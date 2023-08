MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2023

Xi infla o Brics com ditaduras e Estados falidos; Lula assiste

Liberação das drogas?

Atenção, esta matéria é polêmica. O assassinato de Fernando Villavicencio, candidato à presidência da república do Equador, no dia 9 de agosto, é apenas um entre milhares e milhares de episódios de violência praticados ao redor do mundo por agentes do narcotráfico. Há tempos que os especialistas avisam que o estrago maior produzido por esses criminosos não é a desagregação física e moral dos viciados em drogas, mas a tomada do Estado pelo poder. Este episódio no Equador nos faz voltar atenção para a liberação de drogas pelo STF, sobre pondo seu poder da casa Legislativa. Até onde o narcotráfego tem influenciado os poderes nos governos da América Latina? (Estado)

Pequim mostra seu poder, e Lula sai menor da cúpula do Brics

Brasil e o presidente, que chegaram a Joanesburgo, na África do Sul, com 20% do capital político do bloco, saíram com menos de 10% com a entrada de novos sócios, e influência reduzida

49% do esgoto no país é despejado sem tratamento

Mais de 5.000 piscinas olímpicas de rejeitos sanitários são despejadas nos rios e mares todos os dias.

Apenas 51,2% da água consumida hoje no país recebe tratamento sanitário, segundo o “esgotômetro” do Instituto Trata Brasil. A porção sem tratar equivale ao despejo diário de 5.000 piscinas olímpicas de rejeitos que contaminam praias e áreas urbanas e trazem doenças.

Apenas 51,2% de toda água que é consumida no Brasil recebe hoje o devido tratamento sanitário. O restante, quase metade do volume total, é jogado na natureza em forma de esgoto. Isso significa que, todos os dias, mais de 5.000 piscinas olímpicas lotadas de rejeitos sanitários são despejadas nos rios e mares do país, contaminando praias, poluindo áreas urbanas e causando doenças.

É o que mostram dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), do governo federal, coletados pelo Instituto Trata Brasil. A organização mantém desde 2021 em seu site um “esgotômetro”, ferramenta inspirada no impostômetro, que atualiza a quantidade de rejeitos sem tratamento no Brasil.

Do início do ano até esta quinta-feira (24), um volume de esgoto equivalente a 1.257.238 piscinas olímpicas foi jogado na natureza.

De acordo com o SNIS, o país tem 92 milhões de pessoas sem conexão a redes de esgoto —cerca de 42% da população. No entanto, em alguns casos, a ausência de tratamento não chega a ser um problema de falta de coleta.

O município de Juiz de Fora (MG) ilustra bem essa situação. Quase toda a população da cidade (94,7%) tem acesso ao serviço, mas só que apenas 5,9% do esgoto produzido é manejado devidamente.

Na prática, isso significa que a grande maioria das residências está conectada à infraestrutura de saneamento, mas os dejetos são apenas afastados da área urbana, ou seja, despejados em outro lugar.

“Tem muitas cidades que coletam tudo e não tratam quase nada”, diz Luana Pretto, presidente do Trata Brasil. Segundo ela, ainda há risco de que o volume total de esgoto tratado esteja superestimado. Isso porque há muita infiltração de chuva nas redes, fazendo com que a quantidade de água que chega às estações não seja apenas referente ao que foi consumido nas casas.

Para Gesner Oliveira, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) e ex-presidente da Sabesp, o cenário de saneamento do Brasil tem lacunas maiores que o esperado para um país emergente.“Para o nosso nível de desenvolvimento, já deveríamos ter um avanço maior. Nosso atraso é muito grande”, afirma. Além de ser um problema de saúde pública, Pretto diz que a falta de tratamento de esgoto compromete toda a base necessária para o país crescer. “Sem saneamento, as pessoas ficam mais doentes, consequentemente, vemos menor produtividade, de crianças na escola ou adultos no trabalho, e isso faz com que a geração de renda dessas pessoas também seja inferior ao desejado.”

Como costuma acontecer em outros indicadores, a qualidade do saneamento varia de forma significativa a depender da região do país. A realidade dos estados do Norte do país, por exemplo, é muito pior em comparação ao Sudeste.

A região Norte tem apenas 60% da população com acesso a água, e 14% com coleta e tratamento de esgoto. No Sudeste, 91,5% recebem atendimento de água e 81% têm serviço de coleta. Segundo Pretto, a discrepância regional está diretamente relacionada ao volume de recursos destinados ao setor. Enquanto no Norte o investimento anual por habitante é de R$ 50, no Sudeste é quase o dobro: R$ 95.

A desigualdade é ainda mais marcante no nível municipal. A cidade de São Paulo, por exemplo, aplica R$ 182 para cada habitante. Já Rio Branco, no Acre, investe apenas R$ 2. O raio-x do saneamento básico indica que o Brasil terá um caminho difícil para atingir as metas de universalização.

O marco legal do saneamento estabeleceu que, até 2033, todos os municípios brasileiros devem atender a 99% da população com serviços de água potável e ao menos 90% dos habitantes com coleta e tratamento de esgoto.

A uma década do prazo final, algumas regiões estão muito distantes do objetivo. Rondônia, por exemplo, tem só 6% da população com acesso a coleta. Situação semelhante é vista nos estados do Acre e do Amazonas.

Segundo Pretto, o atingimento das metas do marco vai exigir uma mudança drástica no atual modelo de gestão. “Nós deveríamos estar investindo mais que o dobro dos valores atuais”, diz Pretto.

Atualmente, o investimento médio do Brasil em saneamento é de R$ 20 bilhões por ano, sendo que o plano desenvolvido pelo Ministério das Cidades aponta para uma necessidade de R$ 44,8 bilhões. “As metas são ambiciosas, mas não é uma viagem a Marte”, diz Oliveira, da FGV, destacando que dobrar os investimentos é algo possível. “As condições para que isso seja feito estão colocadas, mas será preciso muita prioridade do setor público. Há apetite do setor privado.”

Atrair mais investimentos para o saneamento foi um dos objetivos do marco legal. De acordo com Pretto, a legislação buscou estimular novas formas de financiamento, sem necessariamente favorecer a iniciativa privada em detrimento do serviço estatal. “Não existe isso de que o público é melhor ou o privado é melhor. Existe a capacidade de investimento e o grau de eficiência em cada caso. Temos empresas públicas muito boas hoje no Brasil, mas outras que precisam ser financiadas pelos estados por conta da ineficiência”, afirma.

Ela menciona o exemplo de uma companhia municipal onde trabalhou, em Joinvile (SC), cujo objetivo do plano diretor era atingir a universalização em 2047. Com a aprovação do marco, o prazo precisou ser antecipado para 2033, e a empresa —que continuou sendo pública— buscou financiamento internacional para ter condições de bater a meta.

“Outras companhias não tinham a mesma saúde financeira para captar esses recursos. Às vezes estava com o grau de endividamento no limite, com parte da receita comprometida pela folha [de pagamento], energia elétrica… Essas companhias tiveram de buscar outras soluções, seja uma PPP [parceria público-privada] ou uma concessão total para garantir a universalização dos serviços”, explica a presidente do Trata Brasil.

De acordo com Oliveira, a precariedade do saneamento brasileiro pode ser atribuída a algumas causas. A primeira delas é a negligência histórica com o tema.“Isso está associado a uma desvalorização, um menosprezo pelo espaço público e a supervalorização do espaço privado”, afirma.

A segunda causa que ele aponta tem a ver com uma “economia política perversa do saneamento”. Além da ideia de que construir tubos subterrâneos não dá voto, o especialista destaca que boa parte da população não reconhece o problema e, consequentemente, não cobra as autoridades por melhorias.“A gravidade da falta desses serviços não é percebida. Não se faz uma associação entre falta de saneamento e falta de saúde, entre deslizamentos e ausência de infraestrutura de drenagem. Isso faz com que não haja muitos dividendos políticos para investir”, afirma ele.

Folha de S.Paulo 25 Agosto de 2023

Por: Thiago Bethônico São Paulo

Senado aprova texto que reajusta mínimo e corrige tabela do IR.

Um dia depois da Câmara, ontem foi a vez de o Senado aprovar a medida provisória que reajusta o salário mínimo para R$ 1.320 e estabelece uma política de valorização permanente para o piso – que terá como referência a inflação (medida pelo INPC) e o PIB consolidado dos últimos dois anos. O texto também atualiza a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), com isenção para rendimentos de até dois mínimos mensais. O texto segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A proposta foi aprovada de forma simbólica – ou seja, sem o registro do voto de cada um dos senadores. Sua discussão tanto na Câmara quanto no Senado só foi viabilizada depois que o governo concordou em tirar do texto a previsão de taxação de investimentos feitos por meio de empresas no exterior (as offshores). A inclusão não foi negociada com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o que travou a discussão de toda a MP na Casa.

Ainda como parte do acordo, o governo vai editar uma nova medida provisória antecipando para 2023 parte da tributação dos fundos exclusivos, também chamados de fundos dos “super-ricos”. O objetivo é de que o texto sirva de fonte de compensação para a correção do IR.

Publicada em 1.º de maio, a MP perderia validade se não fosse aprovada definitivamente até a próxima segunda-feira. Durante a sessão de ontem, senadores criticaram o que chamaram de curto prazo para que a Casa avaliasse o texto. O senador Renan Calheiros (MDB-AL), ex-presidente do Senado e inimigo regional de Lira, chamou o caso de “trama permanente para o esvaziamento desta Casa”. “Ambas as Casas tiveram a oportunidade de debater sobre essa medida provisória. Não é uma obra da Câmara, é do Senado também”

“A opção de enxertar o conteúdo de outra MP (taxação de offshores), se equivocada ou não, foi por deputados e senadores”

Rodrigo Pacheco Presidente do Senado

Após as críticas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), saiu em defesa da Câmara no caso da MP, e citou que a maior parte do tempo de tramitação do texto foi em comissão mista, composta por senadores e deputados. “Apenas para fazer justiça à Câmara, essa MP chegou à Câmara somente no dia 15 de agosto, e tramitou durante muito tempo na comissão mista. Ambas as Casas tiveram a oportunidade de debater sobre essa MP. Não é uma obra da Câmara, é do Senado também”, disse ele.

O Estado de S. Paulo.25 Agosto de 2023

Por: GABRIEL HIRABAHASI

Xi infla o Brics com ditaduras e Estados falidos; Lula assiste

A cúpula da expansão do Brics foi um espetáculo de Xi, que busca ser o líder do autoproclamado Sul Global e agora vê convidados ao clube Irã e Arábia Saudita, arquirrivais que restabeleceram relações sob promoção da China, que visa a minar a influência dos EUA no Oriente Médio.

O grupo ganhará três ditaduras árabes (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito), uma teocracia (Irã) e Estados em graus variáveis de falência, a Argentina em crise aguda e a Etiópia recém-saída de outra guerra civil

Quando surgiu como ideia nos anos 2000, o Brics fazia sentido ante uma realidade mutante. A China emergia com força para o posto de potência desafiante do século 21, com os desafiados Estados Unidos envolvidos em suas guerras sem sentido.

Brasil e Rússia viravam xodós dos mercados com a forte demanda por commodities e os altos preços do petróleo, e no fim da festa a África do Sul chegou para marcar a presença do continente africano, grande playground das ambições chinesas com a sua Iniciativa Cinturão e Rota.

Já a complexa Índia vinha com o peso de sua economia e população, que viria a ultrapassar a chinesa neste ano. Como bloco, o Brics encarnava uma multipolaridade que rejeitava o domínio americano no pós-guerra Fria, ainda que seus membros estivessem fazendo negócios com o Tio Sam como sempre.

Ao longo dos anos, do ponto de vista político, navegou entre a utilidade retórica a governantes de ocasião e a mera irrelevância. Seu único ramo concreto, o banco ora presidido pela ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, é um instrumento de “soft power” chinês na essência, não por acaso sediado em Xangai.

A Guerra Fria 2.0 lançada em 2017 por Donald Trump contra a assertividade de Xi Jinping, seguida pela convulsão que o mundo vive após uma pandemia devastadora e a volta dos canhões à Europa, cortesia de um dos fundadores do Brics, Vladimir Putin, alterou esse cenário.

A invasão de 2022 da Ucrânia e a reação ocidental, na forma de sanções draconianas à Rússia e o apoio militar a Kiev, aceleraram o processo de divisão mundial. Grosso modo, Pequim, Moscou e aliados de um lado, Estados Unidos e o tal Ocidente coletivo, do outro. No meio, atores relevantes, mas de musculaturas díspares.

Caso de Brasil e Índia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acalentava, com sua volta ao poder depois da devastação deixada na política externa do governo de Jair Bolsonaro (PL), o sonho de se tornar um líder mundial inconteste. Meteu os pés pelas mãos com idas e vindas sobre a guerra.

Enquanto isso, os indianos iam à Lua, literalmente até. De forma figurativa, o primeiro-ministro Narendra Modi deu um salto espacial à influência de seu país, tornando-se o verdadeiro Lula idealizado: cortejado com visitas de Estado e negócios militares com Estados Unidos e França ao mesmo tempo em que, falando em paz, nega-se a condenar Putin e amplia a compra de petróleo barato russo.

Isso permite ao país seguir num Brics cada vez mais chinês e ser o maior antagonista de Pequim na Ásia, alinhando-se cada vez mais com Washington no Indo-pacífico, como o grupo Quad demonstra. Se a convivência será possível no futuro, é insondável enquanto o bloco mantiver sua inapetência política.

Assim, a cúpula da expansão do Brics foi um espetáculo de Xi, que busca ser o líder do autoproclamado Sul Global e agora vê convidados ao clube Irã e Arábia Saudita, arquirrivais que restabeleceram relações sob promoção da China.

O grupo ganhará três ditaduras árabes (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito), uma teocracia (Irã) e Estados em graus variáveis de falência, a Argentina em crise aguda e a Etiópia recém-saída de outra guerra civil.

Os petrodólares dos representantes do Golfo Pérsico explicam quase qualquer coisa, claro, e Lula poderá cantar vitória por finalmente ter incluído a Argentina no pacote — embora a possibilidade de o radical Javier Milei levar a Presidência no país vizinho nas eleições gerais embaralhe tudo.

A desdolarização, uma das pedras de toque do Brics, servirá à retórica de autonomia ao gosto do cliente: Putin precisa dela porque está desplugado do sistema internacional, Xi quer ampliar o escopo do yuan, Lula busca falar grosso.

Na prática, será preciso esperar para ver se a fanfarra dará lugar a mecanismos novos de integração aproveitando o que analistas veem como quase 45% da economia mundial em 2040 em caso de adesão total dos convidados. Ou se o bloco seguirá sua vocação de irrelevância, agora um pouco mais a serviço de Pequim no seu embate com Washington.

Folha de S.Paulo 25 Agosto de 2023

Por: Igor Gielow