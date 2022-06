Manchete dos Jornais desta Segunda-feira, 06 de Junho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Cidades pobres e sem infraestrutura gastam milhões com shows

BC encaminha demandas de servidores sem reajuste

Processo transcende ideologias, diz secretário

Novo secretário diz que privatização do Porto de Santos está no ‘prazo limite’

Carta-branca para espetáculo milionário leva a caixa-preta: Júlio Maria

O Globo

Manchete: Trabalhadores que ganham até um salário mínimo chegam a 38%

Saúde diz que 46 milhões ainda não receberam a terceira dose contra Covid

STF tem de derrubar lei que facilita devastação da Mata Atlântica

Cadastros obsoletos favorecem fraudes e punem cidadãos

Justiça suspende assembleia crucial para Eletrobras

Brasil quer ação conjunta nas áreas de energia e alimentos

Presidente do STJ impede show de Gustavo Lima na Bahia

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro e déficit freiam ganhos com alta de commodities

Justiça suspende assembleia em liminar e ameaça privatização

Reserva de ações da oferta da Eletrobras vai até quarta

Oposição pena e consegue barrar apenas parte da cruzada liberal de Guedes

Valor Econômico

Receitas com setor extrativo podem dobrar até 2030

Contas levam em conta o barril do petróleo Brent a US$ 65 a partir de 2024

STF quer lei sobre herança no exterior

Questão está pendente há mais de 33 anos, desde a promulgação da Constituição, em 1988

Atividade e inflação alta pressionam BC

É crescente, no mercado, a aposta de que será necessária a continuidade das elevações de juros para além deste mês

Sem especialistas do Inpe, governo cria núcleo para avaliar desmatamento

Não há participação dos especialistas do Inpe, referência mundial em dados de desmatamento e incêndios

Floresta pode ser recuperada, dizem especialistas

Coordenadores do projeto Amazônia 2030 sugerem ocupação agroflorestal para gerar atividade econômica em áreas degradadas

Preço em alta da gasolina e do diesel aquece demanda por gás

Consumo de GNV no país cresceu 19,2% no primeiro trimestre, segundo Abegás

Fraqueza da demanda ofusca queda da carne

Em maio, preço caiu no varejo pela primeira vez no ano, mas consumo continua a ser incógnita

Ministros livram pensão alimentícia de Imposto de Renda

Só quando não couber mais recursos na ação julgada quem recebe o benefício poderá deixar de recolher o imposto, alertam especialistas

Execução orçamentária é baixa e Ibama perde 55% dos fiscais em dez anos

Desmonte da política ambiental no Brasil transparece nos dados oficiais do orçamento federal

Comitês de bacia e agropecuária temem plano para uso de rios

Projeto permite ao investidor em infraestrutura hídrica a cobrança de tarifa pelos serviço fornecido

Brasil ainda tem 2,6 mil lixões abertos

Brasil precisa vencer desafios importantes para alcançar a destinação considerada adequada dos resíduos descartados pela população

Reciclagem começa na prancheta de design do produto

Inovações que diminuem o peso de garrafas e outros recipientes, com menor demanda por materiais como plástico, papel e alumínio

Negócios com resíduos sólidos avançam, mas a passos lentos

Setor de reciclagem tem expectativas otimistas para este ano

Preço e abastecimento ainda limitam venda de veículos elétricos

As opções estão praticamente restritas ao público de alta renda, pois custam em média de R$ 300 mil a R$ 500 mil

5G demanda mais energia e operadoras elevam autogeração

Demanda de energia vai crescer com 5G e empresas de telefonia apostam em usinas de energia renovável e no mercado de recebíveis

Brasil lidera derrubada de árvores no mundo

Depois de acelerar em 2021 na Amazônia e na Mata Atlântica, índices de desmatamento seguem em alta este ano

Floresta plantada estoca mais carbono que o previsto

Atualização de estudos feita pela Embrapa Florestas aponta que a perda de CO2 em solos convertidos para plantios florestais é da ordem de 5% e não 33%, como se acreditava anteriormente

Tem onça e lobo guará nos canaviais de Sertãozinho

Parceria da Balbo com Embrapa monitora a fauna nas áreas de produção de cana

Cafezais geram créditos de carbono no interior do Amazonas

Aporte realizado por fundo americano fortalece pequenos produtores de Apuí, às margens da Transamazônica