquisa diz que 34% dos alunos estão com dificuldade de controlar emoções

Governo define R$ 303 como valor mínimo para os chamados super endividados viverem

Conselho vai passar a supervisionar a política de preços da Petrobras

Caixa e BB foram votos vencidos em adesão

'Se houver golpe no Brasil, Levantaremos Nossa voz' (Folha)

Gazeta do Povo

Como e quando surgiu o Pix e por que ele foi parar no debate eleitoral

Por que os banqueiros andam assinado manifestos?

Presidente de tribunal militar diz que Forças Armadas não devem se envolver nas eleições

“Não me vacinei e estou vivo até hoje”, diz Bolsonaro a plateia de médicos no CFM

Felipe d’Avila diz que avoto útil em outubro pode “acabar com a democracia”

Golpe de intimação falsa para pagamento de dívidas exige atenção no Paraná

Os chilenos devem rejeitar a proposta socialista de nova Constituição

98% dos infectados pela varíola de macaco são homens gays ou bissexuais, mostra estudo

Valor Econômico

Fed aumenta juro nos EUA em 0,75 ponto e sinaliza nova alta

Pressionada pela maior inflação em 40 anos, a autoridade monetária intensificou a abordagem agressiva, apesar de a economia começar a emitir sinais de perda de força

Conselho da Petrobras terá ‘voz’ na política de preços

Diretriz permite a conselheiros questionarem a diretoria sobre mudanças e, em votações, manifestar votos dissidentes. Petrobras aprova ‘diretriz’ que permite a conselho discutir preços. Petrobras anuncia diretriz que mantém política de preços com diretoria-executiva, mas aproxima conselho de administração do tema

Alemanha aprova € 177 bilhões para energias limpas

O plano do governo também prevê o investimento de € 20 bilhões para expandir o setor de hidrogênio e reduzir as emissões industriais de carbono

Expansão

Com fábrica em Alfenas (MG), empresa americana de fios texturizados de poliéster incluiu o Brasil na lista das operações a receber uma fatia dos US$ 100 milhões que investirá ao longo deste ano

Lei não alivia superendividados

Na avaliação de advogados, a ausência de regulamentação sobre os procedimentos para negociação coletiva contribuem para a baixa efetividade da norma

Crise vai afetar as exportações ao país vizinho

Frente à escassez de dólares que a economia argentina enfrenta, a perspectiva dos analistas é de redução de 20% do volume das vendas brasileiras aos hermanos nos próximos meses

Argentina depende de gestão técnica

Na opinião do economista Miguel Ángel Broda, as alarmantes estimativas de que a inflação argentina poderá chegar a 90% neste ano são, na verdade, otimistas

Reforço escolar no ‘pós-pandemia’ chega a menos de 40% dos alunos, diz pesquisa

Falta de espaços nas escolas e falta de professores dificultam oferta de reforço

STF prevê novas ações por perdas com ICMS

Suspensão do pagamento das dívida do Maranhão deve incentivar outros Estados a pedir o mesmo

Energia eólica e solar no NE pode gerar 2 milhões de empregos

Plano Nordeste Potência busca produzir mais energia com fontes renováveis e aumentar o volume de água no rio São Francisco

Crise argentina sinaliza queda de exportação

Destino com maior aumento das vendas brasileiras no 1º semestre, vizinho perde fôlego com dólar escasso

Reformas da educação e a redução de desigualdades

Expansão acelerada de pretos e pardos a universidades resultou em ganhos modestos de rendimentos

Mudanças do clima para o investidor

Pela primeira vez em muitos anos, os BCs têm menos controle das expectativas e dos preços dos ativos

Governo argentino 'só tem a opção de se aguentar' até 2023

Para economista, acordo com o FMI “morreu” e governo não tem condições para cumprir metas de austeridade fiscal e controle da inflação

Argentinos correm cada vez mais para o dólar

Crise política do governo e temor de hiperinflação levam os argentinos a buscar a segurança no dólar

Tempo seco nos EUA volta a puxar altas de soja e milho

Deve chover pouco nas áreas de cultivo no início de agosto

Moagem de cana segue atrasada no Centro-Sul

Até a primeira quinzena de julho, processamento na safra chegou a 233,9 milhões de toneladas, volume 9,5% menor que o do ciclo passado

Mercado vê Fed menos agressivo e ativos de risco têm forte alta

Bolsas de NY sustentam forte ganho e puxam Ibovespa para cima; dólar cai a R$ 5,25

Crédito cresce 16,8% no acumulado de 12 meses até abril, diz BC

Em abril, a taxa média cobrada pelos bancos aumentou 1 ponto percentual, para 27,7%

Aspectos comportamentais na defesa contra a desinformação

Conhecer mecanismos psicológicos que podem nos tornar vulneráveis é uma das melhores formas de não se deixar levar por informações falsas

Superendividado recorre pouco à Justiça para negociar dívidas

De 100 decisões sobre a nova norma, apenas 20 abordam a negociação coletiva

Bandeiras antecipam custos, mas todos precisariam pagar, avaliam distribuidoras

Com fontes eólicas e solares em alta e o regime hidrológico difícil de prever, o acionamento do mecanismo continuará importante e ainda mais caro

Cenário é promissor para a geração distribuída

Cresce número de empresas e negócios que dão suporte ao segmento da microgeração

Indústria de máquinas identifica oportunidades na expansão do mercado livre

A transição energética e o incentivo ao uso de fontes renováveis têm impulsionado negócios