Manchete dos Jornais desta Segunda-feira, 13 de Junho de 2022

MANCHETE:Empreiteiras tentam renegociar acordos de leniência bilionários

Federais cortam até vagas em vestibular por falta de docente

Investir em educação integral reduz homicídios em até 50%, diz estudo

Brasil anuncia adesão a iniciativa de sustentabilidade da OMC

Após venda da Eletrobras, 22 hidrelétricas vão ter novas regras de concessão

Endividamento cresce no País e cria contingente de ‘devedores crônicos’

Manchete: Trocas de chefia comprometem planejamento de vacinação do país

Pé no freio

‘A Amazônia está sendo devorada’, diz Ailton Krenak

ANÁLISE: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/sfb-lanca-edital-para-concessao-da-floresta-nacional-de-humaita-no-amazonas

Inovação para preservar a Amazônia: Joaquim Levy

Fala de Fux sobre Lava Jato (é fato) vira munição de rivais do PT

Bombeiros acham mochila com notebook em área de busca

Quem usou FGTS será informado sobre valor nesta segunda

Além da Eletrobras, ações do setor elétrico atraem interesse dos fundos

Salto dos preços engana até aplicativo usado para medir inflação no Brasil

Economistas preveem nova alta da taxa Selic em agosto

Consenso do mercado aponta uma alta de 0,5 ponto percentual e mais 0,25 ponto em agosto, quando chegaria a 13,5%, mostra levantamento do Valor com 91 instituições

Brasil amplia licitações para estrangeiros

Até agora, o país conseguiu ampliar de 6 para 10 o número de Estados, além do DF, que permitirão a participação estrangeira nas compras públicas de bens, serviços e obras

Projeto expande negociação de débitos fiscais

Contribuintes terão mais chances de fechar acordos com a Fazenda Nacional por meio das chamadas transações tributárias; texto ainda depende de sanção presidencial

Rede DaVita de hemodiálise quer sair do SUS

Com 14 mil atendimentos na rede pública em várias regiões do país, maior prestadora de serviços no tratamento de pacientes renais no SUS alega déficit no repasse dos custos

Novos horizontes

81% dos 4, 2 mil brasileiros pesquisados pela ADP estão dispostos a mudar de área de atuação, e quatro em cada cinco entrevistados consideraram uma migração profissional nos últimos 12 meses

Pandemia pode ter agravado trabalho infantil no Brasil

Cenário econômico adverso, empobrecimento, aumento da informalidade, evasão escolar e precariedade do mercado de trabalho podem ter contribuído para o quadro, afirmam especialistas

Busca no AM acha mochila de desaparecidos

Polícia Federal confirma que objetos pertencem a indigenista Bruno Pereira e jornalista britânico Dom Phillips

Queda da renda atinge em cheio mais pobres

No grupo dos 5% com menor rendimento, valor ficou um terço menor em 2021, aponta IBGE

Forças Armadas são confirmadas por TSE como entidade fiscalizadora

Confirmação ocorre após manifestação do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (grifo: teatro orquestrado, o cúmplice entra em cena – quem acredita no lobo mau, no papai noel, na cinderela…? Por que o STF soltou o réu depois que Bôas morreu e o Exército nada fez, e ainda permitiu que a vergonha nacional se candidatasse? Há algo de podre no reino dos Tupiniquins…)

Mundo enfrenta crises sem precedentes, alerta OMC

Diretora-geral da organização pede vontade política dos ministros reunidos em Genebra para reforçar o multilateralismo

Posição da Índia sobre acordos de segurança alimentar causa tensão

Pelas regras atuais da OMC, país pode, sozinho, impedir que haja consenso nas negociações sobre subsídios

Brasil espera UE definir o que é ‘desmatamento’

Nas regras para barrar importações de commodities de áreas desmatadas, conceito ainda está em debate.

Inflação e risco fiscal levam mercado a esperar taxa Selic ainda maior

Juros devem subir a 13,25% nesta semana; analistas veem nova alta em agosto

Inflação assusta e eleva pressão sobre o Fed

Escalada dos Treasuries se intensifica e chance de alta de 0,75 ponto nos juros aumenta

MUNDO: ‘BCs terão que desacelerar a atividade’

Para Mendez, da Bahia Asset, a inflação é o problema a ser atacado

Juro neutro se descola da meta da taxa Selic

Ruptura de padrão que vinha desde a adoção do regime de metas de inflação tem implicações para política monetária