Manchete dos Jornais desta Terça-feira, 14 de Junho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: PEC do Centrão dá a Congresso poder de mudar decisão do STF

Governo planeja alterar juro em linha atrelada ao FGTS

Saldo na balança comercial é o menor para maio em 3 anos

Decisão fixa procedimento para atuação do Tribunal

Comissão do Congresso aprova medida que dificulta suspensão de obra pelo TCU

Em nova alta de preços, gasolina vai a R$ 7,24

Senado aprova teto de ICMS para combustíveis e energia

Oito das dez cidades que mais emitem gases de efeito estufa são da Amazônia

Tarifas elétricas: punição de inocentes e redenção de omissos: Reginaldo Medeiros

O Globo

Manchete: Senado aprova teto de 17% para ICMS de combustíveis

Amazônia tem 8 dos 10 municípios que mais emitem gases-estufa

Incerteza e expectativa

MG apura possível óbito por varíola dos macacos

Brasil investiga 88 casos suspeitos da hepatite infantil misteriosa

Feito em casa

Prioridade à educação profissional e tecnológica: Ana Inoue

Na estreia, ações da Eletrobras fecham em queda

Lista da União acirra crise no conselho da Petrobras

Bolsonaro diz que servidor não terá reajuste, mas fala em elevar tíquete

Plano de saúde de criança com necessidade especial chega a subir até 80%

Estados tentam reduzir danos com proposta de acordo no STF

Folha de S. Paulo

Manchete: Investigação vê pesca ilegal por trás de sumiço no AM

Bolsa brasileira está barata, e situação fiscal é surpresa positiva

Dados de aposentados e servidores públicos são vendidos na deep web, afirma empresa

Senado aprova texto-base de projeto que limita ICMS sobre combustíveis

Energia responde por 31% do preço do pão e 26% do da cerveja, diz estudo

Bolsonaro diz que gasolina deve ficar RS 2 mais barata, e diesel, RS 1

Governo autoriza concursos do INSS e Receita com 1.699 vagas; salário é de até R$ 21 mil

Bolsonaro confirma que não haverá reajuste para servidores neste ano

Dólar vai a R$ 5,11 e Bolsas despencam sob temor de aperto maior nos juros

Casos de síndromes respiratórias fazem São Paulo abrir leitos

Valor Econômico

Cresce temor de calote interno na Argentina e dólar sobe

O fato de o FMI ter aprovado as contas do governo na semana passada não reduziu as preocupações dos investidores

Bolsa cai e dólar sobe com receio de recessão nos EUA

O Ibovespa recuou pela 7ª sessão consecutiva e fechou em queda de 2,73%, aos 102.598,18 pontos, abaixo dos 104.822 pontos de 30 de dezembro; em reais, passou a acumular perda de 2,12% no ano

Senado aprova ICMS de 17% em combustíveis

Versão final do texto teve mudanças e voltará para análise da Câmara; “pacote” do governo para baixar os preços dos combustíveis ainda inclui duas PECs, pendentes de apreciação

Votos ‘antigos’ no STF podem custar R$ 75 bi

Posições dos ministros Marco Aurélio e Celso de Mello em julgamentos virtuais favorece os contribuintes em pelo menos quatro processos tributários importantes contra a União

Recursos mal alocados

Economista-chefe da Verde Asset, Daniel Leichsenring considera ser “despropositado” dar um subsídio para gasolina e tirar dinheiro de saúde e educação

Impasse na OMC pode levar à taxação digital

Sem a renovação da moratória, os 164 países membros estarão livres para impor taxa de importação sobre aplicativos de mensagens, chamadas de vídeo e fluxos de dados, por exemplo

Mínimo já não paga cesta básica

Em maio, o valor da cesta divulgada pela Fundação Procon de São Paulo subiu 1,36%, para R$ 1.226,12, superando em R$ 14,12 o piso salarial do país, de R$ 1.212

Finlândia quer se aproximar do Brasil em energia e mineração sustentáveis

Finlândia quer se aproximar do Brasil para parcerias na transição energética para uma economia de baixo carbono

Incentivo para semicondutor pode ter crédito do BNDES

Ideia do projeto é tanto “incentivar a produção” dos componentes dentro do Brasil quanto “ganhar escala para exportar”, diz integrante da equipe econômica

Mínimo é insuficiente para comprar cesta básica

Com alta de 1,36%, valor dos alimentos básicos supera o do piso salarial em maio, aponta Procon

Itaú eleva previsão do IPCA para 8,7% no fim deste ano

Banco espera uma inflação de serviços rodando perto de 8,5% e com baixa chance de desaquecimento

Receita e INSS terão concurso para contratar servidor

Fisco prevê mais 699 funcionários, enquanto seguridade social poderá ter mais mil novos servidores

Setor imobiliário pressiona Guedes para ampliar Casa Verde e Amarela

Setor quer apressar votação de alterações no programa pelo Conselho Curador do FGTS

Superávit da balança comercial soma US$ 4,9 bi, com queda de 45%

Saldo positivo de janeiro a maio acumula queda de 6,4%

Rachas no Ocidente são uma ameaça à Ucrânia

O ponto de vista predominante no governo Biden é que, depois de ter se preocupado demais com um conflito nuclear no início da guerra, agora o risco é que o Ocidente não se preocupe o suficiente

Setor de cloro será importante produtor de hidrogênio verde

Maior produção com o avanço nas metas de universalização do saneamento e uso de energia renovável põem em vantagem a indústria brasileira

Mudança em regra no STF favorece empresas

Contribuinte poderá ser beneficiado ao menos em quatro casos tributários, com impacto de R$ 75,8 bilhões. No terço de férias há desvantagem. Voto do ministro Marco Aurélio, contra o pedido das empresas, entra na contagem