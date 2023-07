MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2023

Menos dinheiro para municípios

Poderia ser apenas uma discordância entre visões técnicas distintas, mas a contagem populacional tem consequências práticas. Isso porque municípios que perdem população passam a receber menos dinheiro do governo federal. Ao fim de todos os anos, por obrigação legal, o IBGE encaminha ao TCU a relação da população de cada um dos municípios brasileiros. Os dados são usados para calcular as quotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o ano seguinte. Pelas regras do Fundo, Estados e Distrito Federal recebem 22,5% da arrecadação do IR e do IPI. Esse valor então é distribuído aos municípios, de acordo com o número de habitantes. O repasse é estabelecido com base em faixas populacionais e as diferentes faixas têm direito a valores maiores quanto a maior população. Assim, se perde população, perde também os recursos. O cálculo baseado do IBGE é questionado quanto a transparência do método, e que também é frágil e que pode gerar inúmeras ações na Justiça. (FL e UOL) Este é o Brasil de ontem, o Brasil de hoje e a perpetuação do poder desde a colônia dos fragilizados escravos dependentes, sob domínio do Topo do Funcionalismo Público, Jurídico e Militares, os detentores da desordem e do regresso. Tupiniquim nenhum agora está iludido da sua ‘independência’.

AL tem a maior proporção de mães solo do mundo

Mulheres sem trabalho afetam o PIB per capita da região, diz a ONU. Na América Latina e no Caribe, cerca de 11% dos lares são monoparentais, e quase sempre a mãe é a responsável; número excede a média global de 8%. (Estado)

O ESTADO DE S.PAULO

PT tenta barrar na Justiça privatização da Copel

Varejo reclama de nova regra para importados

Governo envia proposta de compensação de R$ 26,9 bi do ICMS

Setor de supermercados diz que projeto aumenta cesta básica em 60%

Entrevista Baleia Rossi: ‘Vamos ser honestos, não precisa de mais tempo’

Lira adianta reunião com líderes para tentar votar reforma tributária até 6ª

Juízes federais reclamam de ‘castas’ na magistratura

TJ de Goiás expande regalias e juízes têm salário de R$ 170 mil

Os fundamentos das decisões do Supremo ‘ideológico’

FOLHA DE S.PAULO

Após décadas, reforma tributária pode passar

Medidas econômicas do governo e queda dos juros abrem espaço para forte alta da Bolsa

Lira se põe como fiador para destravar reforma tributária

Estados e municípios podem perder R$ 82 bi se Carf não mudar

Diferentes governos tentaram reformar o sistema tributário desde os anos 1960

Justiça do Guatemala, ordena suspende o 1º Turno da eleição presidencial

Manifestantes, ferem esposa e filho de prefeito na França

Sul Global resiste a proposta de Kiev sobre corte internacional, pra condenar Putin

Poluentes químicos eternos – Quem são os responsáveis?

Futuro dos transplantes contará com inteligência artificial e órgãos de porcos

PT discute plano B para regulação da internet antes de 2024.

Novo autoteste para diagnóstico de HPV é lançado no Brasil

Com agro ‘estrangeiro’, superávit comercial não basta

Mídia russa controlada por Putin, ataca líder do grupo Wagner

Consequência do TSE “A democracia relativa”

O notório saber jurídico também é político

O GLOBO

Carf puxa a fila de votações cruciais para o governo

Limites da nova regra fiscal: Crescimento real de despesas obrigatórias será desafio para o arcabouço

Extensão de subsídios a automóveis consegue piorar o que já era ruim

Falta de creches pune as crianças, as mães e o país

O Brasil sem chance da ‘Era Lula’: Pagando para não voltar. Cientistas que ganharam bolsas assumem dívidas com o Brasil para permanecerem no exterior

VALOR ECONÔMICO

Pagando para não voltar: Cientistas que ganharam bolsas assumem dívidas com o Brasil para permanecerem no exterior

Grandes centros ‘encolhem’ com menos jovens

Para especialistas, cenário pode ser explicado por emigração, envelhecimento populacional, busca por melhores condições de vida no interior e enfraquecimento das indústrias nos grandes centros. Combinação de fatores deu impulso a êxodo das metrópoles

Envelhecimento, migração e busca por qualidade de vida teriam favorecido interiorização, indicam demógrafos

BC quer virar uma corporação financeira

Instituição já apresentou ao TCU esboço do modelo da autonomia administrativa seguindo um dos modelos recomendados pelo FMI

Empurrando com a barriga: Gasolina cai e impacto de impostos na inflação fica menor

Com corte de preço feito na sexta, retomada integral de PIS/Cofins reduz impacto sobre combustível de 6,3% para 3,7%, calcula FGV

Problemas econômicos da China estão se multiplicando

Crise imobiliária, desemprego entre os jovens e exportações em queda pressionam China e refletem no mundo

Governos europeus pressionam empresas a reduzir seus lucros

Argumento das empresas é que os lucros estão altos demais

Impacto de evento climático nos portos acende alerta

Até 2030, ao menos sete terminais devem ter risco muito alto para tempestades, vendavais e aumento do nível do mar, aponta Antaq

Com demanda fraca, analistas veem petróleo estável até o fim do ano

Possibilidade de aumento de juros nos Estados Unidos e desaceleração chinesa reduzem pressão nas cotações do barril, apesar de alta no mês de junho

Preço do minério deve ser mais fraco no 2º semestre

Expectativa para segunda metade de 2023 é de preços mais perto de US$ 100 por tonelada, frente à média de US$ 118,17 registrada de janeiro a junho

Desconhecido, consórcio Gênesis gera dúvidas após levar dois lotes no leilão

Representante do consórcio não explicou origem dos recursos para construir quase 1200 km de linhas de transmissão nem quem são os controladores da empresa que apresentou os maiores deságios do certame. Tem o décimo dedo solto por ai.

Rede 5G cresce rapidamente, mas consumidor sente pouco efeito

Transformações dependem de novas aplicações da tecnologia; sinal já chegou a cidades onde liberação estava prevista apenas para 2025 e 2026

SP Gastronomia recebe 25 mil pessoas na primeira edição

Já é possível comprar ingressos para o Rio Gastronomia, que volta a ocupar o Jockey Club Brasileiro, na Gávea, de 10 a 13 e de 17 a 20 de agosto

Estrela de 2023, açúcar acumulou alta de 30% no primeiro semestre

Preço do demerara recuou em junho em Nova York, mas oferta global apertada ainda pauta negócios; na bolsa de Chicago, milho, trigo e soja avançaram na primeira metade do ano

STF valida proibição à pesca de arrasto no RS

Supremo validou lei estadual de 2018 por nove votos a um

Mercado vê bolsa perto dos 130 mil pontos ao fim de 2023

Analistas dizem que teses locais podem subir mais e commodities devem pressionar

Projeto tenta preencher lacuna no ressarcimento a investidor

Está em jogo a criação de sistema que possibilite a recuperação de perdas causadas por irregularidades em uma empresa

STF mantém trava de 30% em extinção de empresa

Medida que limita uso de prejuízos fiscais para reduzir carga tributária foi mantida pela 2ª Turma

Jornal Independente

GAZETA DO POVO

Comprovante de voto contra o dedocratico

Brizola deve “puxar os pés” de Carlos Lupi

Conselhos Regionais de Medicina alerta o dedocratico

Médicos alertam contra aparelhamento de CRMs pela esquerda em eleições de agosto

Eleições 2024

Boulos e PT se unem para tentar atrapalhar a direita em São Paulo

Onde PT governa desigualdades regionais

Os estados com melhor e pior saneamento básico no Brasil

Pra onde vai o seu imposto?

Deputados torram R$ 24 milhões com autopropaganda

Interferência

Resultado das eleições presidenciais na Guatemala é suspenso pela Justiça

Heróis na resistência em era do atraso nacional

A resiliência e os desafios do mercado de trabalho

A defesa da escuridão: onde estavam os juristas da Venezuela?

Litoral do Paraná

Concessionária anuncia liberação da BR – 376 interdição por acidente

Articulações – A voz surda na pré-Era do caos

Ex-ministro boliviano acusa Brasil e ditaduras Latinas-Americanas de subserviência a Rússia, China e Irã

Em recado a Lula, Gilmar Mendes diz que o conceito de democracia – viés da ditadura – “não é relativo” – Mas pode ser ‘dedocratico’, né ministro?

Programa de Alimentos

Prefeitura de Juiz de Fora compra R$ 818 mil em arroz orgânico do MST e gera questionamentos