Manchete dos Jornais desta Sexta-feira, 23 de Setembro de 2022

Como livrar do inchaço do Estado e dos altos gastos com o funcionalismo público?

ANP vai ao Supremo contra decisões que liberaram R$ 2,8 bilhões ‘indevidos’ a municípios

NTS anuncia investimentos de R$ 12 bilhões em 8 anos

Cade impõe limite à Ambev em contratos de exclusividade

Preço do gás de cozinha cai 6,02% nas refinarias

Empresa critica a Aneel e se diz pronta a gerar energia

Dona de navios-usina teme multas de R$ 3,7 bi por perda de prazos

Economia prevê que contas voltarão a fechar no azul após oito anos

Anvisa determina recolhimento de massas com substância que pode ter intoxicado pets

Operação da PF mira negociações criminosas com moedas digitais

Corrida antes da tesourada

Governo reduz imposto para pagar viagens no exterior

Petrobras reduz novamente preço do botijão, em 6,01%

NTS vai investir R$ 12 bi no mercado de gás

Um terço dos usuários está em planos de saúde que operam ‘no vermelho’

Desafio do Maranhão é recuperar 76% da floresta amazônica devastada

Governo bloqueia R$ 2,6 bi em gastos

Desocupação cai, mas é a 5- maior em ranking de 40 países

PF faz operação contra uso de criptomoeda para lavar dinheiro

BC aponta risco de redução no desemprego elevar a inflação

Produção de ovos é recorde com carne cara no Brasil

Petrobras reduz preço do gás de cozinha pela segunda vez em 10 dias

Conta de luz pode subir até 5,7% com subsídio criado na Câmara

Governo anuncia novo bloqueio de R$ 2,6 bi a dez dias das eleições

Receita abre consulta ao último lote do IR nesta sexta-feira (23), com restituição para 1,2 milhão

ANS muda regra e dá alívio ao caixa de planos de saúde

Setor amarga prejuízo operacional de R$ 6,3 bilhões no acumulado de 2021 e 1º semestre deste ano

Arrecadação de ICMS cai em agosto

Receita total do tributo alcançou R$ 55,5 bilhões em agosto, com recuo nominal de 1,9% contra mesmo mês de 2021

Municípios da pecuária lideram desmate

Marabá (PA), Altamira (PA), São Félix do Xingu (PA), Porto Velho (RO) e Novo Repartimento (PA) ganharam 591,7 mil novas cabeças de gado em 2021 e registraram o desmatamento de 222 mil de hectares

Gasto com previdência e BPC sobe e acentua disputa com Congresso

Para Esteves Colnago, em algum momento, será preciso discutir a excessiva vinculação do orçamento até para garantir o cumprimento do teto de gasto

Com novo corte, preço do botijão de gás cai 10,5% no mês

Petrobras reduziu pela segunda vez este mês os valores médios de venda para as distribuidoras

Censo 2022 tem ritmo menor que o de 2010

Com mais de 50 dias de coleta, contagem até agora é inferior à do primeiro mês do levantamento anterior

Lira defende punir ‘erro grave’ em pesquisa eleitoral

Presidente da Câmara afirma que resultados “tão divergentes” entre institutos não sé justificam

Rússia reitera ameaça nuclear ao Ocidente

A nova ameaça veio do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, que hoje é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia

Escassez de energia coloca em risco união da Europa, diz Birol

Crise crescente também gera temores de que alguns países possam fechar acordos paralelos para receber gás russo ou restringir exportações de energia para vizinhos

Lições de dois anos após o marco do saneamento

Coleta e destinação dos resíduos sólidos urbanos e drenagem de águas pluviais são dimensões do saneamento que precisam receber igual atenção

ANS reduz exigências e operadoras podem economizar R$ 18 bilhões

Setor de planos de saúde registra resultado operacional negativo de R$ 5,4 bi no primeiro semestre

Queda de embarques amplia rebanho bovino

Retenção de fêmeas também aumentou plantel em 2021, diz IBGE; valor da produção animal subiu 21%

BC da Suíça põe fim à era das taxas de juros negativas na Europa

Preocupações com inflação encerram experiência que durou muitos anos

Apesar de tom duro do Copom, juros futuros fecham em queda

Investidores aumentam apostas para início de ciclo de corte da taxa básica em 2023

Bolsa volta aos 114 mil pontos após cinco meses

Nos últimos cinco pregões, o Ibovespa teve valorização de 1,27%; dólar subiu 1,63%