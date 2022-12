O Estado de S. Paulo

Manchete: Estados manobram e enviam R$ 1 bi extra para TJs e MPs

Lula deve anunciar mulheres para ministérios com verbas robustas

Oposição aperta cerco a Josué Gomes

Castro promete para hoje seu relatório sobre o Orçamento

STF julga ações com impacto fiscal de até R$ 150 bi

Claudio Adilson Gonçalez : Seria um erro manter a desoneração dos combustíveis

Carlos Pereira: Escolhas ruins custam caro

Henrique Meirelles: Após a PEC, as finanças dos Estados

O Globo

Manchete: Corrida para recompor caixa

Semana de Lula terá diplomação, PEC na Câmara e mais ministros

Com Selic alta, 2023 deve ser o ‘ano da renda fixa’ de novo

Conselho da Fiesp marca reunião que pode destituir presidente

Transição corre para aprovar PEC nesta semana

Após eleições, Auxílio Brasil já tem quase 128 mil na fila do benefício

Folha de S. Paulo

Manchete: Fila para o Auxílio Brasil ressurge depois da eleição

Saúde, educação e Minha Casa, Minha vida terão mais recursos com PEC

novos critérios podem abrir espaço para 2 milhões de famílias

Compare as teorias em 5 pontos

Por que a sigla MMT provocou estresse no debate fiscal

Lira une PEC a texto mais avançado para acelerar tramitação

Economia nega Estado ‘quebrado’ e projeta queda na dívida

Oposição marca reunião que pode destituir Josué da Fiesp

Com queda nas ações, bancos perdem espaço no Ibovespa

Uma espiadinha na economia real, antes de terminar o ano

Investidores fazem saques recordes de criptomoedas

Energia solar deve superar carvão até 2027, diz agência internacional

Neuromarketing usa elementos sensoriais para cativar clientes

Terapia celular inovadora leva à remissão de leucemia

Uma vacina contra a dengue

Câncer por cigarro eletrônico ocorre mais cedo, diz estudo

Cresce busca de coquetel amazônico para emagrecer

Indígenas denunciam em Montreal impacto da mineração na Amazônia

Bikes elétricas ganham força em entregas e frota supera 7.000

Valor Econômico

O grão, antes do ovo e da galinha

Raiar, granja no município de Avaré, no interior paulista, conta com a parceria de 70 propriedades que fornecem os grãos orgânicos para produção da ração que suas galinhas consomem

Izolda e Nísia cotadas para ministérios

Governadora do Ceará deve ser ministra da Educação e presidente da Fiocruz, vista como exemplo de conduta no combate à pandemia, deve ocupar a pasta da Saúde

STF analisa bomba fiscal de quase R$ 150 bi

Instituições financeiras, empresas do agronegócio e do varejo são as principais impactadas pelos julgamentos virtuais, que devem se encerrar no dia 16 de dezembro

Passada a eleição, Auxílio Brasil volta a ter fila de espera

Em torno de 128 mil famílias foram aprovadas nos critérios do Ministério da Cidadania em novembro sem ter sido incorporadas ao programa até o momento

Incertezas reduzem confiança das empresas médias do país, indica FDC

Indicador mostra redução de 0,9 ponto no segundo semestre em relação ao primeiro e manutenção do pessimismo entre empresários

No Rio, idosa reflete sincretismo do brasileiro

Expectativa é que população com mais de 60 anos dobre até 2050

Desafio de Haddad é comunicação com mercado, diz Melo

Petista é visto com reserva por investidores e deve enfrentar resistência

‘Núcleo duro’ ampliado dá a cara do Lula III

Equipe tem dois petistas moderados na Fazenda e Casa Civil, conciliadores na Justiça e Defesa e um diplomata talhado para permitir que Lula exerça uma diplomacia presidencial

PEC terá ‘custo social muito alto’, diz Lisboa

Para economista e presidente do Insper, texto da proposta tem a marca do ‘populismo mais fácil’

Se Lula fracassar na economia, Bolsonaro ressuscita, diz Tasso

Tucano afirma que PEC da Transição sinaliza que novo governo tem pouca preocupação fiscal

China já prevê recuperação lenta mesmo sem covid-zero

Especialistas veem risco de que fim de testes obrigatórios resultem em ocultação de novas ondas epidêmicas

Putin aperta economia para alimentar guerra

Fabricantes de guardanapos e móveis estofados estão agora produzindo capuzes, botas e kits de primeiros socorros

Política fiscal pode prejudicar cenário de queda da inflação

Os juros mais longos continuam pressionados

Economia subterrânea cresce no Brasil

Em 2022 o peso da economia subterrânea no PIB foi de 17,8% e movimentou cerca de R$ 1,7 trilhão

FTX e a regulação dos criptoativos

Receita Federal e a CVM já se debruçaram sobre o tema e não é verdade que estamos num faroeste completo

Indústria química tem recordes de receita e déficit na balança comercial

Faturamento cresce 24%, mas comércio exterior fica negativo em US$ 64,8 bi

Maior desafio ao promover mudanças é olhar as pessoas

Em estudo com 500 diretores de empresas, 76% disseram que é o fator humano, não tecnológico, o principal entrave para uma transformação organizacional

Arroba do boi deverá ter forte baixa no país no próximo ano

Recuo da demanda chinesa e aumento da oferta de gado pressionarão cotações

Fed pode manter juros no pico por mais tempo

Menos da metade dos economistas ouvidos espera cortes nas taxas em 2023

Nova regra para recebíveis de cartão busca aparar arestas

Valor cobrado por registradoras na interoperabilidade gera impasse

É melhor utilizar o cheque especial ou fazer um empréstimo?

Você também pode avaliar se consegue aumentar sua renda