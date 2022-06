Manchete dos Jornais desta Quinta-feira, 30 de Junho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Denúncias de assédio sexual derrubam presidente da Caixa

Plano Safra oferece R$ 340 bilhões de crédito rural

MP junto ao TCU pede suspensão de medida que cria bolsa-caminhoneiro

Especialistas contestam recurso de decretar emergência

Pacheco fecha acordo e PEC será votada hoje no Senado

Pacote prevê R$ 38,7 bi fora do teto e decretação de estado de emergência

TCU aprova contas de Bolsonaro com ressalvas

Apesar de alta na arrecadação, governo registra déficit de R$ 39,3 bi em maio

Nova presidente da Caixa é vista como ‘braço direito’ de Guedes

Acusações de assédio na Caixa chegam ao TCU e ao MP do Trabalho

O Globo

Manchete: Denúncias de assédio sexual derrubam presidente da Caixa

Próximas pandemias podem surgir na Amazônia

Greve deixa 1,5 milhão sem ônibus em São Paulo

A mais antiga riqueza para atrair ao mais novo tipo de investimento

Atalho para atirar: Leis estaduais ampliam direito a porte de armas

Em ano eleitoral, Plano Safra terá recorde de R$ 341 bilhões

Estados querem adiar teto de ICMS para 2024

Senado deve dar aval a ‘pacote de bondades’ que dribla lei eleitoral

Proximidade com Bolsonaro, giro pelo país e ‘caça às bruxas’ na Caixa

‘Acusações não são verdadeiras’, diz Guimarães

MPT notifica Caixa e pede denúncias contra Guimarães

Relatos de assédio teriam sido abafados no banco

Nova presidente do banco é considerada braço direito do ministro

Folha de S. Paulo

Manchete: Acusações de assédio sexual derrubam presidente da Caixa

TCU aprova contas de Bolsonaro com ressalvas

Relator resgata PEC Camicase para tentar blindar governo

Nova presidente da Caixa é braço direito de Guedes

TCU vai fiscalizar políticas de combate a assédio sexual na Caixa

‘Estou com vontade de você’, disse Guimarães, segundo funcionária

Executivo fez de banco máquina de boas notícias e colecionou desavenças

7 estados correm alto risco de enfrentar surtos de zoonoses

Valor Econômico

Após crise, assessora de Guedes assume a Caixa

Além da tentativa de minimizar o impacto do caso junto ao eleitorado feminino, a nomeação de Daniella Marques é vista também como demonstração de força do ministro da Economia frente ao Centrão

Plano Safra recorde terá R$ 340,88 bi

De acordo com o Ministério da Agricultura, R$ 246,28 bilhões serão destinados a custeio e comercialização e R$ 94,6 bilhões irão para investimentos

O fim da era da inflação e do juro baixos

Para os presidentes do BCE, FED e BoE, a fragmentação da economia mundial em blocos concorrentes poderá romper as cadeias de suprimentos

Comércio avança na exportação com venda on-line

O número de empresas estreantes nos embarques somou 5,27 mil no ano passado, 26% a mais que em 2019, antes da pandemia, segundo levantamento

Liberdade de expressão diminui e Brasil fica em 89º entre 161 países

País vai mal também entre seus vizinhos da América Latina e ocupa a 17ª colocação entre 22 nações. (Seguindo o controle do STF), Lula volta a defender regulamentação da mídia.

Falta de critérios em ‘orçamento secreto’ gera alerta do TCU

Tribunal aprova contas do governo, mas critica emendas RP9 e cita feudo político de Lira

Dívida bruta vai recuar a 69,9% do PIB até 2031, projeta Tesouro

Patamar, no entanto ainda é superior ao da média atual dos países emergentes

Teto de gasto será inviável a partir de 2027, defende Tesouro

Pagamento de precatórios e de despesas como previdenciárias e assistenciais deve pressionar mudança na regra, aponta secretaria

Europeus dão novo passo no plano do desmatamento zero

Regras ainda em negociação deverão vetar importação de commodities ligados à degradação ambiental

Cada brasileiro polui oceano com 16 quilos de plástico

Um terço do material consumido no país e que não é reutilizado acaba em rios e mares, diz estudo

Pobreza supera 40% em 14 dos 27 Estados, aponta FGV Social

Na média do país, situação atingiu 29,62% da população em 2021, chegando a 62,9 milhões de pessoas, contra 25,08% em 2019

Economistas alertam para impacto fiscal das medidas

Medidas previstas na PEC dos combustíveis são necessárias, mas chegam tarde e podem ter impacto em variáveis como câmbio e inflação

(Legislando) Rosa Weber deve relatar teto das alíquotas do ICMS

Vice-presidente do STF será incluída em rol de ministros capazes de decidir sobre os detalhes do modelo de tributação a ser adotado pelos Estados e pelo DF

EUA punem 5 empresas chinesas por ajuda à Rússia

Esta é a primeira vez que os EUA agem diretamente contra empresas chinesas por supostamente darem apoio à Rússia em sua guerra contra a Ucrânia

Plano climático da UE proíbe venda de carros a combustão em 2035

Os detalhes finais do ambicioso Pacto Verde serão acertados entre o Parlamento, a Comissão Europeia e os Estados membros no fim do ano, com planos para promulgar as políticas no começo de 2023

Argentina corta imposto para baratear o diesel

Ministro da Defesa admite que governo argentino não agiu com a rapidez necessária para resolver o problema da escassez

Internet impulsiona número de exportadores

Comércio virtual cria oportunidade para novas empresas nas vendas externas, dizem especialistas

Recessão é inevitável no país, diz economista-chefe do Citi

Quando vai ocorrer e qual a intensidade da contração do PIB são as dúvidas, segundo Ernesto Revilla

Força Aérea Brasileira planeja ceder área no Porto de Santos para terminal

FAB contratou BNDES para desenvolver leilão da área, que será ‘arrendada’ a operador portuário

Oi demite 1,9 mil pessoas e corta despesas em 7,2%

Operadora teve lucro líquido de R$ 1,78 bi no primeiro trimestre

Ser honesto deveria ser uma premissa no trabalho

A colunista Betania Tanure alerta que nem toda equipe está preparada para o diálogo franco, mas isso não é razão para não se posicionar

Guerra continua a afetar preços agrícolas

Para FAO e OCDE, cotações seguirão elevadas no curto prazo, mas depois terão queda em termos reais

Produção pesqueira global bate recorde

Em 2020, volume chegou a 214 milhões de toneladas, segundo a FAO

Mudanças no padrão de consumo de alimentos dificultam projeções de demanda

Segundo FAO e OCDE, peso na decisão de compra de fatores como cuidados com a saúde e preocupações ambientais tem crescido

Mester, do Fed, diz apoiar alta de juro de 0,75 ponto

Na entrevista, Mester diz que é importante atingir taxas de juros até 3,0% a 3,5%

(executivo) STF poderá limitar à Selic correção de débitos de ISS

Discussão de repercussão geral impactará contribuintes de quase todas as capitais brasileiras