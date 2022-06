Manchete dos Jornais desta Sexta-feira, 10 de Junho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Diante de Bolsonaro, Biden defende democracia e Amazônia

Decisão da Justiça pode afetar Censo, diz IBGE

Ministério vê a ‘reta final da energia fóssil’

Governo quer vender parte do óleo extraído no pré-sal

Energia elétrica dá alívio e inflação desacelera para 0,47% em maio

Imposto menor não reduz inflação, diz FGV

Venda deve levar a mudanças em conselho e comando da Eletrobras

Venda da Eletrobras atinge R$ 33,7 bi

STJ prevê liberar remédios fora do rol da ANS com evidência científica

O Globo

Manchete: Bolsonaro e Guedes fazem apelo por controle de preços

Projetos para ampliar cobertura surgem no Congresso

União prevê levantar R$ 400 bilhões com pré-sal

Coelho é pressionado por parte do colegiado a renunciar

Plano de saúde: decisão do STJ poderá ser contestada no Supremo

Alta de preços não poupa o pingado com pão na chapa

‘Tem que para a Rússia não invadir a Ucrânia’

Guedes ‘enterra’ reajuste para funcionalismo federal

ICMS: relator vê impacto de R$ 53,5 bi para estados

Operação é a maior desde a venda da Telebrás, na década de 1990

Eletrobras é privatizada, com ação fixada a R$ 42

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro diz a Biden que sairá de forma democrática

Propostas de americano têm baixo engajamento na cúpula

Hospitais particulares registram alta de 94% dos casos de coronavírus

Norte-Sul passa a transportar açúcar com terminal em M

STF veta leis que obrigavam extensão de promoções a clientes antigos

Bolsa de SP sofre 5ª queda ante temor de inflação nos EUA

Petrobras diz que conselho discutiu mudança de CEO, mas nenhuma decisão foi tomada

Gasolina e diesel no Brasil estão R$ 0,89 abaixo das cotações internacionais, afirma entidade

Refinaria de fundo árabe pede a Guedes ajuda sobre Petrobras

Preços começaram a perder velocidade, afirma Guedes

Inflação é menor que a esperada e fica abaixo de 1% após três meses

Em resposta, varejo reivindica cesta básica na redução de ICMS

Bolsonaro e Guedes pedem aos supermercados que segurem preços

Sobe taxa de ocupação de UTIs em GO e PE

Afastamentos por Covid de profissionais da saúde quadruplicam em SP

Valor Econômico

Privatização da Eletrobras movimenta R$ 33,7 bilhões

Trabalhadores que investiram via FGTS vão ficar comR$ 6 bilhões em ações, que era o valor máximo para esse tipo de reserva

Projeto antecipa receita da União com óleo e gás

Proposta do governo enviada ao Congresso quer aproveitar petróleo em alta, mas sofre críticas de especialistas

Governo pede que empresas segurem preços

Em 12 meses, IPCA acumula alta de 11,73%, há nove meses acima de dois dígitos

Guedes confirma que servidor ficará sem reajuste

Ministro relativiza falta de reajuste com o argumento de que governo reduziu imposto para “200 milhões de brasileiros”

Gasolina tem defasagem de 19% no preço, dizem analistas

Valor abaixo da paridade internacional cria risco de desabastecimento de diesel no país

Argentina quer barrar diesel a veículos de fora

Estrangeiros terão de pagar sobretaxa de 60% no preço do diesel tipo premium para abastecer em ppostos argentinos

Inflação online dá sinais de queda nos EUA

Os dados mostraram que os preços de produtos online subiram 2% ao ano em maio, de uma alta de 2,9% em abril e de 3,6% em março

Brasil busca frear na OMC o protecionismo agrícola

Tentativa de países de proteger seus mercados agrícolas deve dominar a reunião ministerial na OMC, que começa neste domingo. Outros grandes exportadores, como EUA, Austrália e Canadá, apoiam informalmente a posição brasileira de se opor à ofensiva indiana em favor dos subsídios

OMC busca opções para agir em meio à redução do crescimento global

Para entidade, grandes exportadores de energia, como Colômbia, Indonésia e Arábia Saudita saem ganhando com crise; Índia e Turquia estão entre os que mais perdem

‘Fragmentação não é inevitável’, diz ex-diretor da entidade

Para Victor do Prado, há mais preocupação com segurança das cadeias, mas muitas iniciativas recentes não combinam com narrativa da fragmentação econômica em blocos

CTG Brasil vai ampliar investimentos em renováveis

Braço brasileiro da chinesa China Three Gorges planeja expandir portfólio de geração eólica e solar no Sudeste e Nordeste