Manchete dos Jornais desta Sexta-feira, 29 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Planalto e interesses pessoais de políticos minam terceira via

O que era ruim ficou pior

CNJ assume estranhas funções

Qualidade da democracia depende da Câmara

Setor quer incentivar produção local de chips

Apesar de prejuízo no 1º trimestre, ação da Embraer sobe 6,5%

Vale é alvo de ação da ‘CVM dos EUA

PIB dos EUA recua 1,4% na primeira queda desde a recessão pela pandemia

Receita afrouxa fiscalização para liberar importações

Empregos crescem em março, mas salários caem

Congresso aprova crédito adicional para subsidiar Plano Safra 2021/2022

Governo sobe tributo de banco para liberar Refis do Simples

Governo registra déficit de R$ 6,3 bi

Recorde para o mês, arrecadação alcança R$ 164,1 bi em março

Investidores querem usar títulos para pagar Eletrobras

Governo propõe tirar operações com precatórios da meta fiscal de 2023

Netos e cônjuges de portugueses terão acesso mais fácil à cidadania

Testes positivos de covid em laboratórios sobem de 7% para 11% no País

STF revoga 3 decretos e a concessão automática de licenças ambientais

O Globo

Manchete: Pacheco e Lira saem em defesa do sistema eleitoral

SP tem aumento de internações e mortes por Covid

Com alta de casos no país, zika preocupa especialistas

Parlamentares tentam evitar troca de cartões do Bolsa Família

País cria mais de 136 mil vagas com carteira em março

De volta ao jogo, de novo, Esteves deve retomar BTG

Dólar volta a testar os R$ 5, mas recua e fecha a R$ 4,94

Amil deve reassumir em definitivo planos individuais

Governo sobe imposto de banco para custear Refis

McDonalds admite que seu McPicanha não tem picanha

Vale é alvo de processo de órgão regulador dos EUA

Venda de fábrica de fertilizante da Petrobras a russos é cancelada

Pronto para a decolagem

Encontro discute prioridades para educação no país

PF diz não ter achado indícios de estupro e morte de indígena

STF suspende decreto que excluía sociedade de conselho ambiental

País concentrou 40% da perda de mata nativa no mundo em 2021

Folha de S. Paulo

Manchete: Brasil lidera derrubada de florestas tropicais

Vale é acusada nos EUA de enganar investidores sobre barragens

Versão 1.0 de programa do IR precisa de atualização

Com rombo de R$ 6,3 bi, Tesouro tem pior resultado para março desde início da pandemia

Nubank afirma que executivos ganharão R$ 800 mi se metas ambiciosas forem atingidas

TCU cria ‘malha fina’ das contas públicas e mira ministérios

Brasil cria 136 mil vagas formais em março, mas salários têm nova queda

McPicanha sem picanha entra na mira do governo

Há inflação, mas não desabastecimento, afirma Bolsonaro

Carne, cerveja e Nutella são alvo de furto nos mercados

Parlamentares aprovam projeto de lei que garante recursos para Plano Safra

Urina humana pode ser alternativa menos poluente adubo tradicional

Petrobras desiste de vender fábrica de fertilizante para russos

Policiais federais protestam contra reajuste linear de 5%

Não há recursos para ampliar os R$ 400 do Auxílio Brasil, diz secretário do Tesouro

Formação em carreiras do futuro ainda é menos vantajosa no Brasil

Enfermeira brasileira coordena 33 hospitais afegãos sob o Talibã

Alemanha pede ajuda ao Brasil para doar blindados à Ucrânia

Morte de 38 crianças não tem relação com vacina da Covid, diz Saúde

Indústria dos opioides mira países como o Brasil, afirma pesquisadora

Valor econômico

Caged mostra criação de 136 mil vagas formais em março

Analistas dizem que há sinais de que geração de emprego pode perder fôlego no segundo semestre

Receitas de capitais crescem com a retomada de serviços

Soma das receitas correntes de 20 capitais alcançou R$ 39,6 bilhões no primeiro bimestre de 2022, com alta real de 4,6% em relação a igual período do ano passado

Inflação e dólar vão influenciar balanços do 1º tri

Companhias que compõem o Ibovespa devem ter crescimento no primeiro trimestre de 17% nas receitas, 12% no Ebitda e 32% no lucro por ação, segundo BofA

Ativos de risco interrompem sequência de alta

Ibovespa e o real perderam o impulso do fluxo de estrangeiro com a percepção de que no Brasil a inflação não está domada e o Fed reforçando o ritmo de alta de juros nos EUA

Cadeias globais

Para subsecretário americano, Brasil pode ser um líder, não apenas um parceiro, em termos de cadeias de suprimentos. Segundo subsecretário americano, fornecimento de insumos para vacinas e capacidade de produção de imunizantes fazem do Brasil parceiro estratégico para os Estados Unidos

1 milhão de famílias esperam Auxílio Brasil

Demanda reprimida para benefício social mais que dobrou de janeiro para fevereiro

Guerra acelera disparada dos preços na indústria

IPP sobe de 0,54% para 3,13% em março, maior alta em um ano

Garimpo legal na Amazônia cresce com ação de cooperativas

Estudo mostra que cooperativas de garimpo legal na Amazônia são maiores, em área, do que empresas de mineração

Supremo derruba concessão automática de licença ambiental

Para Cármen Lúcia, mudanças “ofendem as normas constitucionais de proteção ao meio ambiente, em especial o princípio da precaução ambiental”

Morte de ianomâmi terá ‘solução exemplar’, diz Fux

Ministra Cármen Lúcia cobra solução de caso de menina de12 anos que foi estuprada por garimpeiros em Roraima

Policiais federais protestam contra reajuste de 5%

Líderes do movimento dizem que governo quebrou o compromisso assumido com a categoria

Presidente volta a criticar TSE e urnas

Bolsonaro disse que as conversas entre as Forças Armadas e a corte eleitoral não têm dado resultado

Senado tende a acatar volta de bagagem gratuita em voos

Líder informal do governo na Casa diz que Executivo “não vai entrar nessa bola dividida”

Ministério Público do TCU solicita auditoria sobre consultor do FNDE

Darwin Lima teria faturado pouco mais de R$ 2,4 milhões para facilitar o recebimento de verbas do fundo por prefeituras do Maranhão

PIB dos EUA cai, mas analistas ainda não esperam recessão

Relatório do PIB mostrou que a demanda privada na verdade se fortaleceu, e os gastos de consumidores, empresas e outros compradores privados americanos cresceram no primeiro trimestre

Após erro com Rússia, UE reavalia relação com China

Depois da pandemia, a guerra na Ucrânia está consolidando o argumento de que os europeus devem buscar reduzir dependência de Pequim

Pagar gás em rublos viola sanções, diz UE

Mas as empresas tomam medidas para cumprir, pelo menos parcialmente, as exigências da Rússia, e a própria orientação do bloco na semana passada parecia dar-lhes respaldo para fazer isso

Risco de uma catástrofe nuclear está de volta

A ameaça de uma guerra nuclear parecia coisa da segunda metade do século 20. Mas as recentes ameaças russas de usar armas nucleares no conflito da Ucrânia reacenderam esse risco

China aperta restrições para evitar novo caos como o de Xangai

As reações draconianas refletem os crescentes riscos enfrentados pelos governos municipais em combater a variante ômicron, altamente infecciosa, antes de ela se estabelecer localmente

Dificuldade de viajar no país afeta a economia

Além dos lockdowns em importantes cidades como Xangai e Changchun, os governos locais restringiram as viagens entre as regiões, bloqueando conexões vitais de transporte entre fornecedores e fabricantes

Brasil pode ser exportador em energia renovável, diz Enel

O presidente da companhia elétrica no país, Nicola Cotugno, acredita que o Brasil pode ser forncedor do insumo e de tecnologias do setor

Suzano compra terras e florestas em SP, MS, BA e ES por R$ 3,3 bilhões

Operação é estratégica porque assegura à maior produtora de celulose de eucalipto do mundo acesso à madeira com custos mais baixos

Na internet, fotos de filhos, filmes e sites de emprego

Pesquisa da Nielsen, feita em parceria com a Opinion Box, mostra como a mulher brasileira navega na internet

Procon notifica McDonald’s por McPicanha

Nova linha vem com “aroma natural” de picanha, e não com esse corte de carne, como o nome do lanche pode dar a entender

Período foi de inflação de básicos e desvalorização cambial

Combinação envolvendo a alta do preço das commodities e desvalorização cambial foi ruim para a inflação no Brasil

Guerra recoloca desglobalização no radar dos gestores

Rumos do comércio mundial e dos fluxos financeiros podem mudar teses de investimento

Commodities e preço baixo atraem investidor externo

Fluxo de investimento estrangeiro na B3 somou R$ 68,3 bilhões no primeiro trimestre, o que ajudou na alta de 14,48% do Ibovespa

Para superar Ibovespa, estrategista funde visão macro e análise setorial

Fundos colocaram no radar papéis e setores ligados a commodities (energia, mineração e agronegócio) e bancos

Fundos de ações exigem foco no longo prazo e curadoria de ativos

Fundos de ações com maior retorno buscam ativos de qualidade com preços atraentes