MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 09 DE JUNHO DE 2023

Mancha para Jesus reúne multidão em São Paulo e tem vaia a Lula FOLHA

‘Crimes transnacional e ambiental têm crescido e ameaçam Estado’

Tráfico e bio-pirataria preocupam, diz comandante da Marinha VALOR

Transporte por aplicativo abre espaço para corrida negociada

99 amplia para mais cidades opção de serviço em teste desde fevereiro deste ano no país; sistema é a base da operação da concorrente americana In-Drive VALOR

Tratado dos plásticos deve ter primeira versão no fim do ano

Mais de 10 bilhões de toneladas de plástico foram produzidas desde 1950 no mundo e mais de sete bilhões de toneladas se transformaram em lixo VALOR

O ESTADO DE S.PAULO

Metade do dinheiro ‘esquecido’ nos bancos não foi resgatado

Governo consultará setores impactados por medida

Plano para mercado de carbono atinge mais a grande indústria

App de transporte abre espaço para passageiro ‘pechinchar’ tarifa

Estado de SP confirma 1º caso de contaminação por super fungo

El Niño começa e previsão é que seja dos mais intensos

Partidos da base tentam alterar mais MPs do que a oposição

O GLOBO

Lá fora, governos ajudam na transição para o elétrico

Efeito dominó: Na esteira das montadoras, setor de autopeças dá férias coletivas

Existência de quase 10 milhões de analfabetos envergonha o Brasil

Repressão é razão da queda no desmatamento

Marcha: evangélicos vaiam ministro e aplaudem Tarcísio

FOLHA DE S.PAULO

Planos de saúde ressarcem só 40% dos gastos no SUS

Ao menos 12 estados e DF dão reajustes a servidores em 2023

Vagas de altos salários têm mais homens e pós-graduados

Acabar com a Zona Franca é destruir e queimar a floresta

Banco dos Brics nega aval à Argentina, e Brasil tenta ampliar a instituição

Contra ‘gatonet’, agência quer cortar sinal de horário nobre

Marcha para Jesus tenta se afastar da política, mas vaia Lula

Fumaça cobre os EUA, e Washington

Ferida eleitoral ‘e Moral’, mantêm Lula longe dos evangélicos

EL Niño começa e pode causar calor recorde em 2024

VALOR ECONÔMICO

Inflação menor e regra fiscal derrubam juro futuro

Surpresas com IPCA e PIB, além do arcabouço, elevam expectativa de corte na Selic em agosto

Fundo regional ameaça consenso sobre reforma

A desunião que começa a se desenhar, tanto entre Estados quanto entre municípios, pode ser decisiva para que o texto não avance

STF mantém ISS na sede das empresas

Decisão da Corte atende empresas de planos de saúde, meios de pagamento, administração de fundos, consórcio e leasing, que devem pagar o imposto para as cidades onde estão instaladas

Frigoríficos têm alta em papéis, apesar da ‘gripe’

Levantamento do Valor Data mostra que, de 15 de maio até 7 de junho, as ações das quatro maiores empresas do setor subiram, puxadas por sinais de melhora em suas margens operacionais

China investe US$ 13 bi em setor elétrico brasileiro

O país já é um dos principais investidores no segmento; entre 2007 e 2021, as elétricas chinesas aplicaram no Brasil o montante de US$ 32 bilhões

Custo da energia é entrave a plano de reindustrialização

Análise da consultoria GO Associados aponta que ‘dolarização’ nos reajustes da tarifa de eletricidade tem impactos sobre o custo Brasil

Aposta de deflação em junho ganha força entre economistas

Resultado do IPCA em maio e expectativa de queda nos preços de carros e alimentos com alta comportada sustentam previsões

Sob controle em ano eleitoral, ‘a colônia’ Argentina ‘também’ ganha socorro da China

Governo anuncia “sucesso” de swap de dívida pública com a China, a maior operação desse tipo da história da Argentina

Copel sugere mudanças no estatuto para privatização

Medida visa listagem de ações no Novo Mercado da B3, aumento do capital social, exclusão dos dispositivos da Lei das Estatais, mecanismo de proteção e criação de “golden share”

