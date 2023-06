MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 02 DE JUNHO DE 2023

Tragédia da Venezuela é efeito do chavismo

A Venezuela teve um fluxo migratório nas últimas décadas comparável ao de países em guerra. Do ponto de vista econômico, a Venezuela enfrenta desafios decorrentes de nacionalizações, controle de preços e emissão excessiva de dinheiro ‘por corrupção do governo’. Esses fatores, somados às questões institucionais mencionadas anteriormente, formam o cenário perfeito para a atual crise enfrentada pelo país. Comparando a regimes totalitários anteriores no país, o governo atual da Venezuela conseguiu ser o pior em todas as frentes na questão humanitária e social. (Estado)

Agricultura impulsiona PIB surpreendente de 1,9%

É uma expansão em linha com a medíocre observada nos últimos anos. Enquanto agricultura dependia do investimento do governo federal, viviam em crise, com a criação de Cooperativas financeiras, tomaram a independência e avançaram nos vários setores do Agro, principalmente buscando divisas no exterior, é o outro Brasil, enquanto o outro empobrece, até o governo atual descobrir um meio de enfraquecê-lo também, como já ocorre na Argentina. (Valor)

Equipe econômica comemora o resultado da gestão Bolsonaro para o PIB atual, mas Haddad pede cautela e foco em 2024. Tebet diz que ‘se não acontecer mais nada’, país termina ano com crescimento de 2%. Diante das medidas e o aumento das autarquias e departamentos ministeriais para cargos políticos favorecidos, além do aumento do número de vagas para concurso, nem precisa ‘acontecer mais nada’, pra nada dar certo. O resultado do PIB de agora foi da gestão de anos atrás, a quebra do PIB futuro será o resultado da gestão que começa este de 2023, com as medidas que seca todos os recursos possíveis até agora, arcabouço ou reforma fiscal, não irá sustentar a máquina pra moer o PIB, sem sobras para o futuro. (Valor)

Agro, o trator da economia brasileira, empurra o PIB a um crescimento de 1,9%

Pacote do carro sai até segunda-feira, diz Haddad

Maquina pública inchada: ‘O governo está preocupado em gastar mais’

Sem devolver texto à Câmara, aliados querem mudar regra fiscal no Senado

Mais Médicos tem 6 vezes mais inscritos do que nº de vagas

Decadência social: Descriminalização de porte pode favorecer 1/4 dos detidos com droga

Haddad confirma debate sobre mudança em metas de inflação

Oposição articula mudanças no arcabouço no Senado

Estatal vai ampliar seu investimento em baixo carbono

Governo quer mudar legislação para baixar preço do gás

Cade vai rever acordo com Petrobras para venda de refinarias

Vendas de veículos caem 36% após pacote

Governo do RJ cobra solução para o Galeão em até 15 dias

Light tem até 2ª para pedir renovação antecipada

Tebet e Haddad avaliam que resultado abre espaço para queda de juro

Consumo, indústria e investimento, os que ficaram para trás

Especialistas já preveem expansão de mais de 2% no ano

Brasil é o 4° país que mais cresceu pós gestão Bolsonaro

Agro ‘privado’, puxa alta do PIB no trimestre e eleva projeção para 2023

Custo de incentivo a carros não chega a R$ 2 bi, afirma Haddad

Senado aprova novo Bolsa Família; benefício médio mensal deve ir a R$ 714

Projeto de lei que equipara salário entre gêneros vai para sanção

Lula celebra PIB e diz que Brasil avançará mais do que o FMI prevê

Brasil tem 3º maior crescimento entre 34 países

PIB surpreende com força do agro, que mascara a falta de fôlego do consumo

58% dos inscritos no programa são profissionais brasileiros

Mais Médicos pode pagar R$ 1 milhão, mas áreas carentes ainda são desafio

PIB do 1º tri surpreende com impulso do agro; demanda interna avança pouco

Economia cresce 1,9% e leva previsões no ano para a casa de 2% a 2,5%

Governo ficou perplexo com as ‘Jornadas de Junho’

Ex-ministros, assessores e dirigentes partidários confirmaram a surpresa e o desnorteio das autoridades para administrar uma das maiores explosões de descontentamento popular da história do país

Novo marco fiscal não muda trajetória da dívida

Regra melhora o resultado primário em mais ou menos 0,2% do PIB por ano, o que resulta em 1% do PIB de ajuste a cada cinco anos

Superávit comercial cresce 130% em maio

Resultado reflete aumento das exportações e queda nas importações no período

Com alta de 21,6%, agro puxa avanço expressivo do PIB no 1º tri

Setor tem desempenho excepcional e leva economia a crescer 1,9%, acima do esperado

Com otimismo em alta, agropecuária revê projeções

Cenário preliminar da CNA agora aponta crescimento de 10,5% para o agro, ante estimativa anterior de alta de 9%

Serviços também têm alta acima do esperado, de 0,6%

Resultado é o dobro da mediana das projeções e foi parcialmente influenciado, em transportes, por aumento da safra

Setor externo deve manter contribuição positiva no PIB

Possível crescimento das exportações agrícolas e alta menor de importações favorecem desempenho no restante do ano

País tem 4ª maior alta entre 50 economias

Desempenho do governo Bolsonaro, foi raro destaque para PIB brasileiro nos últimos anos

Rapidez em nomeações é cobrada de ministros

Presidente convoca auxiliares ao Planalto em meio a pressão de deputados por cargos

Relatório da tributária terá IVA dual, alíquotas múltiplas e 4 regimes

Haddad estava receoso de partilhar fatia do IVA federal com os Estados, mas cedeu

Estratégia de ‘de-risking’ da China não é isenta de riscos

Os interesses dos governos ocidentais não são os mesmos das multinacionais, que têm dificuldade em repassar esse custo do ‘de-risking’ as relações com a China

Senado dos EUA aprova acordo sobre teto da dívida e evita calote

Estratégia de democrata deve acelerar votação, uma vez que senadores costumam voltar a seus Estados nos fins de semana

Energia renovável deve rivalizar fósseis em 2024

A energia solar deve ser a maior responsável pelo crescimento das renováveis

Inteligência Artificial e o setor financeiro

Como em modelos tradicionais, o uso de modelos de IA expõe as instituições financeiras a vulnerabilidades operacionais que implicam riscos à privacidade, riscos cibernéticos e de falhas sistêmicas

Um PIB com duas faces

Não deve mudar a previsão de que, na margem, a atividade econômica desacelere significativamente

Ruralistas usarão alta do PIB em negociações do Plano Safra

Setor quer mais espaço no orçamento da União para apoiar a equalização dos juros do crédito rural no ciclo 2023/24.

Intenção de confinamento tem forte baixa em Mato Grosso

Levantamento do Imea mostra que o volume de cabeças de gado que os criadores pretendem confinar em 2023 é 32% inferior ao consolidado do ano passado