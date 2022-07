Manchete dos Jornais desta Sexta-feira, 22 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Inflação e quadro fiscal fazem bancos prever Selic mais alta

Acordo com a China opõe Argentina e Uruguai

Em 11 anos, indústria perde 1 milhão de vagas

Economia prepara novo decreto para cortar IPI de 4 mil produtos

Puxada por combustíveis, arrecadação é recorde

Arrecadação vai bem; o Brasil, nem tanto

Com exterior e incertezas fiscais, dólar vai a R$ 5,49

Puxada por combustíveis, arrecadação é recorde

Novas altas dos juros vão esfriar retomada, preveem analistas

Economia prepara novo decreto para cortar IPI de 4 mil produtos

Em 11 anos, indústria perde 1 milhão de vagas

Porque as projeções de inflação do mercado e do BC estão descoladas

Setor de árvores cultivadas deve registrar R$ 60,4 bi em investimento até 2028

Geração de renda equivale a 1,9% do PIB

Usuários do PIX chegam a aa51 milhões em março, acrescimento de 72% em um ano.

O Globo

Manchete: Sob pressão, Aras defende urnas e poupa Bolsonaro

Ameaça ao teto de gastos é irresponsável

Preço da passagem aérea em maio é o mais alto desde 2012

Indústria perde 1 milhão de postos de trabalho em dez anos

Bolsonaro critica jovens: ‘Você tem que correr atrás’

Dólar sobe e fecha em R$ 5,49, maior cotação desde janeiro

Planalto quer aprovar projeto que isenta estrangeiro de IR

Governo prepara decreto sobre redução no IPI

Arrecadação bate recorde de R$ 1,089 tri no 1° semestre

Economia vê manutenção de Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023

‘Quero construir um grande pacto nacional de proteção das mulheres’

Folha de S. Paulo

Preço da passagem aérea é o maior em quase dez anos

Analistas criticam insistência em nomes rejeitados para Petrobras

Eventos com viés eleitoral constrangem setores

Caixa realoca executivos ligados a Guimarães no comando de subsidiárias

Governo prevê pagar benefício para taxista em 16 de agosto

Meta é começar a repassar R$ 600 no dia 9, diz ministro

350 mil famílias entram na fila do Auxílio Brasil por mês

Valor Econômico

Rótulos ‘escondem’ quantidade menor

Procons do país têm recebido cerca de 223 reclamações por mês sobre o tema, um aumento médio de 18,6% em relação a 2021

Governo deve publicar novo decreto de IPI

Há a possibilidade de a medida retomar o imposto original que incidia sobre produtos como motocicletas e telefones celulares fabricados fora da Zona Franca de Manaus

Aumentam as fraudes no consignado

Só no Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior do país, o número de ações sobre o tema passou de 2,2 mil em 2019 para 5,9 mil em 2021

Situação fiscal: governo e mercado divergem

Ministério da Economia, atribui desconexão a “sinais misturados” entre o que está ocorrendo no mundo e os indicadores domésticos

Receita recorde entra em risco após redução de impostos

Receita chegou a R$ 1,09 trilhão no primeiro trimestre

Com crise e covid, país fecha 2,8 mil indústrias em 2020

Dados do IBGE mostram sétimo ano seguido de queda e o menor número de empresas industriais desde 2010

Jovem deve correr atrás de emprego, diz Bolsonaro

“Quem cria emprego é a iniciativa privada. Eu não atrapalho o empreendedor”, afirma presidente

“Bondades” da PEC começam a ser pagas em 9 de agosto

Agenda ainda é uma “previsão”, diz Ciro Nogueira; caminhoneiros serão os primeiros beneficiados

Corte da TEC segura a inflação, diz Bolsonaro

Em vídeo gravado para o encontro do Mercosul, presidente defende fortalecimento regional

Argentina tenta conter escalada do dólar paralelo

Analistas consideram medidas anunciadas ontem inócuas, e a moeda americana sobe para novo nível recorde

Energia solar térmica, potencial reprimido

Nações vão percebendo cada vez mais a importância dessa fonte limpa e inesgotável

Indústria encolhe produto, mas falha na comunicação ao consumidor

Portaria exige que fornecedor e o on-line sigam normas que nem sempre são respeitadas

Cenário global faz ‘big tech’ frear contratações

Microsoft, Google e Lyft são algumas das companhias mais recentes a revisar seu quadro de pessoal

Construtoras para imóveis econômicos são destaque

Estoque nas incorporadoras que atuam no segmento de médio e alto padrão começa a preocupar analistas

Acordo que liberará exportação ucraniana deve sair hoje

Segundo a Associated Press, tratativas mediadas pela Turquia e pela ONU deram resultado

Crise global reacende debate sobre estoques

Grande produtor e exportador, Brasil seguirá mantendo reservas públicas somente para programas

Incertezas pesam e dólar tem nova alta

Juros futuros voltam a subir com riscos fiscais e externos; Ibovespa destoa e retoma os 99 mil pontos

Com a digitalização do dinheiro, como a parcela mais pobre da população faz transações financeiras?

Uso cada vez menor de dinheiro vivo cria desafio de incluir a parcela mais pobre da população no sistema financeiro

‘O melhor remédio para quem perdeu o emprego é outro emprego’, diz autor de ‘A economia desumana’. Um dos propósitos para a escrita do livro “A economia desumana” era argumentar em favor de programas como o New Deal em tempos de crise, diz David Stuckler

Quais são as áreas da tecnologia que vão atrair mais capital de risco, segundo especialista inglês. Livro “A lei de potência” traz a ideia de que é possível conseguir financiamento para projetos que parecem destinados ao esquecimento