Manchete dos Jornais desta Terça-feira, 20 de Setembro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Verba do fundo eleitoral vai para ‘candidaturas fantasmas’

Petrobras faz 3º corte no diesel em 50 dias

Reação lenta de um país fora do ritmo

Mercado espera Selic ainda de 13,75%

Grupo de senadores sugere bancar piso com uso do orçamento secreto

Mercado volta a reduzir estimativa para inflação

Fundo Garantidor de Crédito fala em monitorar ‘de perto’ a inadimplência

O Globo

Um mal além da doença: Dez mil esperam em uma das filas para 1ª consulta

Covid: Saúde analisa liberação da Pfizer para bebês

Vírus à espreita

Brasil pode dobrar produção de lítio para carros elétricos

Oi móvel: teles querem receber de volta R$ 3,18 bi

Petrobras reduz preço do diesel nas refinarias em 5,78%

Dólar recua 1,79%

Guerra na Ucrânia divide Assembleia Geral da ONU

O adeus a Elizabeth II: Centenas de milhares ocupam ruas de Londres para funeral da soberana, que reuniu 100 líderes

Folha de S. Paulo

País vai para eleição com desemprego menor

Projeções ruins para a economia são SÓ de ‘Militantes Políticos’, diz Guedes

Brasil terá reunião com Rússia e ignora Ucrânia em Assembleia-Geral da ONU

Capacete reduz morte com moto em até 40%

TCU interrompe compra de R$ 38 mi em coturnos do Ministério da Justiça

Valor Econômico

Hidrogênio verde para caminhões

Volvo aposta em três frentes para adaptar seus caminhões ao processo global de descarbonização

Petrobras baixa mais uma vez o preço do diesel

Estatal reduz o preço de venda do derivado nas refinarias às distribuidoras de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro, diferença de R$ 0,30, o que corresponde a uma queda de 5,78%

Biden ameaça a Rússia e diz que EUA defenderão Taiwan

Para Pequim, Washington enfraquece a política de ‘uma só China’

Guerra na Ucrânia e crise global de alimentos vão dominar reunião da ONU

EUA devem sediar paralelamente à Assembleia Geral da ONU uma cúpula de segurança alimentar com a UE e a União Africana

Desastres na educação durante a pandemia

Os bons resultados das escolas em tempo integral confirmam que essa é uma política adequada para incentivar a aprendizagem

Operadoras de saneamento e as comunidades

Há preferência para a mão de obra local no preenchimento de vagas e qualificação profissional

Ajuste nas cadeias produtivas é oportunidade

Para especialistas, país pode competir por investimentos e aproveitar para desenvolver indústria

‘Brasil é um agente importantíssimo na transição energética’, afirma Tadini

Presidente da Abdib defende ‘redução importante’ do Custo Brasil e geração de demanda para a indústria nacional

Com Oner Travel, CVC quer avançar no segmento de agentes autônomos

Startup foi fundada por Antonoaldo Neves (ex-CEO da Azul e da TAP) e Jeanine Pires (ex-Embratur)

Volvo aposta no hidrogênio verde, inclusive no Brasil

Montadora sueca também investe no uso de elétricos e combustíveis renováveis

Condução autônoma será o fim do motorista?

Para chefe mundial de tecnologia da Volvo, veículos que dispensam o motorista serão mais usados em espaços confinados

Como administrar o presente, inovar e garantir o futuro

A ambidestria no contexto corporativo é a capacidade de gerir, simultaneamente e com a mesma intensidade e foco, o presente e o futuro de uma companhia

Usiminas faz dever de casa e se prepara para o futuro

Siderúrgica investe R$ 4 bilhões na usina de Ipatinga, em projetos de energia solar e começa a buscar tecnologias para reduzir emissões de CO2

GreenYellow aporta R$ 115 milhões em usinas solares

Do total, R$ 63 milhões são da primeira negociação de “project finance” que o BNDES realiza no Brasil para o segmento de geração distribuída

Santher aposta em tecnologia japonesa e produto premium

Companhia está entrando no mercado de papel higiênico de folha tripla e trouxe fralda de última geração ao país

‘Na economia não há espaço para aventuras e guinadas’

Acionista do Carrefour, Abilio Diniz prevê que após eleição país volta à normalidade – tensão e euforia vão acabar

Grupo de Cairns renova esforço pela reforma agrícola mundial

Exportadores defendem acesso a mercados e redução de subsídios

Trigo recua em Chicago após nova ameaça de Putin

Presidente russo voltou a colocar em xeque o corredor de exportações de grãos ucranianos pelo Mar Negro

Código de referência para governança está em revisão

IBGC espera lançar em 2023 a nova versão do documento, que serve de recomendação não apenas para empresas

Mercado de ações global pode sofrer nova onda de venda

Investidores acordam para a sombria realidade de terem que aguentar altas contínuas dos juros em um esforço dos bancos centrais para frear a inflação

Brasil avança em transformação digital; mundo volta a ‘velho normal’

Índice de penetração de tecnologia na economia sinaliza oportunidade de geração de valor de quase US$ 1 trilhão para país chegar aos níveis dos EUA

Instituto discute agenda de governança corporativa

IBGC leva propostas aos candidatos à Presidência da República e ao Congresso Nacional

TRF-3 livra produtores rurais de contribuição paga ao ‘Sistema S’

Tribunal entendeu inexistir lei, até 2018, que preveja retenção para o Senar

Testes em redes privativas tornam as operações mais confiáveis e seguras

Operadoras realizam provas conceito com empresas de variados setores, como manufatura, agronegócio, mineração e óleo e gás

Uso de nuvem pública avança sem esperar novas redes

Investimentos previstos para inflaestrutura de cloud são independentes da implementação da tecnologia 5G

Velocidade permite aumento de operação simultânea dos robôs

Tecnologia 5G deve resultar em redução do custo nos processos industriais e aumento da geração de valor