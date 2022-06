Manchete dos Jornais desta Sexta-feira, 03 de Junho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: PIB avança 1% no 1º trimestre; projeção para o ano melhora

Ministério vai liberar 4ª dose para os maiores de 50 anos

PIB puxado pelo avanço da vacinação

A volta das máscaras

O prejuízo das obras ‘estruturantes’

Operadoras terão mais dois meses para ativar 5G

Em maio, Caixa bate recordes em crédito imobiliário e agrícola

Reserva de ações da Eletrobras com uso do dinheiro do FGTS começa hoje

Bolsonaro pressiona por decreto de calamidade para ampliar gastos

Para governo, PIB do 1º trimestre mostra desempenho ‘robusto’

Motor do crescimento, demanda externa pode recuar no 2º semestre

Teto do ICMS pode tirar R$ 21 bi da Educação

O Globo

Manchete: PIB cresce 1%, mas incertezas podem frear alta

PPI recomenda estudar desestatização da Petrobras

STF vai mediar discussão sobre ICMS de combustível

Ala política defende decreto de calamidade por subsídio a diesel

Para governo, crescimento do PIB é ‘robusto’ e indica recuperação

‘Após 2 anos de economia aquartelada, o cara sai e compra uma esfiha’

5G: Anatel adia para setembro início da operação nas capitais

IBGE não divulga taxa de poupança por falta de dados

Brasil salta em ranking de crescimento, para 9° lugar

Indicador de confiança, investimento cai 3,5%

Piso frágil: Mudança no ICMS pode dificultar mais o reajuste para professores

Prefeitura oferece 1 milhão de vacinas contra gripe

SP inicia 5ª dose em idosos com baixa imunidade

Folha de S. Paulo

Anatel adia ativação do 5G puro por falta de equipamentos

Vivo e Oi ameaçam devolver telefonia fixa

Diretora da Aneel suspende benefício a térmica da J&F

Bancos melhoram projeções para 2022, mas veem ritmo fraco

Refresco da pandemia faz economia crescer 1% no primeiro trimestre

Privatização da Petrobras não tem prazo para envio, diz governo

Começa período de reserva para ações da Eletrobras

Ciro Nogueira diz que pode haver decreto de calamidade a depender da situação do país

Opep+ concorda em aumentar produção de petróleo para conter alta das cotações

Relator nega compensar estados por corte no ICMS de combustíveis e energia

Saúde autorizará 4ª dose para pessoas acima de 50 anos

98% querem que vacina contra Covid continue gratuita a todos

Ratinho Jr. se declara alinhado a Bolsonaro, defende Moro e apoia crítica a urna eletrônica

Kassio suspende cassação de deputado (por liberdade de expressão) pelo tribunal eleitoral

Valor Econômico

Risco fiscal aumenta e puxa juros

Mercado sente reflexo das discussões sobre a possibilidade de que o governo decrete estado de calamidade pública no país e sobre a imposição de um teto à cobrança de ICMS

Expansão renovável

Com a ambição de atingir 20 GW de capacidade instalada até 2025, braço de energia renovável do grupo português EDP aposta no Brasil como um dos principais vetores de crescimento fora da Europa

Real digital ganha seus contornos

Ideia é em estudo é que sejam necessários agendamento prévio ou limites diários para que os depósitos em bancos ou em instituições de pagamentos sejam convertidos na moeda virtual

Meta de inflação deve ser adiada para 2024?

Demora na decisão pode comprometer parte da credibilidade do Copom

Estudos para privatizar Petrobras têm aval de conselho de ministros

Comitê também deve acompanhar estudos sobre a venda da participação da União nos contratos da PPSA

Economia cresce, mas quadro adverso (mas, para a turma do quanto pior melhor), ameaça o 2º semestre. A expectativa de um cenário desfavorável deve-se ao efeito da forte alta da Selic, às incertezas com as eleições presidenciais e ao quadro internacional com elevação dos juros nos EUA

Economia está melhor do que se podia imaginar há dois anos, diz Nilson Teixeira

Sócio-fundador da Macro Capital afirma que resultados recentes permitem projetar desempenho melhor para o ano

Crédito em tarifa de gás passa de R$ 2 bi, diz Abrace

Valor teria sido recolhido indevidamente pelas distribuidoras por meio da cobrança de PIS/Cofins

A recuperação cíclica da economia brasileira

A reforma tributária-fiscal e a inserção do país nas cadeias globais de valor, agenda que passa por engenhosa abertura comercial, são fundamentais

Resultado reforça pedidos de ajuda da agropecuária

Queda de 8% do PIB na comparação com o primeiro trimestre de 2021 acende luz amarela no setor produtivo

Nunes Marques suspende cassação decidida pelo TSE (por liberdade de expressão)

Integrantes do Supremo criticam ministro por decisão unilateral; Bolsonaro elogia em “live”

Setor externo indica forte contribuição ao PIB

Mesmo com retração global, preço mais alto e importação contida sugerem desempenho positivo

Garcia defende cobrança de mensalidade em universidades para financiar expansão

Apoio do PSDB à chapa de Simone Tebet será definido após convenços, diz governador paulista

Opep elevará produção, mas tendência é petróleo subir

Os EUA pressionam a Arábia Saudita – uma das maiores produtoras do mundo – a compensar a queda na oferta do petróleo russo por causa das sanções ocidentais

Aperto energético faz China recuar na sua meta para renováveis

Em meio à crise energética global, a China deve manter suas metas baseadas na realidade de que o carvão é a principal fonte de energia do país, destacou recentemente o presidente Xi Jinping

Meta climática exige investir US$ 3,3 tri por ano, diz o FMI

Segundo diretora do Fundo, atual volume de financiamento está “bem aquém do necessário”

Inflação faz americanos questionarem se fazer faculdade vale a pena

Só 56% dos americanos adultos com menos de 30 anos que fizeram faculdade disseram que os benefícios de sua educação superam os custos, segundo um estudo do Federal Reserve

Filtro que era só do carro vai para a cidade

A alemã Mann+Hummel adapta produtos, que podem ajudar até a despoluir centros urbanos

Indústria do biodiesel tem oferta para mistura B12

Medida é cogitada para garantir a oferta de diesel no país

América Latina deve sofrer impacto de ciclo de alta nos EUA, diz Citi

Segundo o Citi, a história também revela que quando a inflação está elevada nos EUA, as moedas dos países latino-americanos sofrem mais

STF valida acordos coletivos que restringem direitos trabalhistas

Decisão, por maioria de votos, deve ser seguida por todas as instâncias do Judiciário

Crises do petróleo e gás põe em xeque vida moderna e ordem mundial

Para analistas, não há caminho viável nem para a relação com a Rússia, nem para a transição energética sem a redução do consumo de energia nos países desenvolvidos

José de Souza Martins: No Brasil, um ignorante profissional recebe mais respeito do que um cientista. A Fapesp, que completa 60 anos, tem sido responsável pelo decisivo apoio material a pesquisas em todas as áreas do conhecimento