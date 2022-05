Manchete dos Jornais desta Sexta-feira, 27 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Mudança em taxa portuária pode reduzir custo de importação

Produtores pressionam por mais uso do biodiesel

Risco de falta de diesel põe em alerta de importadores a caminhoneiros

Por mudança no tributo, governo diz que Estados estão com cofres cheios

Bolsonaro sinaliza que pode vetar compensação aprovada por deputados

Depois de teto para ICMS, Lira negocia colocar em votação novos projetos

Em acerto com Congresso, Economia dá sinal verde a bolsa-caminhoneiro

Vírus respiratórios já sobrecarregam as UTIs infantis em São Paulo

ANS dá aumento para planos de 15,5%, o maior desde 2000

O Globo

Arrecadação bate recorde e chega a R$ 195 bi em abril

Bolsonaro: reajuste deve ser de 5%, sem extra para policiais

ICMS menor: Pacheco acha ‘instrumento inteligente’

Eletrobras já atrai interesse de R$ 13 bi de fundos, dizem fontes

Estatal ainda espera dados para analisar nome de Paes de Andrade

Bolsonaro se queixa de demora em troca na Petrobras

Operadoras apontam alta de custos e de uso dos serviços

Reajuste recorde: ANS autoriza aumento de 15,5% nos planos de saúde individuais

Folha de S. Paulo

Plano de saúde individual vai aumentar 15%

Dólar recua 1,2%e vai a R$ 4,76 com bom humor nas Bolsas dos EUA

Brasil é democracia barulhenta, mas funcional, diz Guedes

Bolsonaro diz que Sachsida tem porteira fechada e que define política da Petrobras

Medida beneficia empresa de fertilizante que usa gás natural

Arrecadação federal cresce 10,9% em abril, impulsionada pela alta dos combustíveis

Bolsonaro sinaliza veto a compensação a estados por perdas

Projeto que reduz ICMS deve sofrer resistência, avaliam senadores

Governo estuda vale para caminhoneiro e motorista de táxi e app

Bolsonaro indica que vai recuar de reajuste mais alto para policiais

Valor Econômico

Preços da soja avançam e voltam a fechar acima de US$ 17 em Chicago

Milho e trigo encerraram o dia em queda

Incertezas na Petrobras aumentam risco de falta de diesel

Usualmente, o pico do consumo de diesel no Brasil se concentra entre agosto e outubro. Como a decisão de fechar a importação do combustível deve ser tomada com uma antecedência de 45 a 60 dias, as dúvidas sobre a política de preços poderiam enxugar a oferta de diesel, o que seria muito ruim

Para equipe de Guedes, ‘bolsa caminhoneiro’ é alternativa

Ministério da Economia considera factível subsidiar o diesel da categoria

Economia chinesa segue esfriando neste mês

indicador geral de atividade ficou abaixo do limite que separa a melhora das condições de deterioração pelo segundo mês consecutivo

Revisão indica queda de 1,5% do PIB dos EUA

Mas com consumidores e empresas mantendo um ritmo sólido de gastos, a contração no primeiro trimestre não é vista como um sinal de início de uma recessão na maior economia do mundo

Economistas estimam inflação menor, mas alertam para riscos

Projeto pode reduzir as projeções de inflação no curto prazo em 1 a 1,5 ponto percentual

Usina solar une Casa dos Ventos e Lightsource bp

Braço de energia renovável da petroleira britânica e uma das empresas eólicas fecham contrato de energia por 10 anos

Leilão pode destravar uso de lixo na geração elétrica

São esperados investimentos de R$ 5,2 bilhões para 131 MW de potência instalada que representam três usinas

Sob o comando do Centrão, mais negócios suspeitos

O Centrão meaça ter mais controle sobre o Congresso, engrossando suas bancadas nas eleições

Mudança no programa habitacional é esperança para elevar oferta

Segundo ministro de Desenvolvimento e Regional, haverá acréscimo de 12,5% a 21,4% no valor do subsídio, a depender da localização do empreendimento, da renda familiar e de outros critérios

Corte no ICMS alivia inflação e cria rombo no cofre de Estados

Para economistas, medida atual ainda vai contra o que se faz em boa parte do mundo, principalmente no que se refere aos combustíveis fósseis, que costumam sofrer tributação maior

Inadimplência registra queda no Pronampe

Segundo analistas, a recente melhora da economia ajuda a explicar o desempenho

Plano de saúde individual vai aumentar 15,5%

Reajuste abarca uma população de cerca de 8 milhões de usuários, o equivalente a 16% do total de pessoas com convênio médico. Reajuste de plano individual será de 15,5%

Aumento traz alívio à rentabilidade de operadoras, mas pode provocar cancelamentos e inadimplência

Londres taxa lucro extra de petroleiras para pagar ajuda contra a inflação

A receita com o imposto adicional financiará parte de um pacote de 15 bilhões de libras de ajuda aos britânicos, que enfrentam contas cada vez mais elevadas de energia, inclusive por meio de pagamentos pontuais

Avanço sustentado do PIB de 2% é possível, defendem economistas

Artigo defende construção de grande pacto político para garantir retomada da economia

Risco de falta de diesel cresce com ingerência na Petrobras

Alerta é que uma decisão intempestiva do governo pode gerar falta de diesel no pico de demanda de consumo, atrapalhando o período da safra agrícola

Crianças a partir de 2 anos e adultos devem retomar máscara, diz pediatra

Para Ana Escobar, número de casos de infecções por vírus respiratórios pode ainda estar sendo potencializado pelo fato de muitas crianças terem ficado isoladas nos dois últimos invernos

Fiocruz alerta para avanço de casos de covid-19

Fundação vê aumento recente de casos de Síndrome Respiratório Aguda Grave (SRAG) em todas as regiões do país

Será longa a guerra contra a inflação

Só estabilizar a relação dívida/PIB é uma péssima gestão de risco, diz Arminio

Choque positivo de futuro presidente pode melhorar cenário difícil de 2023, diz Bradesco

Economista-chefe do Bradesco fala de riscos e de oportunidades para o país

Governo já fala em ‘onda’ de revisões do PIB

Expectativa das autoridades é que grandes bancos e consultorias passem suas projeções para a casa dos 2% de alta

Decreto muda cobrança e reduz tarifa de importação

Mudança em fase final de estudo equivale a corte de 10% de alíquotas