Manchete dos Jornais desta Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

Manchete: Com alta de insumos, safra será a mais cara da história

‘Crescimento no 1.º tri não é sinal de recuperação’

Empresa já foi punida por colaboração com a tortura

Volkswagen é acusada de adoção de trabalho escravo na ditadura

Com aumento de mais de 100%, fertilizante desequilibrou os custos

Cresce a procura por bioinsumos para driblar a alta de preços

Delegacia da mulher reduz mortes, mas a queda é menor entre negras

Sobe para 84 número de mortos após chuva no Recife

Manchete: Redução de imposto não alivia inflação

Tragédia em reprise: Chuvas deixam 79 mortos em Pernambuco

Marcha lenta: Prioridades do governo empacam no Congresso

Manchete: Situação econômica influi muito no voto, diz maioria (DATA FOLHA)

TCU questiona Aneel sobre benefício a empresa da J&F

Prazo para enviar declaração do IR 2022 acaba nesta terça

Corretoras de criptomoedas já negociam ‘meia Bolsa’ e BC apressa regulação

Celular causa 1 acidente a cada 3 dias em rodovias federais

PRF diz que asfixia em viatura em Sergipe foi conduta isolada

Chuvas deixam ao menos 84 mortos na região metropolitana do Recife

C.S.I. brasileiro avança, mas falta de peritos é entrave

O futuro é limpo

Guerra acelera transição energética no mundo e Brasil pode ter ganhos com energias renováveis com investimentos de R$ 250 bilhões em dez anos

Cooperativa de Goiás transforma dejeto animal em biogás

Empresas buscam formas de otimizar recursos com 5G

Segundo estudo da KMPG, 71% dos executivos afirmam que as corporações onde atuam planejam utilizar o 5G em até cinco anos. Setor deve contratar 797 mil profissionais até 2025. Demanda do setor inclui especialistas em telecomunicações, engenheiros e cientistas de dados

Analistas projetam PIB, inflação e juros mais altos

Entre os dias 24 e 27 de maio, o Valor consultou mais de 100 instituições financeiras e consultorias sobre projeções de inflação, taxa básica de juros e PIB neste ano e em 2023

Regionalização do saneamento enfrenta recusa de municípios

Resistência pode inviabilizar projetos, como nos casos de Rondônia e Acre, cujas capitais rejeitam participar dos blocos regionas

Demanda deve reduzir custo da construção

Queda na procura por materiais, principalmente no varejo, leva fabricantes a segurar reajustes e INCC, que acumula alta de 11,2% nos últimos 12 meses, tende a perder fôlego

Propósito no trabalho

Para Marc Hasson, CEO da multinacional alemã Boehringer Ingelheim Brasil, as pessoas não querem um emprego só pelo dinheiro, elas também têm vontade de fazer a diferença na vida dos outros

Chuvas matam mais de 80 no Recife

Nove municípios de Pernambuco decretaram situação de emergência; na capital há pelo menos 4 mil pessoas desabrigadas e calcula-se que cerca de 60 estejam desaparecidas

Evasão escolar cai, mas segue alta

No ano passado, 2,72 milhões de jovens entre 15 e 21 anos estavam fora da escola, segundo levantamento, percentual de 12,2% dos 22,31 milhões de brasileiros nessa faixa etária

Pleito de R$ 36 bi de teles gera embate com a Anatel

Telefônica (dona da marca Vivo), Oi, Claro e Sercomtel reivindicam a reparação por supostos prejuízos acumulados com a manutenção da oferta e dos investimentos no serviço de telefonia fixa

Contratando problemas fiscais para o futuro

Aumentar gastos e reduzir impostos com base em melhora temporária de indicadores fiscais é perigoso para as contas públicas

Ajuste por tributo indireto corrói PIB, diz estudo

Impostos diretos não têm impacto significativo sobre crescimento, aponta pesquisa com países da OCDE

Esquerdista e populista vão ao 2º turno na Colômbia

O ex-guerrilheiro Gistavo Petro e o empresário Rodolfo Hernández disputarão o segundo turno da eleição presidencial em 19 de junho. Expectativa é de disputa apertada

2,7 milhões de jovens estão fora da escola

De cada 100 pessoas de 15 a 21 anos no país, 12 não têm ensino médio e estão fora da sala de aula. Sistema quer identificar aluno que deseja abandonar estudo. Imds negocia com governos acordos de cooperação técnica para identificar jovens mais propensos a abandonar a escola e sugerir ações para evitar que isso se concretize

TJ derruba leis que ameaçam contratos de saneamento no RJ

As normas ameaçavam o equilíbrio financeiro dos contratos e poderiam onerar os cofres públicos.

Após cerveja, aveia e xampu têm embalagem retornável

Grandes grupos, como Nestlé e Boticário, iniciam projetos pilotos

Inflação surpreende e mercado cogita Selic ainda mais alta

Aumenta quantidade de instituições que esperam elevação de juros adicional na reunião de agosto