Manchete dos Jornais desta Sexta-feira, 04 de Fevereiro de 2022

Baixos estoques e desinformação travam imunização infantil

Europa tem oportunidade de controlar surto, diz OMS

Mercado aposta em uma alta de 1 ponto na taxa Selic em março

Onze grupos apresentam propostas para modelo de operação dos jogos

Governo paulista prepara leilão de loteria para março

PEC permite zerar imposto de combustíveis por dois anos

Celso Ming: Energia nuclear é energia limpa?

Socorro para evitar tarifaço em 2022 vai a R$ 10,8 bi, propõe Aneel

Governo elabora decreto que esvazia o licenciamento federal para obras

Desmatamento na Amazônia bate recorde

Empresário ordenou queima de helicópteros do Ibama, diz PF

SP prepara leis para remover moradores

STF torna excepcional o uso da força em operações no Rio

Dengue se espalha e aumenta pressão nos serviços de saúde

87% dos médicos dizem ter pegado covid ou conhecem colega que teve

Oito Estados e DF estão com taxa de ocupação de UTIs em alerta crítico

Facebook tem a maior perda de valor de ações da História dos EUA

BC informa 2° vazamento do Pix em menos de 15 dias

‘A prova de vida presencial beirava o desrespeito’

Lucro da Amazon dobra no último trimestre de 2021

XP e criador da Buscapé vão investir em start-ups

Secretário-geral diz que ingresso do Brasil interessa à OCDE

Nova política de privacidade da Apple causa estrago nas redes

Pequenos negócios geraram 78% das vagas formais em 2021

PEC estende redução de imposto à gasolina

No DF, coronavírus contamina 50 profissionais de saúde por dia

Rastro da Ômicron

Governadores se dividem entre renúncia e reeleição

Credores do Hopi Hari aprovam plano de recuperação com previsão de investir R$ 150 mi

Elena Landau vai coordenar programa de Simone Tebet

Reforma é consenso entre assessores de pré-candidatos

Empréstimo ao setor elétrico para bancar térmicas pode chegar a R$ 10,8 bilhões

BC informa que 2.000 chaves Pix foram expostas

Uso do bafômetro viola proteção de dados, decide Justiça do Trabalho

721 mil cartões foram alvo de vazamento no país em 2021

Entenda como dólar, tributos e cotação internacional atuam na formação dos preços dos combustíveis

Lula diz que não manterá preços vinculados ao dólar

Domésticas são resgatadas em condições análogas à escravidão

Planalto dribla Guedes e cria PEC com amplo corte de tributo de combustível

Governo estuda elevar benefícios para servidores em vez de salários

Congoleses como Moise estão entre mais mal pagos no Brasil

Governo e Prefeitura de São Paulo deixam 14 mil crianças sem escola

Polícia Militar do Rio mata ao menos seis e prende sete em operação na Baixada Fluminense

Bombeiros encontram 15º corpo em Franco da Rocha (SP)

Obras contra enchente opõem Bolsonaro e Doria em luta por verba

Não quero que meus filhos cresçam no Brasil, diz ativista

Sindicalismo independente começa a surgir no México

Funcionários de uma fábrica da GM trocaram um sindicato tradicional – que mais atendia os interesses dos patrões – por um grupo de oposição liderado pelos trabalhadores da unidade. A mudança pode afetar salários e custos para as empresas no México

Espanha desfaz reforma trabalhista liberalizante

A reforma trabalhista do governo socialista foi aprovada por 175 a 174 votos graças ao o apoio sem precedentes da oposição de centro-direita Ciudadanos e do conservador partido catalão pró-independência PdeCat

Planalto articula e PEC pode custar R$ 54 bi à arrecadação

Ala política do governo atuou para aprovar uma PEC que permita ao presidente Jair Bolsonaro zerar os impostos sobre todos os combustíveis, incluindo a gasolina

Estudo mostra o avanço lento da privatização

Segundo levantamento, a quantidade de empresas federais, incluindo aquelas sob o guarda-chuva direto da União e subsidiárias de holdings, caiu de 230, em 2016, para 155 em 2021

Pix sofre 3º vazamento em seis meses

Desta vez, o invasor teve acesso a dados cadastrais vinculados a 2,1 mil chaves Pix registradas no LogBank. Novo vazamento ameaça credibilidade do Pix. BC relatou ontem terceiro vazamento de dados em seis meses

Crise hídrica custou R$ 28 bilhões para o país, aponta ministério

Cálculo considera gasto com medidas emergenciais para evitar apagões e com o programa racionamento compulsório do consumo à população

BNDES reforça aposta em saneamento básico

Previsão é fazer novos leilões neste ano no Rio Grande do Sul, Ceará, além de mais um bloco em Alagoas

Concorrência em ferrovias

Impacto sobre as atuais concessionárias devido a novas autorizações podem gerar pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro

Petrobras avalia novos mercados na transição energética

Petrobras analisa oportunidades em pequenas usinas nucleares, energia geotérmica e diferentes tipos de eólica e fotovoltaica

Indicador de preços de alimentos da FAO foi recorde em janeiro

No mês passado, óleos vegetais e laticínios puxaram a alta, parcialmente compensada pela queda das cotações do açúcar

Inflação deve seguir elevada por mais tempo, diz Lagarde

Ela disse ainda que há sinais de que os gargalos na cadeia de abastecimento estão começando a se desfazer