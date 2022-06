Manchete dos Jornais desta Segunda-feira, 20 de Junho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Em eleição apertada, candidato de esquerda vence na Colômbia

Juro para financiar imóvel sobe 20% em dois anos e pesa no valor final

Associação de petróleo diz ser contra Imposto de Exportação

Mercado eleva projeção da Selic para 13,75%

Fila de espera por transplante no País cresce 30,4% e chega a 50 mil pessoas

Campeões de voto de 2018 ficam à margem das principais discussões

Congresso tem poder inédito sobre Orçamento e impõe agenda

O Globo

Manchete: Centrão amplia ofensiva contra aumentos dados pela Petrobras

Após privatização, conselheiros da Eletrobras renunciam

MP aprovada na Câmara dá mais segurança à securitização

Precatórios têm tudo para se tornarem um novo Tesouro Direto

Da guerrilha à Presidência, uma aposta na teimosia

Mudança histórica

Folha de S. Paulo

Manchete: Colômbia elege seu 1º presidente de esquerda

Amazônia perde 2.000 campos de futebol de mata por dia em 2022

Sugestões de militares serão avaliadas após 2022, afirma Fachin a Defesa

Governo avalia converter ações para privatizar Petrobras

Segundo semestre chega com incertezas para empresários

Taxa sobre lucro de estatal pode bancar despesas fora do teto

Membros do conselho da Eletrobras renunciam aos cargos

Governo deixa 700 mil famílias na extrema pobreza sem Auxílio Brasil

Renda fixa sobressai em tempos de juros altos, mas diversificar é preciso

Campanhas nos estados terão nova geração de clãs familiares

Cristã, América Latina vê aumento dos sem-religião

RJ e SP monitoram quem esteve em voos com casos de varíola dos macacos

Saúde planeja 4ª dose contra Covid a todos com 18 ou mais

Valor Econômico

Poupança das famílias recua no 1º tri e alimenta consumo

Aumento da mobilidade, incerteza menor relacionada à pandemia, queda da renda e inflação explicam recuo

Lira aumenta pressão sobre a Petrobras

Presidente da Câmara reúne líderes dos partidos governistas e de oposição para discutir medidas que reduzam os preços dos combustíveis

‘País não suporta juro real de 6% por tanto tempo’

Para Rogério Xavier, da SPX, já há sinais inequívocos de que a atividade econômica vai desacelerar

Crise e fim do isolamento impulsionam novos negócios

Segundo especialistas, empreendedorismo cresce como alternativa a um mercado de trabalho ainda em recuperação

Juízes penhoram milhas aéreas para encerrar processos

Há casos em que as milhas foram incluídas até na partilha em processos de divórcio

Bancos e fintechs se mobilizam para reduzir fraudes no Pix

Definição de limite de valor da transação pelos próprios bancos, troca de dados sobre CPFs suspeitos e maior rigor na abertura de contas são algumas das propostas em debate

Governo federal realiza eventos para promover aproximação com OCDE

Estão previstas solenidades com a presença de Bolsonaro, Guedes e o diretor-geral da entidade, além debates abertos e discussões bilaterais

Glocal debate novos negócios com impacto social

Lideranças locais e globais, governantes, empreendedores e representantes de empresas, instituições, da academia e da sociedade civil se unem para discutir propostas com vistas a cumprir Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Novos hábitos e inflação são desafio para empresários

Microempreendedor Individual representa 57% do total de empresas ativas no país

Com risco de falta de diesel, país deve criar estoques, diz ex-diretor da ANP

O ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo Aurélio Amaral considera improvável um desabastecimento generalizado, mas diz que faltas de diesel podem prejudicar o país na safra

Petróleo deve permanecer caro no curto prazo

Apesar de uma recente queda, os preços do barril de petróleo no mercado internacional devem permanecer em níveis elevados por causa da alta demanda, dizem especialistas

O futuro do trabalho remoto

Há extraordinária oportunidade de se melhorar a qualidade de vida das pessoas e de produzir ganhos de produtividade no mundo dos negócios

Crise alimentar passa a ser o foco na OMC

Retomada da negociação agrícola na OMC em setembro tende a destacar desafios de oferta

Alta nos preços de terras encarece projetos de linhas de transmissão

Custo pode superar 10% do valor de implantação dos novos “linhões”, indo até 15% em alguns lotes; novo leilão está marcado para 30 de junho, somando 5.425 km

Governo trata aviação como vaca leiteira

Para a Iata, governos na América Latina continuam a impor elevadas taxas e políticas regulatórias e isso não ajuda a aumentar a conectividade na região

Agenda de sustentabilidade ajuda o mercado de PC usado

Após fim de contrato de leasing, que dura cerca de três anos, um computador recondicionado pode durar até dez anos e custa metade do preço de um PC novo

Equipar o home office ajuda a ser mais produtivo

Com o modelo híbrido como tendência, cresce a busca por ferramentas para o ambiente remoto

Trabalhos em tecnologia (ainda) são perturbadores para muitos

A colunista Pilita Clark escreve sobre a relação de muitos profissionais que não compreendem novos empregos criados com o avanço da internet

Nova métrica de emissões favorece pecuária

Observatório de Bioeconomia da FGV analisa alternativa que considera o ciclo do metano na atmosfera

Ucrânia ainda busca soluções para oferta de grãos instável

Guerra acentuou problemas que o país enfrentou nos dois anos anteriores com seca e crise energética

Com ‘empurrão’ do preço do boi, confinamento pode ter leve alta

Expectativas sobre o desempenho do segmento no país em 2022 vão de queda pequena até aumento modesto

Tecnologia ajuda no combate a contas laranjas usadas em golpes no Pix

Para especialistas, bancos e fintechs devem trocar informações para mitigar mau uso de contas