Manchete dos Jornais desta Segunda-feira, 12 de Setembro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Gasto com Auxílio Brasil de R$ 600 chegará a 1,5% do PIB

Famílias se endividam

Enfermagem- Guedes defende cortar tributo para bancar piso salarial

Países apostam em modelo intermediário para contrato de trabalho

Eleição mira empregos por aplicativo

Bolsonaro irá ao funeral da rainha Elizabeth II

O Globo

Manchete: Empresas vão pagar portos e aeroportos com dívidas da União

Próxima conferência do clima é chance derradeira para evitar o pior

Folha de S. Paulo

Manchete: Militares farão apuração paralela em 385 urnas

Nova lei de agrotóxicos pode envenenar o mundo: Laís Carneiro e outros

Governo permite que emendas financiem Casa Verde e Amarela

Risco fiscal continua como principal ponto de atenção em 2023

Consumidor quer carro novo, mas falta crédito e sobram juros

Bolsa sobe em 2023 seja quem for o eleito, preveem gestores

Guedes embarca na campanha e cede a auxílio de R$ 600

9 entre 10 usarão aeroportos de gestão privada

Bolsonaro vai a funeral da rainha, e Itamaraty prepara viagem

Quanto é preciso investir para viver de dividendos?

Investidor ganha munição ESG

O projeto de vida de muitas pessoas

Nova geração de alunos exigirá mudanças das universidades

Valor Econômico

Crescem investimentos das prefeituras no 1º semestre

Entre janeiro e junho, os investimentos do agregado dos municípios somaram R$ 20,92 bilhões, avanço real de 64,8% em relação a igual período de 2021

Portaria sobre ICMS opõe Estados à União

A medida prevê que a queda será calculada a partir da comparação dos valores nominais de 2022 e 2021; além disso, só as perdas acima de 5% serão compensadas

Stuhlberger aponta risco do populismo

‘Solução é fazer reformas, não é distribuir dinheiro’, diz CEO e CIO da Verde Asset Management; para ele, o próximo governo deve enfrentar dificuldades para elevar a carga tributária ( A próxima gestão será obrigado a fazer a reforma tributária )

Dólar vai às máximas em 20 anos

Quadro reflete o aperto da política monetária dos EUA, mas também a fraqueza de outras divisas

Demissão a pedido cresce e chega a 34%

Comportamento é reflexo do impacto da pandemia no mercado de trabalho e da dificuldade de os funcionários garantirem o poder de compra dos salários com a alta da inflação

Bem-estar

Pesquisa com mais de 1.000 pessoas em 12 países mostra que 59% das 131 empresas ouvidas acreditam que os últimos dois anos foram responsáveis pela piora na saúde mental de seus funcionários

Inflação dos alimentos deve cair em 2023

Alguns economistas indicam que itens como carnes e alimentos in natura podem cair de preço, enquanto outros acreditam que as proteínas podem continuar pressionando a inflação

Amcham propõe transformação digital

Organização calcula que, caso ações sejam adotadas, a expectativa é de um aumento de 13% na renda per capita do Brasil em dez anos

Faz sentido apostar contra o Banco Central?

Mercado acha que a inflação vai ficar alta e que, mesmo assim, Banco Central vai cortar a taxa de juro

Busca de oportunidade eleva demissão a pedido

Levantamento do Ministério do Trabalho mostra que 33,8% dos cortes deste ano, até julho, foram de iniciativa do empregado

Prefeituras investem 64,8% mais no 1º semestre

Com caixa reforçado e despesa com pessoal contida, gasto cresce, impulsionado por saúde e educação

(Saindo da sua seara “Poder) ) Suspensão do piso de enfermagem tem 5 votos a favor

Julgamento no plenário virtual do Supremo prossegue até a próxima sexta-feira

As pistas do uso do Fundão nas eleições 2022

Distribuição de recursos indica prioridades dos partidos

Crise obriga Alemanha a se comprometer com o GNL

Fornecedoras de energia alemãs estão assinando acordos de longo prazo com fornecedores de gás natural liquefeito (GNL), especialmente dos EUA, numa reviravolta destaca o dilema energético da Europa. Crise energética leva a forte ajuste na indústria europeia

Executivos alertam que as empresas precisam estar preparadas para um racionamento de energia no inverno europeu deste ano

China empresta mais de US$ 30 bi para evitar calote de emergentes

Três dos maiores destinatários dos empréstimos emergenciais da China são o Paquistão, Sri Lanka e Argentina, que juntos receberam US$ 32,83 bilhões desde 2017, segundo dados da AidData

Salários continuarão a encolher, alerta OCDE

A contração salarial continuará sob efeito de uma inflação que deverá permanecer alta e bem superior ao nível previsto nos acordos coletivos deste ano, avalia a OCDE

‘Vilões da inflação’, alimentos devem trazer ‘alívio’ em 2023

Projeções indicam queda de preços para itens como carnes

Mais contido no ano que vem, IPCA deve permanecer acima da meta

Perspectiva de desaceleração da economia global sugere variação mais suave nos índices de preços do Brasil no ano que vem

Produção de leite deve se recuperar neste 2º semestre

Indústria de leite longa vida espera aumento entre 5% e 8%, no país

Cenário para as exportações de milho se torna ainda mais favorável

Embarques brasileiros poderão chegar a 40 milhões de toneladas em 2022, segundo projeções de consultorias

Dólar vai às máximas em 20 anos com alta de juros e crise energética

Fortaleza da moeda americana deve se estender por 2023, segundo economistas

Divergência de política monetária fortalece dólar e penaliza emergentes

Estratégia de juro baixo na China e no Japão vai na contramão de aperto nos EUA