MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2023

MP do Desenrola vai atender inadimplentes

Presidente Lula assina medida provisória que permite pagamento de dívidas com juros mais baixos; 30 milhões podem ser beneficiados. A partir de julho, poderão ser beneficiados, com juros baixos, 30 milhões de inadimplentes que recebem até dois salários mínimos e tenham dívida de até R$ 5 mil. A ideia é que o credor dê maior desconto porque ele sabe que, ao incorporar no programa, o crédito passa a ser líquido, com garantia do Tesouro”, disse o ministro, destacando que o Desenrola será avalizado pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO), instrumento criado na pandemia que conta com quase R$ 10 bilhões em recursos. O programa, que depende da adesão dos credores, poderá impactar 30 milhões de CPFs negativados, considerando apenas as dívidas inscritas até o fim do ano passado. Segundo dados da Serasa, empresa especializada em informações financeiras, nunca houve tantos brasileiros adultos inadimplentes, especialmente aqueles que vivem em centros urbanos ligados à indústria e à prestação de serviços, que ainda sentem o baque provocado pela pandemia.Conforme dados de março, na média do País, 43,43% da população com mais de 18 anos de idade tinha deixado de pagar dívidas. É a marca recorde da série iniciada em novembro de 2016 pela Serasa. Em março deste ano, 70,71 milhões de inadimplentes deviam, em média, R$ 4.731. As pendências com bancos, cartões de crédito, lojas, financeiras e também contas de água, luz e serviços de comunicação somavam R$ 334,5 bilhões. (Estado)

O ESTADO DE S.PAULO

CVM acusa Rial em processo sobre rombo financeiro

País precisa investir até R$ 3,5 tri, projeta BNDES

Sem restrições da covid, aéreas veem lucro de US$ 9,8 bi

Entrevista Marcos Lisboa: ‘Nossa indústria não está integrada ao mundo’

Lira promete pautar tributária ainda neste semestre

Governo lança Desenrola, que vai atender inadimplentes com débitos de até R$ 5 mil

Lula patina em medidas para sua agenda verde

Aumento de R$ 0,11 no preço do diesel vai bancar pacote para automóveis

Além de carro, governo inclui ônibus e caminhão em pacote

O GLOBO

Carlos Andreazza: O combustível está acabando

CVM torna Sergio Rial réu em um dos casos sobre Americanas

‘Do jeito que está a reforma não vai passar’

Proposta tributária prevê quatro alíquotas de IVA

Petrobras vai retirar sonda de perfuração da Foz do Amazonas

Plano de saúde: lei vai propor teto de reajuste em contrato coletivo

Quem tem débito de até R$ 100 sai da lista de negativados

Desenrola começa a valer em julho e pode alcançar 30 milhões

Para analistas, medida é paliativa e de baixo alcance

Governo anuncia subsídio para carros e programa para renegociar dívidas

Dificuldades da Caixa expõem riscos do uso político das estatais

Piso da enfermagem deveria ser alerta para Parlamento

FOLHA DE S.PAULO

Diesel vai subir R$ 0,11 por litro a fim de compensar incentivo para veículos

Montadoras, Petrobras e aviação atêm 25% dos benefícios fiscais de importação e IPI

Relatório da reforma tributária trará IVA dual

Lira diz que não assume aprovação

Oferecer só Previdência Social para trabalhador de aplicativo é muito pouco, afirma Marinho

Pacote para carros populares inclui ônibus e caminhão

Desenrola começa só em julho, diz Haddad

Queda de núcleos de inflação é lenta, precisamos insistir, diz Campos Neto

Tesouro prepara primeira emissão de títulos sustentáveis

Pão integral vira 100% natural nas prateleiras com nova regra da Anvisa

A inteligência artificial e o emprego

Morosidade em titulação prejudica quilombos e gera suspeita de racismo

VALOR ECONÔMICO

Governo inclui frota pesada em pacote e anuncia o ‘Desenrola’

Haddad divulgou programa de renegociação de dívida que atenderá quem recebe até dois salários mínimos

Passos na economia preocupam Arida

Economista diz que, neste momento, não seria uma boa ideia mudar aspectos do regime de metas de inflação, para não perder a credibilidade da política monetária.Economista aponta ‘retrocessos’ na agenda ambiental e política externa e critica ataques ao BC e revisão das regras do saneamento.

Projeto de lei criará mercado regulado de carbono no país

Foco são fontes que emitam mais de 25 mil toneladas ao ano de CO2 equivalente na atmosfera

Inflação menor, alta do mínimo e benefícios puxam renda em 2023

Massa real de rendimentos deve ter crescimento de 4% a 5,6% no ano, mas impacto da ocupação será ‘modesto’ para o resultado final, aponta consultoria

Programa de renegociação mira dívida de até R$ 5 mil

Expectativa do governo é que até 70 milhões de devedores tenham acesso ao plano

Tecnologia e a inescapável agenda de qualificação das pessoas

Bolsa Família não pode ser encarado como a solução única e definitiva de política pública para a população de mais baixa renda

Governo restringe subsídio para carros

Pacote terá duração de 4 meses, custo fiscal de R$ 1,5 bi compensado pela reoneração do óleo diesel em setembro e foco em caminhões e ônibus

Fabricantes ampliam oferta de embalagem retornável

Medida segue compromisso ambiental e também permite oferecer preço mais atraente ao consumidor

Resgate de trabalhadores põe em dúvida as metas da Salton

Empresa se declara otimista, mas admite que projeções podem não se efetivar. “Vamos ver se teremos competência”, diz presidente

Casos de gripe aviária no Brasil chegam a 22

Itaú BBA, avaliou, em relatório, que cresce o risco do avanço da doença para granjas comerciais

Decisão do STJ poderá levar à anulação de multas aduaneiras

Ministros da 1ª Turma definiram que processo sobre penalidade deve ser arquivado se ficar três anos sem movimentação