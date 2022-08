Manchete dos Jornais desta Sexta-feira, 05 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Grupo de notáveis propõe licença limitada para gastar e nova proteção social

Quem usa o 4G não precisa trocar de plano

São Paulo estreia 5G, mas internet ultraveloz não chegou para todos

Bolsonaro sanciona piso nacional para enfermeiros

Petrobras reduz preço do diesel em R$ 0,20

Juro de consignado do Auxílio não terá teto e já chega a 86% ao ano

Plano prevê ‘licença’ para aumento temporário de despesas públicas

Entenda o que o ‘Grupo dos Seis’ propõe

Estudo revela potencial de lagos da Amazônia contra crise climática

SP treina maternidades e escolas para conter varíola dos macacos

México retoma a exigência de visto físico de brasileiros

O Globo

Manchete: Ceperj: escândalo atinge líder do governo do Rio

Epidemia de dengue matou 25 por semana em 2022

É inaceitável atraso na regulação do mercado de carbono

Petróleo recua a patamares pré-guerra

Após alta dos juros, Bolsa sobe 2%, e dólar recua 1%, a R$ 5,22

Petrobras reduz preço do diesel nas refinarias

Anatel notifica teles para acompanhar cobertura da nova tecnologia

Presidente de Portugal sanciona visto para procurar trabalho

Atividades ilegais geraram prejuízo de R$ 336 bilhões em 2021

Planos querem mudar projeto sobre rol da ANS

Estreia desigual

Folha de S. Paulo

Manchete: Liberalismo exige democracia, afirma presidente da Fiesp

Câmara aprova projeto que proíbe discriminação em concurso público

Crédito de R$ 3.000 pode virar dívida de mais de R$ 5.000

MP eleva a 40% o limite do consignado para servidores

Figuras dos governos FHC, Lula e Temer propõem renda mínima extrateto

Bolsonaro sanciona piso da enfermagem, mas veta reajuste

Manifesto organizado por entidades defende a soberania do voto

Governo prevê contas pressionadas e retorno ao déficit em 2023

5G faz estreia em São Paulo com alta velocidade, mas abaixo do potencial

Poupança tem saque líquido recorde para julho, de R$ 12,663 bi

Bolsa fecha seu melhor dia em dois meses e dólar recua 1% após Selic

Mercado ilegal causa prejuízo de quase R$ 337 bilhões no Brasil

Petrobras anuncia corte de R$ 0,20 no preço do diesel

SP cria rede de hospitais para casos de varíola dos macacos

ONGs questionam Itamaraty por suspensão de visto a afegãos

Gazeta do Povo

Câmara aprova projeto de Lei que cria a norma geral dos concursos

Cerca de R$ 9,2 bilhões do saque extraordinário voltarão ao FGTS

Quem tem mais e menos confiança no país, e o que isso indica para a economia

Petroquímica, setor de luxo e automóveis

O que pode parar se a Rússia cortar totalmente o gás para a Europa

Gestão de bacias hidrográficas no PR tem metade dos comitês sem plano diretor concluído

Nancy Pelosi em Taiwan e o aviso contra aventuras imperialistas

Bolsonaro sanciona piso salarial para enfermagem, mas veta reajuste automático

Falta de profissionais de tecnologia no mercado brasileiro: um desafio a ser superado

Guilherme Fiuza: “Estamos vendo as instituições se desmanchando ao vivo”a

Poupança tem retirada líquida de R$ 12,66 bilhões em julho, informa BC

Prática do rebate por operadoras de auxílio-alimentação passará a ser ilergal

Valor Econômico

(CAPA) É possível desarmar a bomba fiscal?

Na economia, quem assumir em 2023 enfrentará inflação, baixo crescimento, ‘bomba fiscal’ e necessidade de aliviar a fome de milhões

Consignado sobe em meio a endividamento recorde

Aumento dos limites do crédito consignado ainda está sob análise bancos, mas prevalece entre eles um tom de cautela com medida num momento delicado para a economia

Após pressão, Petrobras reduz preço do diesel

Para economistas, a redução terá impacto desprezível na inflação. Sob pressão, Petrobras reduz 3,56% no óleo diesel.Estatal corta em R$ 0,20 o preço médio de venda do diesel das refinarias às distribuidoras, mas margem para redução era mais do que o dobro, apontam analistas

Estados deverão receber R$ 760 milhões este mês de compensação por etanol

Medida faz parte do “pacote de bondades” da Emenda Constitucional 123

Redução da gasolina é ‘ponta do iceberg’, diz Sachsida

Ministro diz que governo deve promover novas reduções tributárias

Governo bloqueia R$ 7,6 bi em emendas

Com o Congresso desacelerando os trabalhos devido à proximidade das eleições, é possível que a medida não tenha impacto nas votações de interesse do governo

Indicação de fim do ciclo de alta da Selic anima mercados

Fluxo de entrada de recursos nos mercados de juros e de renda fixa ajudou a derrubar o dólar em 1,06%, para R$ 5,22

Juros globais alimentam os temores de recessão

Mercados passaram a ver, em muitos países, juros de curto prazo acima das taxas de longas, o que fortaleceu ainda mais a sensação de recessão à frente

Incertezas acendem luz amarela no mercado de trabalho, aponta FGV

Eleições, inflação persistente e juros mais elevados alimentam dúvidas no empresariado sobre necessidade de novas contratações

A economia pode virar o jogo eleitoral

Se Bolsonaro conseguir ser reeleito, Guedes continuará ministro da Economia

Derrubada de veto presidencial muda cálculo e alimenta disputa entre Estados e União por ICMS. União e Estados divergem sobre metodologia de cálculo da compensação por perda de receita

Saúde mental enfrenta ‘vazio’ no país, criticam especialistas

SUS é incapaz de atender demanda crescente por tratamento

SP cria rede para combater varíola dos macacos

Estado concentra a maioria das infecções detectadas no país, com aproximadamente 1.300 casos

Estudo aponta irregularidades em desmate legal na BA

Autorizações para derrubada de árvores estão concentradas no oeste do Estado, região de cultivo de soja, milho e algodão

Governo bloqueia R$ 7,6 bilhões em emendas de relator

Recursos precisaram ser contingenciados para que o teto de gastos deste ano fosse cumprido

Turbulência global neste 2º semestre

As manobras militares chineses ao redor de Taiwan acrescentaram mais um fator de risco a um semestre que promete ser tenso em boa parte do mundo

Desconfiança paira sobre plano econômico argentino

Para analistas ouvidos pelo Valor, medidas anunciadas pelo superministro da Economia, Sergio Massa, são insuficientes para reverter crise

Massa é quase um premiê, e Fernández perde poder

Para site argentino, chegada de Massa ao ministério foi a forma de o peronismo lançar um golpe palaciano sem o dar oficialmente

Exportação de gás reduz déficit comercial americano

O déficit comercial de bens e serviços dos EUA caiu 6,2% em junho, para US$ 79,6 bilhões, segundo dados oficiais. É a primeira vez que o déficit cai abaixo de US$ 80 bilhões desde dezembro de 2021

Manobras chinesas afetam comércio de Taiwan

As manobras chinesas vão durar quatro dias, incluem o disparo de cerca de uma dúzia de mísseis e ocorrem em seis zonas delimitadas pelos militares da China

Consignado no Auxílio Brasil é péssima ideia

As evidências mostram que, do ponto de vista de política pública de combate à pobreza, o crédito em geral não deve ser prioridade

A política econômica em 2023

Inflação e juros devem seguir altos em 2023, independentemente de quem vencer as eleições de outubro

Na corrida do 5G, TIM sai na frente em São Paulo

Tele lançou sua rede em toda a capital, o dobro de Vivo e Claro

Exportação de carne bovina perde ritmo

Mesmo assim, diz Abrafrigo, receita dos embarques subiu 46,65% nos primeiros sete meses do ano, para US$ 5,1 bilhões

Tilápia avança nas águas da Bom Futuro

Produção de pescados responde por um fatia pequena da receita do grupo, mas tem papel central no uso de área com solo infértil

Ambev vai produzir lúpulo em fazenda vertical em SP

Projeto será conduzido em parceria com a startup 100% Livre

Taxas de juros desabam após Copom e dão apoio ao Ibovespa

Leitura de que Selic deve ser mantida em 13,75% predomina e sustenta rali de ativos de risco

Juros globais fortalecem temores de recessão

Correlação entre inversão da curva de juros (quando as taxas curtas ficam mais altas do que as longas) e recessão meses depois é um fator que sempre se mantém no radar

Inflação faz BC britânico subir os juros para 1,75%

Numa mudança de rumo, o BoE informou que uma elevação maior dos juros foi necessária visto que a inflação aumentou significativamente

STF suspende modulação sobre terceirização

Proclamação do julgamento foi suspensa para análise do Plenário devido a relevância da matéria