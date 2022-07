Manchete dos Jornais desta Terça-feira, 05 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Prefeitos vão a Brasília contra ‘PEC Kamikaze’ e perda de receita local

‘Tem de ter vale-Uber; é como vale-táxi’

Economia tenta barrar inclusão de novos benefícios

Associação quer ajuda para motoristas de aplicativo

Após 27 meses, oferta de voos no País supera pré-pandemia, diz Anac

Começa a corrida das gigantes pelo domínio do 5G

Andrade nega ‘missão’ de trocar toda a diretoria

Ao assumir Caixa, Daniella Marques demite consultores da presidência

Governos liberam 4ª dose atendimento bancário para menores de 40 anos

O Globo

Manchete: Governo atua para evitar novas mudanças e acelerar PEC

Mulher de Guimarães recebe apoio de Michelle Bolsonaro

Nova presidente da Caixa afasta funcionários de gabinete de Guimarães

Insper cria curso sobre agronegócio para jornalistas

Antigo Comperj tem nova alta de custos e 2 mil demissões

PGR quer que STF ouça ex-presidente da Petrobras

Rede 5G pura chega a Brasília amanhã, cobrindo 80% da capital federal

Mercado começa a prever inflação maior em 2023

Mais de mil prefeitos vão a Brasília contra perda de R$ 250 bi

MP junto ao TCU pede investigação sobre proposta

Folha de S. Paulo

Manchete: Maioria de apurações federais de assédio termina impune

Relator quer incluir motorista de app e rever estado de emergência em PEC

Justiça de São Paulo determina bloqueio de R$ 450 mi de plataforma de criptomoedas

Petróleo pode ir a US$ 380 se Rússia reduzir Produção, diz Banco

PGR quer ouvir ex-chefe da Petrobras sobre suposta interferência de Bolsonaro

MPT inspeciona sede da Caixa e pede explicações sobre acusações

Chuvas deixam sete mortos e um desaparecido no Nordeste

Valor Econômico

Troca em ministério eleva incertezas na Argentina

Ida de Silvina Batakis para o Ministério da Economia é mal recebida e dólar paralelo dispara

Governo quer acelerar a ‘PEC das Bondades’

Para contornar a lei eleitoral, que veda a criação de benefícios este ano, a PEC aprovada pelo Senado alega que há um “estado de emergência” por causa da alta dos combustíveis

Insegurança jurídica na recuperação

Reforma da Lei de Falências desorganizou a jurisprudência dos tribunais sobre o que deve ser exigido das empresas que têm dívidas tributárias

Como mitigar o risco de desequilíbrios contratuais

A elevação do preço da energia foi importante gatilho para o espalhamento das pressões inflacionárias até o fim da vigência da bandeira de escassez hídrica em abril de 2022

Procurador pede investigação sobre acúmulo de cargos por Guimarães

Ex-presidente da Caixa acumulou 21 cargos em conselhos de administração de empresas ligadas ao banco público

MPT recebe 300 denúncias de assédio

Desde 2018, 2.010 casos de assédio sexual foram relatados ao Ministério Público do Trabalho

Kirchnerismo assume economia e incerteza cresce na Argentina

Troca de ministros foi mal recebida e fez o dólar subir cerca de 9% ontem no câmbio paralelo e a escolha de Batakis aprofunda as incertezas sobre o país

Potencial de contágio no Brasil é pequeno

Economistas ouvidos pelo Valor destacam que a participação da Argentina no comércio exterior do Brasil hoje é bem menor e que os investidores estrangeiros fazem a diferenciação entre os dois países

Inflação na Turquia já chega perto de 80%

Mas para economistas independentes do Inflation Research Group, a taxa de inflação anual real da Turquia é muito maior e teria alcançado 175,55% em junho

Incerteza econômica põe em dúvida melhora do emprego

O rendimento do trabalho, que está 7,2% menor do que era em 2021, também põe em xeque a firmeza do mercado

Brasileiro compra menos no mercado e troca almoço por lanche

Cesta de 120 produtos fica 13% mais cara, enquanto a quantidade de itens no carrinho encolhe 5%

Produtor e importador de fios têxteis travam queda de braço

Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público (SDCOM) abriu investigação sobre as importações de fio texturizado de poliéster provenientes da China e da Índia

Presidente da GM diz que Brasil pode produzir elétricos

Santiago Chamorro, CEO na América do Sul, rejeita ideia do carro híbrido e diz que a vez do Brasil chegará quando custo cair

Gasto de energia é ponto de atenção nas redes 5G

Tráfego mais intenso de dados e aumento do número de conexões exigem mais antenas com estrutura robusta

Em MT, integrados questionam critérios de empréstimos do BB

Decisão da Justiça no caso pode ter impacto sobre a concessão de crédito a agroindústrias no país

Captação de leite segue em queda; preços sobem

No ano, captação de matéria-prima acumula baixa de 8,2%, segundo o Cepea

PEC prejudica processo de desinflação, diz Credit

Para Solange Srour, proposta pode dar “fôlego adicional à economia”, mas mostra que país está “mais uma vez destruindo a regra fiscal e piorando seu arcabouço institucional”