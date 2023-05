MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 08 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Projeção para a inflação na Argentina este ano vai a 126%

Renda corroída pela inflação eleva número de ‘negativados’ no Brasil

Inadimplência bate recorde, chega a 43% do País e trava crescimento

Crime legalizado: PCC vira ‘síndico’ do garimpo ilegal em terra Yanomami

Exército contrata empresa de acusado de garimpo ilegal na terra Yanomami

PL das Fake News ‘tudo que for contra PT’, dá margem ampla para órgão inexistente

Investidores veem riscos em tentativas do governo de interferir na Eletrobras

Salvando a pátria: Ultradireita saí na frente em eleição para Constituinte no Chile

Megacampo de gás vai produzir 15% da demanda estimada no país

Governo quer fim de antecipação de parcela do FGTS via empréstimo bancário

Taxadd na caça dos Tributos: MP de tributação no exterior desvia foco do principal

‘OPEP das florestas’: Iniciativa traz oportunidades e dilemas a Brasil, Congo e Indonésia

Mídia bolsonarista avança nas redes sociais

Supremo em tempo de ditadura, é maioria contra mais 250, o que somará 550 réus por 8/1

PF reage a novo GSI e tenta manter segurança de Lula

Novas regras impulsionam direita no Twitter

Crise em cascata dos planos de saúde gera queixa de atrasos de R$ 1 bilhão

Com safra recorde e exportação em alta, renda agropecuária será de R$ 1 trilhão em 2023

Com bom desempenho, setor vai garantir crescimento forte da economia no primeiro trimestre

Eventos climáticos extremos custaram R$ 300 bi desde 2013

Secas foram responsáveis por 87% dos prejuízos na agropecuária no intervalo considerado no levantamento, de 2013 a 2022

Galípolo no comando do BC preocupa o mercado

Histórico acadêmico e indicação pouco usual do atual secretário-executivo da Fazenda são principais inquietações. As projeções são expressivamente preocupantes quanto ao rumo da economia do Brasil

Uso de fundo para renovação de frota opõe Petrobras à equipe econômica

Alckmin defende a utilização de recursos de outros mecanismos que estão sendo subutilizados

Freixo disputa com Sistema S em busca de verba para Embratur

Proposta para orçamento deve ser votada no Senado nesta semana

Na política atual, não há infidelidade, e sim poliamor

PL das fake news e decreto do saneamento mostram que lua de mel acabou

‘Diante da insegurança, ministro do governo vai respeitar a Constituição e a propriedade privada’.Ministro do Desenvolvimento Agrário critica a CPI do MST e diz que já houve sinalização de que não haverá negociação com invasores

Lira sela aliança com bolsonarista em AL

Presidente da Câmara estará em campo oposto a Lula em 2024 na disputa por Maceió, única capital do Nordeste em que Bolsonaro venceu

Crescimento chinês decepciona grandes empresas globais

Retomada das atividades no pós-covid resultou, segundo executivos, em expectativas de expansão exageradamente otimistas. Isto se deve a mudança do posicionamento econômico chines voltado para dentro do que para fora.

Mães têm mais desemprego e menos renda

Mães solo ganham em média 38,8% a menos do que pais casados ou solo

No Brasil, custo é visto como o principal entrave

Pesquisa da CNI mostra que custo de implantação da Indústria 4.0 é obstáculo para 66% das empresas consultadas

Reversão da venda da Eletrobras pode não ganhar fôlego

Segundo especialistas ouvidos pelo Valor, processo de privatização da empresa foi bem amarrado do ponto de vista jurídico em época, agora passa a ser inseguro, tendo em vista e já exposto, a margem a esquerda no STF em apoio ao PT, nesta Interpretação Constitucional a favor do regime, fica claro a insegurança juridica para o mercado.

As dores da liderança: confiar, delegar e desapegar

A colunista Stela Campos escreve sobre a importância de o CEO aprender a sair do operacional e deixar o perfeccionismo de lado

Embrapa já rastreia açúcar até as gôndolas

Usina Granelli adotou, com sucesso, rastreamento com blockchain de sistema da estatal

Investidor local reduz pessimismo com ativos brasileiros

Gestores tentam surfar momento positivo dos juros e do câmbio, mas cautela com o cenário macro e com os riscos fiscais permanece

Bolsa é tratada com ‘otimismo cauteloso’

Ações locais aparecem um degrau abaixo dos demais mercados domésticos nas discussões recentes de alocação, dado o elevado patamar dos juros

Dinâmica das expectativas de inflação expõe divisão

Percepção de que mudanças no Focus costumam demorar muito mais para acontecer do que os preços dos ativos já indicam pode estar, novamente, prestes a ser testada

STF nega vínculo de emprego entre franquia e franqueado

Ministros da 2ª Turma confirmaram suspensão de decisão do TRT de São Paulo