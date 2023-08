MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Empreiteiras da Lava Jato pedem US$ 100 milhões em crédito para obras angolanas

Galpões retornam às ‘origens’ após boom do e-commerce

Aneel decide manter a bandeira verde nas tarifas

Na África, Lula critica ‘neocolonialismo’ de países europeus

Massa debate com Haddad uso de yuan e gasodutos

Braga diz que limitará ações de Conselho Federativo

17 varejistas entram no ‘clube do bilhão’

Em 60 anos, temperaturas máximas diárias avançaram até 3°C no País

Relatos de intolerância religiosa mais que dobram

Lula ignora processo legal e nega ‘pedaladas’

A hora do pluralismo sindical

O GLOBO

Expansão acelerada de benefícios pressiona por nova Reforma da Previdência

É um erro prorrogar incentivos federais a montadoras do Nordeste

Critério paroquial resiste a fim do orçamento secreto

Imparável: Artrose afetará quase 1 bilhão de pessoas até 2050, mostra estudo

Lula conclui visita à África prometendo cooperação

‘Never normal’: Seca e mudanças climáticas ameaçam a navegação global

Placar desfavorável ao PT: Base volta a ser minoria em CPI do MST, que deve pedir indiciamento de aliados de Lula

FOLHA DE S.PAULO

Taxação de produto nocivo pode diminuir carga do IVA

Crise chinesa ameaça venda de minério de ferro do Brasil

Projeto contra golpetismo trava e fica à espera de alteração

Lula destrava metade das emendas, mas insatisfação no Congresso cresce

Imposto com maconha já soma US$ 3 bi nos EUA

Brics cresce com reação do Sul Global a sanções

Cerveja, refrigerantes e gasolina podem aliviar alíquota do novo IVA

País asiático reduz imposto sobre transações na bolsa

IA consegue detectar o que se digita pelo som das teclas

Endividados e prontos para gastar

Índia passeia pela Lua, Rússia recolhe cacos e Japão inicia

No país do Lula, por que as pessoas caíram na propaganda enganosa da 123milhas?

Um novo passo rumo à segurança jurídica nas eleições e a descrença popular

Cresce insatisfação com ritmo para liberar emendas, Congresso está POP

Tubarões e raias em extinção são vendidos no maior mercado da Amazônia.

VALOR ECONÔMICO

Brasil tinha 3,8 mil companhias em recuperação judicial no 1º semestre

Setor de cana-de-açúcar lidera o número de processos, com 38,6 empresas a cada mil; pedidos somaram 593 no período, recorde em três anos

Sem impulso do agro, PIB deve crescer cerca de 0,3% no 2º tri

A indústria e os serviços, por sua vez, devem subir 0,5% cada, ante queda de 0,1% e alta de 0,6%, pela ordem, no primeiro trimestre, estimam economistas

Pacote para elevar receitas ainda enfrenta resistências

As medidas que dependem do Congresso são a maioria para que o governo consiga arrecadar os R$ 130 bilhões estimados para fechar a conta no ano que vem.

Terminais de contêiner estão perto do limite

Situação é mais crítica no maior porto do país, onde um navio precisa esperar cerca de 18 horas para atracar, o dobro do prazo de 2019; Autoridade Portuária de Santos nega haver saturação. A falta de investimento e as travas do PT contra o progresso, este é o exemplo para entender, a urgência de se privatizar pra avançar no desenvolvimento.Tarcísio faz o que pode.

‘Valor 1000’ destaca líderes e debate reforma

As 27 empresas vencedoras foram classificadas a partir dos balanços e das práticas nas áreas ambiental, social e de governança e serão conhecidas nesta segunda-feira (28). Estes estarão em destaques como heróis da ‘marolinha’ do atraso petista.

Energia nova até 2029 é 93% solar e eólica

Levantamento da Abraceel mostra que as usinas eólicas e solar aumentaram este ano a participação no conjunto de novos projetos em 11 pontos percentuais em relação ao ano passado. Com investimento no mercado aberto privatizado da Eletrobrás, teremos a tarifa mais baixa de energia, e com isso, melhora o nível de investimento em novas tecnologias para a indústria, bastando apenas projetos de incentivos dos governos estaduais, uma vez que estão ausente de boas ideias e praticas, projetos na área do governo federal.

Reforma não deve facilitar votações de interesse do governo

Para auxiliares de Lula, ‘faturas’ de Lira continuarão a chegar, mesmo em menor escala. O Brasil de olho no congresso nacional, tem mais audiência que as mídias tradicionais, até em redes sociais. Deputados Estaduais e Federais devem estar atentos e mais envolvidos. Não adianta tentar estuprar carreiras políticas para atingir objetivo do poder imposto. Prender, atacar com falsos crimes, que na liturgias da real, até o povo mais simples, aprendeu a ler, e a interpretar os verdadeiros fake news políticos dos bastidores desta cúpula de criminosos.

Estagnação abala contrato social na China

O aperto implacável de Pequim sobre os financiamentos a incorporadoras foram golpe para muitas famílias elitizadas numa China socialista, onde a desigualdade é a maior do mundo.

Laboratório econômico argentino

Mais do mesmo ou salto no escuro, o dilema argentino

Milei propõe uma terapia de choque para a Argentina, baseada num receituário ideológico libertário nunca testado em nenhuma economia importante. A pergunta que os argentinos se faz, a mesma que no futuro os brasileiros se farão: Na situação, tem alguma coisa a mais pra perder?

O Brasil do atraso

Brasil tem o gás para seu crescimento

Enquanto o gás que pode chegar a consumo é ré-injetado, a indústria é obrigada a retardar a transição da matriz energética, o que para o país é muito ruim

O mercado de trabalho e a Esfinge

Se robôs e IA forem utilizados mais para substituir o fator trabalho, e menos para complementar a capacidade de trabalhadores em executar funções, os efeitos líquidos no emprego podem ser negativos

A profecia esta vindo a galope

China usa poder econômico e seduz Sul Global para redesenhar ordem mundial

Ações de Pequim buscam ampliar sua influência sobre a ONU e outros organismos multilaterais de governança

A Coroa STF decide o futuro dos cursos de medicina nesta semana

Principal ponto de discussão entre os ministros da Corte deve ser sobre o destino de 10 mil vagas pleiteadas com liminar

Produtor que guardou soja colhida em fevereiro só perdeu dinheiro em 2023

Estudo da EsalqLog mostra que os valores no mercado interno caíram mês após mês, gerando perda na receita líquida de quem pretendia vender mais tarde

Jornal Imparcial

GAZETA DO POVO

Mauro Cid volta à PF para novo depoimento nesta segunda sobre contratação de hacker

Foto da ficha policial de Trump virá ícone pop e rende US$ 7,1 milhões com a venda de produtos.

Se vender droga é crime, comprar também é

Apesar das criticas aos sigilos de Bolsonaro, a falta de transparência é uma das marcas do Lula 3

Lula, tigrão com a Europa e tchutchuca com a China

Vale do Lítio é aposta do governo Zema para reviver uma das regiões mais pobres do país

Vivek Kamswamy, o republicano “anti-woke” que quer desbancar Trump na corrida eleitoral

Envergonhada? Janja aproveita meme para criticar atuação “conservadora” de Zanin no STF

O coração do Faustão e a corrupção entranhada em nós

Contrato de R$ 12 milhões entre UFS e Fundação tem salário de quase meio milhão

O financiamento dos sindicatos ‘pelegos’ nas mãos do Supremo

Filhas, irmãs e netas solteiras receberam R$ 134 bilhões em pensões pela coroa do STF

Cortina de fumaça: traficantes exibem fuzis, mas o “desarmamento” só vale para CACs

MATÉRIA EM FOCO

Taxação de produto nocivo pode diminuir carga do IVA

Imposto seletivo sobre bebida, fumo e combustíveis permitiria tributação menor sobre as demais mercadorias.Teme-se que, ao substituir cinco tributos hoje incidentes sobre o consumo, esse IVA precise ter uma alíquota excessivamente alta, o que dificultaria politicamente sua aprovação. O imposto seletivo, sobre artigos como tabaco, álcool e gasolina, pode atenuar o problema. O Brasil já arrecadou 2,5% do PIB sobretaxando produtos nocivos, mas o percentual caiu abaixo de 1% nos últimos anos.A taxação, que é eficaz e tem boa aceitação social, pode incluir produtos como açúcar e carne.O imposto seletivo, que prevê uma tributação maior sobre produtos e serviços que prejudicam a saúde e o ambiente, foi criado para inibir o consumo desses itens. No entanto, numa contradição já instalada em inúmeros países, a taxa adicional passou a ser importante fonte de arrecadação, porque as pessoas não pararam de consumir os produtos. Leia mais na (Folha)

Empreiteiras da Lava Jato pedem US$ 100 milhões em crédito para obras angolanas

Lula quer volta de financiamentos; Haddad vê ‘ambiente delicado’. Casos de corrupção apurados pela Lava Jato paralisaram as operações de crédito oito anos atrás. Dezoito empresas, entre as quais algumas das principais construtoras do País investigadas na operação, aproveitaram a presença do presidente em Luanda para pedir a reabertura dos financiamentos no país. O valor pode chegar a US$ 100 milhões (por volta de R$ 487 milhões). Apesar de Lula ter tomado a decisão política e dito que retomará os financiamentos, integrantes do governo veem potencial de embates e desgaste político, sobretudo no Congresso, dado o histórico da Lava Jato. Em acordo de leniência nos EUA, a Odebrecht confessou o pagamento de propinas estimadas em U$ 788 milhões a políticos e servidores em 12 países, inclusive Brasil e Angola. O próprio Lula virou réu numa ação penal, acusado de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de influência internacional, em decorrência de delações dos executivos da construtora. O caso ficou conhecido como “esquema Angola” e foi apurado na Operação Janus. Havia suspeita sobre a atuação dele entre 2008 e 2015, no cargo de presidente e fora dele. Os ex-executivos da Odebrecht relataram conversas com pedido de ajuda a Lula. Havia suspeita de repasses de R$ 30 milhões à empresa de um sobrinho de Lula e pagamentos por palestras do petista, como contrapartida, além de despesas de familiares. Depois, Marcelo Odebrecht voltou atrás, e os depoimentos se chocaram. O Ministério Público chegou a pedir a absolvição do petista, em parte dos crimes. Lula negou irregularidades, e sua defesa conseguiu encerrar o processo no Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, porém o caso não foi encerrado, Lula não deixou de ser imputado pelos crimes confessos dos envolvidos, inclusive com dinheiro já devolvido aos cofres públicos da União. A condição destas empresas envolvidas é muito delicado. Leia mais no (Estado)