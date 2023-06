MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 05 DE JUNHO DE 2023

Água e saneamento para todos

Os indicadores de água e esgoto deixam o Brasil fora da lista dos 100 países mais bem ranqueados do planeta. O efeito é trágico. Milhares de crianças são atingidas pelas doenças decorrentes da ausência de sistemas sanitários, e elas carregam esse legado sombrio para a vida adulta. Nada menos do que o equivalente a 5 mil piscinas olímpicas de esgoto não tratado são despejados diariamente na natureza. Um passo importante é transformar o cálculo político no sentido de que vale a pena investir em saneamento. Esse investimento tem retorno direto na melhora do ambiente de negócios pela atração de novas empresas e na criação de empregos, além do salto em qualidade de vida. Ou seja, mais produtividade. E o aumento da arrecadação pela chegada de mais contribuintes aos municípios rende mais espaço para gastos sociais. Na prática, a questão do saneamento é nacional, mas a solução é local e depende de arranjos institucionais por bacias hidrográficas, que envolvem principalmente a articulação entre setor público e investidores, num ambiente de segurança jurídica. Com esse modelo, estaremos em condições de perseguir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 da Agenda da ONU, que prediz água potável e saneamento básico para todos. Não faltam argumentos para defender a causa do saneamento básico, no entanto não há oxigênio nos debates políticos e interesse na região Norte e do Nordeste, que mais sofre no país com a falta de saneamento básico, principalmente da ala esquerda, que por anos estiveram no poder, e nunca se importaram com esta crise social e de saúde pública, que causa a miséria e as doenças provenientes, e que são persistentes naquelas localidades. Será preciso o Congresso Nacional manter o projeto do início, sem a intervenção estatal, que tem desvio dos recursos públicos pela base política dos poderes naquela região, e avançar na sua conclusão. (Estado)

Arcabouço e PIB “AGRO”, melhoram quadro para câmbio, bolsa e juros, embora nós estruturais permaneçam

A primeira licitação, em agosto, deverá ser a do Lote 1 das Rodovias do Paraná, que inclui 473 km de estradas e prevê R$ 7,9 bilhões de investimentos em obras e R$ 5,2 bilhões em despesas operacionais

Caderno especial que o Valor publica neste Dia Mundial do Meio Ambiente mostra, entre outros assuntos, que Legislativo e Executivo não caminham juntos quando o assunto é o cenário ambiental

Recursos foram repassados durante governos petistas a fim de fortalecer o papel das instituições financeiras; Caixa quer atrasar o ressarcimento de R$ 5 bilhões, e o BNDES, de R$ 24 bilhões

Apesar dos esforços para perfurar um poço na Foz do Amazonas, presidente da estatal reconhece que a decisão sobre a atividade na região cabe ao Ibama e que o órgão pode manter o indeferimento

Movimento de multishoring é explicado pelo fato de nenhum país pode acomodar toda produção que sai da China

Segundo economista Dante Sica, país pode se recuperar rápido da crise, uma vez que as empresas têm boa saúde financeira e, como passaram anos sem crédito, praticamente não têm dívidas

As ocorrências de gripe aviária em aves silvestres no Brasil, com um caso recente, no Rio Grande do Sul, têm levado a um reforço dos procedimentos de biossegurança

Emissores têm reduzido prazo entre o fechamento e o vencimento da fatura; medida traz benefício financeiro para instituições Nota: Menos para o consumidor

Projeto tem foco na proteção ao investidor, mas não é unanimidade no mercado

E o Taxadd “Haddad”de olho: Ministros julgam teses de PIS e Cofins com impacto de R$ 142 bi. Uma trata da tributação de receitas financeiras dos bancos e a outra da incidência das contribuições sociais sobre os valores de prêmios de seguros

