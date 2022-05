Manchete dos Jornais desta Segunda-feira, 23 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Universidades dão aula extra para compensar pandemia

Ações miram alunos com ansiedade e dificuldade de cumprir prazos

‘Ameaças prejudicam ações da Petrobras’

Em tempos de fintechs na berlinda, grandes bancos têm resultados sólidos

Guerra afeta comércio de alimentos, diz FMI

‘Eletrobras terá uma dinâmica de mercado’

Fintechs usam o Pix para ofertar serviços antes dos bancos

O Globo

Manchete: Governadores têm R$ 320 bilhões em caixa para gastar em ano eleitoral

Guerra na Ucrânia traz oportunidade agrícola ao Brasil

Prioridade a escolas cívico-militares (patriotísmo) na educação

Mundo: ‘Nossa relação é extremamente siamesa’

Folha de S. Paulo

Manchete: Governo compra trator com verba de amparo a pobres

Rendimento da poupança perde para inflação há quase 2 anos

Acionista privado terá voto limitado na Eletrobras

Congressistas veem janela para liberar cassino após as eleições

Davos volta sob sombra de guerra e inflação

Maiores empregadores mantêm home office e trabalho híbrido

Brasil terá geração mais pobre com escola fechada na pandemia, afirma FMI

China estreita laços com Argentina, mas economia representa entrave

Grupo sugere 3ª dose contra Covid em jovens de 12 a 17 anos

Surto de dengue é o pior em dez anos no DF e em cinco estados

Estudo revela mecanismo de alta transmissão da Covid

Metade da caatinga já foi desmatada no país

Valor Econômico

Ensino técnico é chave para o país, mas exigirá pacto social, diz Lichand

Professor de Economia da Universidade de Zurique afirma que é preciso mudar a forma como se enxerga o ensino técnico no Brasil

A vida pode ser um jogo

Os videogames têm potencial para motivar e empoderar os jovens, viabilizar a solução de problemas reais e até mesmo reinventar o futuro

Ausência de resultados de autotestes de covid-19 estão mascarando estatísticas sobre a pandemia, dizem especialistas. Resultados colhidos em casa não precisam ser reportados; 31 kits de autodiagnóstico aprovados pela Anvisa

Saneamento básico avança com financiamento privado

Uso de debêntures incentivadas para financiar projetos cresce aceleradamente e já supera, em apenas cinco meses de 2022, o recorde atingido em outros anos

Empresas de saúde perdem rentabilidade

Mais afetadas foram Hapvida e Qualicorp, com grande perda de clientes

Brasil e China discutem comércio de alimentos

Expectativa é incrementar exportações de milho, carnes e outros produtos vegetais para o mercado chinês

Energia solar chega a 1 TW e já é a 2ª fonte

Marca histórica foi ultrapassada há alguns dias e revela o avanço desta fonte renovável, que há 20 anos respondia pela produção de apenas 2 GW (gigawats). Geração de energia solar alcança marca histórica de 1 TW. A energia solar fotovoltaica é hoje da segunda maior fonte de energia renovável no mundo, atrás apenas da hídrica

É hora de cortar ICMS para conter preços?

Para especialistas, projeto é mais uma tentativa de o governo fazer política macroeconômica de combate à inflação usando sobras de caixa dos Estados e municípios

Decisão do STF joga mudança do ICMS para 2024

Supremo decidiu sobre imposto cobrado sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações

Reflorestamento

Restauração de florestas no Brasil vem ganhando adeptos no setor privado e também no público

Negociação pode ampliar vendas à China

Expectativa é incrementar exportações de milho, carnes e outros produtos para o mercado chinês

A volta da fome, uma tragédia anunciada

As técnicas que favoreceram o avanço dos rendimentos agrícolas provocaram dupla concentração: de produtos e países produtores

China enfrenta resistência de sócios para ampliar o Brics

Plano é visto como de interesse de Pequim liderar grupo de países emergentes e se contrapor ao Ocidente no contexto da crise provocada pela guerra na Ucrânia

Era de 30 anos de globalização está chegando ao fim, alertam CEOs em Davos

CEOs e investidores reunidos nos Alpes suíços veem uma reversão impulsionada pelas consequências geopolíticas da guerra da Rússia na Ucrânia e rupturas causadas pela pandemia de covid-19 nas cadeias de suprimentos globais

Empresas têm de apostar na natureza

Líderes reunidos em Davos devem sinalizar uma guinada total pela transformação do sistema alimentar

Saneamento vive explosão no uso de debêntures sem IR

Aval para emissões com incentivo fiscal bate recorde e outros R$ 13,8 bilhões já estão em análise

ANTT quer retomar análise de projetos de ferrovias

As primeiras autorizações foram aceitas na vigência da MP 1.065, enviada pelo governo ao Congresso em 2021

Com autoteste, gravidade de covid é mistério

Especialistas em saúde apontam que o número de novas infecções pelo coronavírus parece estar em níveis muito maiores atualmente do que apontam as estatísticas oficiais

Grupos de saúde têm perda de margem

Economia fraca, ômicron e juro alto afetam balanços até março

Alta de commodities levou exportações do agro a recorde em abril

Receita com os embarques aumentou 14,9% e chegou a US$ 14,86 bilhões

Cooperativas poderão ter lei específica para tratar de recuperação judicial

Projeto sobre o tema começou a tramitar na Câmara dos Deputados

‘Pescaria’ de lixo pode elevar rendimento em até 20%

Programa remunera pescadores que retirarem materiais do fundo do mar

Manejo consciente valoriza os alimentos da floresta

Açaí, erva-mate e castanhas geram renda para ribeirinhos

Cosméticos ganham espaço, mas cadeia de fármacos nativos é frágil

O desenvolvimento de medicamentos inovadores à base da biodiversidade caminha devagar no Brasil

Chocolate bem tratado eleva os ganhos das famílias produtoras

Capacitação técnica transforma áreas de pastagens em agrofloresta para cacau e outros cultivos

TRT livra motorista demitido por justa causa de pagar dano moral

Condutor foi filmado por uma passageira assistindo um vídeo no celular enquanto dirigia