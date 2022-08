Manchete dos Jornais desta Terça-feira, 09 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Governo quer nova âncora fiscal inspirada em metas da inflação

Juro leva famílias a taxas recordes de endividamento e inadimplência

Mercado já vê inflação de 5,36% no próximo ano

Governo faz acordo no Senado para isentar de IR investidor estrangeiro

Bolsa-caminhoneiro e Auxílio de R$ 600 começam a ser pagos hoje

Lucro do Itaú sobe 17% no segundo trimestre e atinge quase R$ 7,7 bi

Supremo avalia reajuste de 18% e ministro pode ter salário de R$ 46 mil

‘Maioria do STF tem viés de esquerda’, diz presidente

Com dólar fraco, preço do petróleo sobe quase 2%

CVM vai priorizar Marco Legal das Startups

O Globo

Manchete: Inadimplência recorde deve frear retomada da economia em 2023

Arrecadação vai desacelerar em 2023, diz economista

Rodovias: empresa vence, mas Justiça suspende leilão

Petrobras renegocia contrato com Bolívia e paga mais caro por gás

Bolsonaro pede para banqueiros reduzirem juros no consignado

Há quase 20 milhões de pessoas no país em situação de pobreza

‘Isso limita o crescimento, é um efeito cascata’

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro diz a banqueiros que não assinará ‘cartinha’

Pobreza, recorde, afeta quase 20 milhões nas metrópoles do Brasil

Inadimplência e endividamento batem recordes

Governo começa a pagar R$ 13 bi em auxílios turbinados a 2 meses da eleição

Petrobras avança 5% e puxa a Bolsa acima dos 108 mil pontos

Beneficio à J&F vai ser questionado no Ministério de Minas e Energia

Seja quem for eleito, governo precisa estimular negócios, diz vice da Nasdaq

Democracia tem apoio total de 82% de empresários, diz pesquisa

Saúde inicia campanha nacional de vacinação infantil contra a poliomielite e outras doenças

Explosão de emendas eleva dinheiro para saúde controlado pelo Congresso

Valor Econômico

Investimentos dos Estados triplicam no 1º semestre

Os 26 Estados e o Distrito Federal investiram, no total, R$ 31,4 bilhões de janeiro a junho; em igual período de 2021 foram R$ 11,8 bilhões e, em 2018, R$ 13,48 bilhões, em valores atualizados pelo IPCA

TSE nega acesso a dados de eleições de 2014 e 2018

Órgão também excluiu o coronel do Exército Ricardo Sant’Anna do grupo indicado pelo Ministério da Defesa para atuar na fiscalização das eleições

Pós-pandemia expõe riscos ao país e a alunos, alerta Unesco

Diretora da agência da ONU fala do impacto do fechamento das escolas

Em disputa por ICMS, Tesouro prevê superávit regional de R$ 72 bilhões

Economista calcula que com a mudança no tributo os Estados perderão R$ 57 bilhões em receitas no segundo semestre

STF barra redução de IPI para Zona Franca

Decisão será submetida a referendo do Plenário do STF

Pacote democrata afeta tributação de empresas nos EUA

Pacote cria taxa sobre recompra de ações e uma alíquota mínima de imposto para as empresas

Mesmo sofrendo impacto econômico, UE deve manter as sanções à Rússia

A redução no fornecimento de gás para a União Europeia e as evidências de crimes de guerra cometidos pelos invasores russos deixaram os países europeus sem opção de reaproximação com a Rússia no curto prazo

Atacar usina nuclear é suicídio, diz ONU

O governo ucraniano acusou a Rússia de ser a responsável por um bombardeio no sábado que danificou três sensores de radiação e feriu um trabalhador da usina de Zaporizhzhia

A importância do Terceiro Setor e sua governança

Na história há inúmeros casos de associações exitosas e, também, de muitas que desapareceram, ou sobrevivem com “aparelhos”

Rumo e Andali iniciam operação de fertilizante

Expectativa é que movimentação na Malha Central neste ano atinja 500 mil toneladas e, em 2023, 800 mil toneladas

Em 2025 Volvo venderá apenas elétricos urbanos

O primeiro chassi totalmente elétrico, produzido pelo grupo sueco na Europa, estará exposto em São Paulo entre hoje e quinta-feira na Lat.Bus

SGS amplia oferta de análise de alimentos para a agroindústria

Companhia investe em novo laboratório no Brasil e completa ‘ciclo’ de serviços ao setor de alimentos

Etanol puxou resultados da São Martinho no 1º tri da safra

Lucro líquido da companhia aumentou 16,6% em relação a igual intervalo do exercício passado, para R$ 221,6 milhões

Aumento de gasto com frete e vendas à China ‘distorcem’ preços do boi no país

Nos últimos 12 meses, cotação da arroba caiu em Mato Grosso e subiu em São Paulo

Banco reforça defesa contra ataque hacker

Segmento, um dos mais visados, tem investido bilhões de reais em segurança e discute estratégias

Itaú lucra R$ 7,7 bi no 2º tri e revisa ‘guidance’ para cima

Margem com clientes e receitas com tarifas apresentaram crescimento

Só 6 a cada 100 reclamações são ressarcidas por ‘seguro da bolsa’

Demarco conta que a BSM tem feito um “trabalho de formiguinha e contínuo” de educação financeira

Fundo imobiliário serve apenas para gerar renda?

Apesar de parte do retorno de longo prazo de FIIs vir dos proventos, é importante analisar eventual ganho de capital com valorização de cotas

Empresa excluída consegue voltar ao parcelamento do Perse

A decisão foi dada pela 13ª Vara Federal de Porto Alegre e beneficia a Solo-Promotora, que atua com empréstimos consignados