Manchete dos Jornais desta Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Acciona planeja injetar R$ 12 bi no País

5G deve funcionar em 25 capitais até o fim do mês

Setor de serviços tem alta de 0,7% em junho, diz IBGE

Preço do diesel cai R$ 0,22; é o 2º corte anunciado em uma semana

Mendonça manda para plenário do STF ações contra PEC Kamikaze

Ministério incorpora ao SUS novo tratamento contra efeitos do AVC

Falta de vacina e hesitação de pais prejudicam imunização de crianças

Promotoria aciona TCU e pede apuração sobre supersalário de militares

O Globo

Petrobras reduz diesel pela 2ª vez em uma semana

Defesa quer mais nove militares na inspeção das urnas

CGU aponta indícios de irregularidades em ‘emendas PIX’

Um candidato a deputado de R$ 448 milhões

Não tem cabimento um órgão público manter folha de pagamento secreta

Fábio Giambiagi: Programa para os informais

Para PF, Faraó dos Bitcoins ensaiou sua fuga do país

‘Esperava um governo liberal e foi uma decepção’

A ‘irrelevância’ da União Europeia e da França

Para especialistas, fala de Guedes pode prejudicar relações comerciais

Plenário do STF decidirá sobre validade da PEC Eleitoral

BC: ‘Não é verdade que bancos perdem com Pix’

BNDES vai pagar quase R$ 15 bilhões em dividendos à União

BB avalia riscos do consignado para beneficiários do Auxílio Brasil

Entidades pedem cancelamento de leilão de termelétricas a gás

Atraso providencial

Folha de S. Paulo

Petrobras reduz diesel em R$ 0,22 nas refinarias, 2ª queda em uma semana

Brasil busca reduzir dependência de importação de insumos farmacêuticos

PF faz nova operação contra fraude envolvendo o “faraó dos bitcoins”

Juro alto nos EUA tira 0,5% do PIB na AL, diz ex-presidente do BC

Batata, cebola e leite longa vida têm maiores altas do primeiro semestre em supermercados

Banco corta linha de crédito para pessoas com deficiência

BB ainda avalia consignado para beneficiários do Auxílio

Campanha do PT faz reuniões com aplicativos e entregadores para discutir nova regulação

Levantamento traça perfil inédito dos estagiários no Brasil

Decisão do TCU facilita plano de Guedes para vender imóveis públicos

Serviços puxam retomada, e indústria fica no fim da fila

Chefe do BC nega Bolsonaro e diz que bancos não perdem com Pix

Para contrapor atos pró-democracia, governo faz ofensiva na área econômica

Ex-ministro Marco Aurélio diz que vota em Bolsonaro contra Lula

Corrupção volta a ser tema eleitoral no RJ

Projeto de lei acaba com a ‘boa-fé’ no garimpo de ouro

Valor Econômico

Petrobras anuncia nova redução no diesel

Após críticas do presidente Jair Bolsonaro em relação à política de preços, Caio Andrade assumiu a companhia em junho e já fez dois cortes no preço da gasolina e dois no do diesel. Petrobras corta diesel em 4%, uma semana depois de reduzir o preço médio do litro do diesel, Petrobras anunciou ontem novo corte de R$ 0,22 por litro, queda de 4,07%.

Lucro dos grandes bancos

Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco e Santander lucraram juntos R$ 26,6 bilhões, alta de 20,6% em relação ao mesmo período do ano passado

‘Penduricalhos’ salariais ainda parados no STF

Seis ações que discutem a legalidade de “penduricalhos” pagos à magistratura aguardam análise do Supremo há cerca de dez anos. Revisão dos bônus pagos a juízes foi a moeda de troca do reajuste de 2018, mas nunca avançou. Alta de 18% de salário de ministro do STF vai custar R$ 4,6 bilhões. Com o reajuste, vencimentos passariam de R$ 39 mil para R$ 46 mil. O aumento vai provocar efeito cascata sobre os ganhos de desembargadores e juízes. O custo total estimado do reajuste, a ser pago parceladamente até 2024, será de R$ 4,6 bilhões. A proposta ainda depende de aprovação no Congresso.

Guedes discute investimentos e ambiente de negócios com alemães

Ministro fala em oportunidades na área de energia e alimentos na Câmara Brasil-Alemanha

Policiais federais cobram Bolsonaro após vetos na LDO

Texto de entidade fala em ‘decepção, abandono e indignação’ na categoria

Serviços em alta reforçam 2º tri mais aquecido

Setor tem 2º mês seguido de crescimento, sobe 0,7% em junho e ‘compensa’ retração de indústria e varejo

Fiocruz aposta em kits para identificar varíola dos macacos

Fundação solicita registro na Anvisa de tecnologia que analisa material genético do vírus

Maioria dos Estados vê queda de síndrome respiratória grave

Das 27 unidades federativas, somente Roraima apresenta sinal de crescimento

Preço da energia bate novo recorde na Europa

A prolongada onda de calor na Europa intensificou a desorganização no setor de energia ao reduzir a capacidade de geração, além de aumentar a demanda por eletricidade

Falta de água nos rios agrava crise energética europeia

Os custos dos fretes dispararam e alimentam ainda mais a inflação na Europa – já que os rios são vias cruciais para o transporte de todo tipo de mercadorias, de grãos a produtos químicos e petróleo e também para a geração de energia elétrica

Temor de regras pouco claras já afeta investimento no Chile

(O mercado se fecha a esquerda socialista radical) Insegurança com nova Constituição e propostas de reforma tributária para o setor de mineração bloqueiam cerca de US$ 30 bilhões em novos projetos de mineração

Inflação é a maior em 20 anos na Argentina; taxa anual supera 70%

Dinâmica que causou alta recorde no mês passado se mantém em agosto, de acordo com analista.

ONU pede fim de ataques após relato de dano a usina nuclear ucraniana

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, propôs a criação de uma zona desmilitarizada no local em meio a temores de uma catástrofe nuclear

Risco China já preocupa as empresas ocidentais

Com o surgimento de Pequim como rival geopolítico, as considerações de segurança novamente superam as econômicas e governos agora veem como vital criar cadeias de suprimentos que dependam menos de inimigos

Na transição energética, o feito pode ser melhor que o perfeito

Indústria brasileira pode acelerar a descarbonização global com hidrogênio verde

Seca afeta milho, mas a colheita de grãos avança rumo a novo recorde

Segundo a Conab, volume total vai ultrapassar 271 milhões de toneladas

É muito cedo para ‘declarar vitória’ na luta contra a inflação, diz Daly, do Fed

Quando o banco central se reunir em setembro, as autoridades monetárias já contarão com os dados de mais um mês sobre o emprego e a inflação

‘Bancos não perdem dinheiro com Pix’, diz Campos

Em relação ao open finance, disse que “já caminhamos muito e precisamos avançar mais”

Obesidade: Conheça novos tratamentos e a mudança cultural sobre a doença

Num momento em que o Brasil tem boom de obesos, mudança de cultura divide espaço com pesquisas e novos tratamentos e remédios.