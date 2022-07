Manchete dos Jornais desta Segunda-feira, 25 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro ataca STF e convoca para atos em 7 de setembro

Setor de carnes monitora avança da aftosa na Ásia

Aposta é em distribuição regional

Inflação e risco eleitoral paralisam parcerias público-privadas pelo País

Eletrobras deve confirmar volta de Wilson Ferreira em agosto

Auxílio de R$ 600 em 2023 custaria R$ 50 bi e inviabilizaria investimento

Por que a conta do auxílio de R$ 600 não fecha

País ‘mata’ mais de uma parceria com a iniciativa privada por dia

O Fed está atrasado

Busca por crédito sobe nos EUA, apesar de juros alto

O Globo

Manchete: Ao confirmar candidatura, Bolsonaro volta a atacar STF

Secretaria do Consumidor acerta ao coibir as ligações indesejadas

Recuo na vacinação infantil é desafio para o mundo todo

Inflação deixa taxas do crédito imobiliário mais salgadas

Corrida para garantir o painel solar

Capacidade de geração solar vai dobrar este ano

As operações para lidar com a alta das prestações do crédito imoabiliário

Aprovadas pela Anvisa, pílulas anti-Covid ainda esperam entrada no SUS

Maior movimento de greve em 30 anos maraca disputa por comando do Reino Unido

Promessas para Educação não saíram do papel

Gazeta do Povo

Cuba, Coreia do Norte, Venzuela? Não, elite socialista prefere Cancún

Por que a China está crescendo menos e como isso afeta o Brasil

Quatro pontos que ameaçam os republicanos nas eleições de meio de mandato dos EUA

Histórico de abusos nas viagens do STF tem passagens para esposas de ministros

Aumentar a produtividade nacional

Agitações para o 7 de Setembro têm potencial para agravar tensão política

CNJ suspende resolução que aumentaria remuneração mensal de juízes no PR

Argentina intensifica controle de preços em supermercados

Quais os próximos passos para o Brasil gerar energia em alto mar

Folha de S. Paulo

Manchete : Estados bolsonaristas têm explosão do número de armas

Brasil ainda sofre para levar saúde mental aos extremos

Empresários preparam novo manifesto pró-democracia

Crédito do Pronampe começa a ser contratado a partir de hoje

Governo estuda flexibilizar regras de fundos de pensão das estatais

Reserva para aposentadoria

Entenda o que está em discussão – Plano de benefício definido

Caos aéreo estraga férias de verão de europeus

Fração digital de ativos reais atrai investidor

Valor Econômico

Inadimplência em alta pode atrapalhar balanços de segundo trimestre dos bancos

Lucro conjunto de Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil deve somar R$ 24,496 bilhões de abril a junho. BB deve ser o destaque do trimestre, com alta anual de 26% no lucro.

Rússia toma fatia de mercado do petróleo brasileiro na Ásia

Dados da ANP indicam que, de janeiro a maio deste ano, o Brasil exportou 9,5% menos em relação aos mesmos meses de 2021; nesse período, a produção de petróleo do país cresceu 2,5%

Sírio busca parcerias para planos de saúde

O primeiro contrato de um convênio com médicos, laboratórios e o hospital do Sírio foi assinado com a Caixa de Assistência dos Advogados de Brasília, em parceria com a MedHealth

Trilhas para crescer

Pesquisa da consultoria Willis Towers Watson (WTW) indica que redefinir o gerenciamento de carreira dos funcionários é uma prioridade para 46% das organizações no país

Projeções são de saldo menor da balança este ano

Para especialistas, a ameaça de queda ainda maior dos preços das commodities e a perspectiva de desaceleração das economias mundiais colaboram para um resultado menor

O acúmulo de riscos fiscais a partir de 2023

Quadro para as contas públicas à frente deve ser marcado por receitas em queda e despesas supostamente transitórias que se transformam em permanentes

Ambientalistas e militares tentam aproximar visões de soberania e clima

Lançada em plena campanha eleitoral, iniciativa lida com abordagens muitas vezes opostas sobre o tema

“Rodovia da Morte” tem novo edital, com pedágio maior

Governo aumenta teto para cobrança em 25% na BR-381 a fim de atrair investidores, depois de tentativa de concessão fracassar algumas vezes

“Mercado livre se tornou ‘camarote’ do setor elétrico”

Para o presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Rodrigo Ferreira, benefícios do mercado livre são restritos a 0,03% dos consumidores

Bolsonaro se lança candidato, ataca STF e marca ato para 7 de setembro

Presidente fala de improviso e foge do roteiro moderado sugerido por aliados

Pequim aposta na autossuficiência de chips básicos

Até 2025, 40% da capacidade mundial de produção de chips de 28 nanômetros estará na China, ante 15% no ano passado

China está mais agressiva e perigosa

Só aumento dos juros não segura a inflação

É surpreendente que o governo não tenha adotado estratégias de combate da inflação no lado da oferta

Retração global e commodities em queda põem em risco saldo recorde da balança

Levantamento mostra que resultados acumulados neste ano se alicerçam completamente no aumento de preços de exportação e importação

Com guerra, Rússia passa a vender mais petróleo para China e Brasil “perde” o mercado asiático. País vende mais para outras partes do mundo, incluindo Américas e Europa, mas volume de vendas cai 9,5% entre janeiro e maio

Recompensa por habilidades, não cargos, é uma tendência

Quase 90% dos líderes ouvidos em uma pesquisa da Deloitte disseram que as habilidades estão se tornando mais importantes para a forma como as organizações desenvolvem talentos, gerenciam carreiras e valorizam funcionários

Como não voltar para casa com trabalho extra no modelo híbrido?

A colunista Stela Campos fala sobre o dilema de profissionais que se mostraram super eficientes no home office e que agora precisam manter suas entregas em meio às adversidades dos dias em que trabalham do escritório

Safrinha robusta pouco alivia custo do milho

Preços elevados no exterior deixam espaço limitado para recuo no país, e importações devem crescer

Mercados colocarão determinação do BCE à prova

Com inflação alta, autoridades monetárias atuais não são mais capazes de socorrer o mercado com o “escudo” do banco central, da forma como todos davam como certa no passado

‘Cenário de piora fiscal exige taxa de juros maior’, afirma ex-BC

Selic deve chegar a 14% e ficar parada por um bom tempo, diz Paulo Vieira da Cunha

Questionário pré-Copom aborda mercado de trabalho

Nas edições anteriores, autoridade perguntava apenas o que os analistas achavam que seria indicado

Empresas investem no uso de celular como ‘maquininha’

Movimento inclui novos produtos e mais funcionalidades para capturar pagamentos feitos com cartão ou dispositivos com tecnologia de aproximação

‘Olhem para os anos 60 em busca de lições’

Para gestor, inflação alta e constante, mais do que pico dos anos 70, ensina para cenário adiante

Sócios devem pagar dívidas de empresas extintas

Decisões de tribunais levam em conta regras para sucessão de herdeiros

Mudanças no Cade podem acelerar análises

Para as empresas, um volume maior de pedidos de informação significa potencial maior tempo de análise

ANS e os desafios da saúde suplementar

Os critérios empregados pela agência para avaliar as tecnologias precisam ser claros e objetivos